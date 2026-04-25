Thanh tra Chính phủ lập tổ công tác chuyên đề các dự án khó khăn, vướng mắc

Thanh tra Chính phủ vừa quyết định thành lập Tổ công tác nhằm chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thanh tra chuyên đề đối với các dự án chậm tiến độ, tồn đọng và gặp vướng mắc kéo dài. Tổ công tác do Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn trực tiếp làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ trọng tâm là điều phối, giám sát quá trình thanh tra chuyên đề, đồng thời tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo của Thanh tra Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ dự án Usilk City ở Hà Nội được chuyển tới Bộ Công an điều tra, xử lý (Ảnh: Trần Kháng).

Tổ công tác được chia thành 4 tổ phụ trách từng địa bàn và lĩnh vực cụ thể.

Tổ công tác số 1 do ông Hoàng Hưng, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng (Cục VII) làm Tổ trưởng, chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề từ các bộ, ngành.

Tổ công tác số 2 do ông Phạm Hùng, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I) làm Tổ trưởng, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề đối với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Bắc.

Tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tổ công tác số 3 do ông Nguyễn Mạnh Hường, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Trung (Cục II) làm Tổ trưởng đảm nhận nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề.

Tổ công tác số 4 do ông Đào Trung Kiên, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III) làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề đối với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Về công tác tổ chức lực lượng, mỗi thành viên trong Tổ công tác được quyền sử dụng từ một đến hai công chức đang làm việc tại cục, vụ để hỗ trợ thực hiện những phần việc được giao.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm, đề nghị UBND TP Hà Nội có biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với hàng loạt dự án bất động sản lớn trên địa bàn.

UBND TP Hà Nội phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Hà Nội tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với những hạn chế, vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng.

“Trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, phát hiện gây thất thoát ngân sách Nhà nước, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật”, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.