Thay đổi tư duy mua nhà, cơ hội an cư mở rộng

Tọa đàm:"Đô thị đa trung tâm & cơ hội vàng cho giấc mơ an cư"

9h sáng nay (15/5), báo Dân trí tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đô thị đa trung tâm và cơ hội vàng cho giấc mơ an cư” với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, thị trường bất động sản và doanh nghiệp trong ngành.

Các khách mời tham dự tọa đàm gồm:

- TS Nguyễn Ngọc Duy Khoa - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing kiêm Phát triển Dự án - KINERA (thành viên Kim Oanh Group)

- TS Châu Đình Linh, Chuyên gia kinh tế - tài chính, Đại học Ngân hàng TPHCM

- Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc, Trưởng Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở CBRE Việt Nam.

Tọa đàm Đô thị đa trung tâm, cơ hội vàng cho giấc mơ an cư do báo Dân trí tổ chức (Ảnh: DT).

Tại tọa đàm này, báo Dân trí kỳ vọng mang đến góc nhìn toàn diện về bức tranh quy hoạch của siêu đô thị TPHCM sau sáp nhập, đồng thời giúp người dân hiểu rõ hơn về xu hướng phát triển đa trung tâm và vai trò của hạ tầng trong việc tái định hình thị trường bất động sản.

Chương trình cũng sẽ phân tích tiềm năng của các trung tâm mới như Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Nhơn Trạch hay Long Thành; từ đó chỉ ra cơ hội an cư thực tế cho người lao động và chuyên gia trẻ trong bối cảnh giá nhà khu vực lõi ngày càng đắt đỏ.

Bên cạnh đó, tọa đàm còn hướng tới việc xây dựng diễn đàn đối thoại đa chiều giữa chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp phát triển bất động sản và người dân nhằm nhận diện rõ hơn những cơ hội cũng như thách thức của thị trường trong giai đoạn chuyển đổi mang tính lịch sử này.