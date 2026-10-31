Thành Phố Cà Phê - khu đô thị kiến tạo lối sống thịnh vượng đến cộng đồng (Ảnh: CĐT).

Sự hiện diện của Thành Phố Cà Phê Gallery tại TPHCM đánh dấu cột mốc mới trên hành trình phát triển của khu đô thị Thành Phố Cà Phê - một trong những dự án trọng điểm của Tập đoàn Trung Nguyên Legend tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với tầm nhìn “Thành phố mẫu mực - Cộng đồng thịnh vượng”.

Thành Phố Cà Phê Gallery - Điểm kết nối lối sống tỉnh thức tại TPHCM

Tọa lạc tại Tầng 2, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend, 249A Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa (TPHCM), Thành Phố Cà Phê Gallery được tạo dựng không chỉ là không gian giới thiệu về một dự án bất động sản, mà còn là điểm gặp gỡ, khơi nguồn cảm hứng, sẻ chia ý tưởng về kiến trúc xanh - bền vững, về những giải pháp đầu tư thông minh và kết nối một cộng đồng thịnh vượng với lối sống cà phê, lối sống thành công.

Tại đây, khách hàng và nhà đầu tư có thể trực tiếp tìm hiểu những giá trị khác biệt của khu đô thị Thành Phố Cà Phê thông qua các thước phim, hình ảnh trưng bày, các hoạt động tư vấn trực tiếp và những chương trình workshop chuyên đề ý nghĩa. Từ đó, tiếp cận sâu hơn với những giá trị kiến trúc, văn hóa và triết lý kiến tạo lối sống tỉnh thức mà Thành Phố Cà Phê theo đuổi, để có những lựa chọn thông minh, tối ưu cho nhu cầu an cư, tích lũy tài sản, hay đầu tư dài hạn.

Chủ đầu tư Trung Nguyên ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác thiết kế hàng đầu Nhật Bản tại lễ khai trương Thành Phố Cà Phê Gallery, hướng đến kiến tạo khu đô thị bản sắc và bền vững (Ảnh: CĐT).

Trong khuôn khổ lễ khai trương, chủ đầu tư Trung Nguyên đã ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản T&L và Công ty Cổ phần Bất động sản Đắk Lắk nhằm mở rộng hệ thống phân phối, bán hàng của dự án trên toàn quốc. Đơn vị cũng chính thức công bố hợp tác chiến lược với hai đối tác thiết kế hàng đầu đến từ Nhật Bản là Nikken Sekkei Việt Nam và Công ty Thiết kế châu Á Kume.

Trong đó, với kinh nghiệm tham gia nhiều dự án lớn, tiêu biểu như quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, sự đồng hành của Nikken Sekkei Việt Nam góp phần kiến tạo Thành Phố Cà Phê thành một khu đô thị bản sắc, với không gian sống khoa học, tối ưu công năng, giao hòa với thiên nhiên và bền vững.

Tại chương trình, ông Jun Kato - Giám đốc thiết kế Công ty Nikken Sekkei Việt Nam chia sẻ: “Bản sắc của Thành Phố Cà Phê bắt nguồn từ thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột và từ khát vọng xây dựng một đô thị cà phê hình mẫu với lối sống cà phê về với tự nhiên, văn hóa tri thức. Chúng tôi hợp tác với Trung Nguyên Legend vì các bên có cùng sự tương đồng về những giá trị, quan điểm về quy hoạch đô thị, cảnh quan và kiến trúc để mang lại không chỉ những không gian sống xanh, mà còn là những giá trị sống về tinh thần”.

Nội dung chia sẻ về kiến trúc xanh và tương lai bất động sản tại Lễ khai trương Thành Phố Cà Phê Gallery lan tỏa tư duy phát triển bất động sản bền vững, kiến tạo không gian sống chất lượng, hạnh phúc (Ảnh: CĐT).

Tham gia chương trình khai trương Thành Phố Cà Phê Gallery, PGS.TS.KTS Lê Thị Hồng Na, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kiến trúc xanh TPHCM cũng đã chia sẻ về xu hướng bất động sản xanh theo chủ đề “Xây hôm nay - Để lại gì cho ngày mai? - Kiến trúc xanh và tương lai của bất động sản”.

Từ góc nhìn kiến trúc xanh, PGS.TS.KTS Lê Thị Hồng Na mở ra cách tiếp cận mới rộng hơn trong phát triển bất động sản theo hướng không chỉ xây nhiều hơn, mà xây tốt hơn; không chỉ tạo ra tài sản, mà tạo ra môi trường sống có giá trị lâu dài. Sự kết nối hài hòa giữa đất, nước, khí hậu, vật liệu và con người, cùng quy hoạch đồng bộ, hệ sinh thái bản sắc và tiện ích bền vững, chính là nền tảng của một khu đô thị giàu có, thịnh vượng.

Thành Phố Cà Phê - Khu đô thị bản sắc đón đầu xu hướng an cư thịnh vượng, đầu tư bền vững

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đề cao giá trị thực, chất lượng sống và tiềm năng phát triển dài hạn, những đô thị có vai trò động lực kinh tế vùng, bản sắc riêng và dư địa phát triển lớn đang tạo sức hút lớn với người mua nhà và nhà đầu tư.

Thành Phố Cà Phê - khu đô thị kiến tạo lối sống tỉnh thức, cộng đồng thịnh vượng tại trung tâm Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (Ảnh: CĐT).

Trong đó, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - “thủ phủ cà phê thế giới”, đồng thời là trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đắk Lắk, trọng điểm phát triển khoa học, công nghệ, du lịch, văn hóa, đang thu hút dòng vốn đầu tư. Được tạp chí National Geographic (Mỹ) bình chọn là một trong những "điểm đến tuyệt vời nhất thế giới", Buôn Ma Thuột ngày càng nâng tầm sức hút du lịch, mở ra triển vọng cho thị trường bất động sản gắn với quá trình phát triển đô thị của toàn vùng.

Tọa lạc tại trung tâm Buôn Ma Thuột, Thành Phố Cà Phê - khu đô thị duy nhất tại Việt Nam tiên phong phát triển dựa trên ngành kinh tế lõi cà phê, phát huy lợi thế từ vị trí trung tâm, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư, đầu tư, thương mại toàn diện.

Hệ tiện ích đẳng cấp trong không gian sống xanh, bản sắc của khu đô thị Thành Phố Cà Phê kiến tạo nên một cộng đồng thịnh vượng, giàu sức sống (Ảnh: CĐT).

Được quy hoạch bài bản, đồng bộ với mật độ xây dựng chỉ 27% và hơn 50% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước, Thành Phố Cà Phê mang đến không gian sống xanh, hài hòa với thiên nhiên.

Kết hợp hệ tiện ích đẳng cấp như khu cưỡi ngựa Ả Rập, sân golf 3D, vườn Zen, tổ hợp gym - yoga - bắn cung, trung tâm văn hóa ẩm thực 3 miền và các không gian thưởng lãm cà phê,… một môi trường sống cân bằng, giàu có toàn diện được tạo dựng tại Thành Phố Cà Phê.

Trong tương lai, Tổ hợp khách sạn và trung tâm hội nghị The Coffee Boutique 5 sao đi vào hoạt động sẽ tiếp tục gia tăng sức hút thương mại, du lịch và giá trị cho Thành Phố Cà Phê.

Quy hoạch kiến trúc chú trọng từ góc thư viện trong mỗi căn nhà đến Bảo tàng Thế giới Cà phê, Thư viện Ánh sáng cùng hệ thống trường mầm non INschool và trường tiểu học Xanh Tuệ Đức theo chuẩn quốc tế, Thành Phố Cà Phê hội tụ giá trị văn hóa, tri thức vượt trội, góp phần nâng cao chất lượng sống cho các thế hệ và cả cộng đồng.

Các không gian văn hóa - tri thức tại Thành Phố Cà Phê nuôi dưỡng tri thức, góp phần vun đắp tương lai giàu có, hạnh phúc cho các thế hệ cư dân và cộng đồng (Ảnh: CĐT).

Đồng thời, các không gian nhà phố Tesla (105 - 165m², 1 trệt 3 lầu) cùng shophouse Cantata (110 - 160m², 1 trệt 4 lầu) được thiết kế hiện đại, hài hòa với quy hoạch chung của dự án đáp ứng nhu cầu an cư cũng như đầu tư kinh doanh, tích lũy cho tương lai.

Nhân dịp khai trương Thành Phố Cà Phê Gallery, nhiều chính sách như “Tân Gia Phú Quý”, “Tặng nội thất”, tổng chiết khấu ưu đãi lên đến 14% và nhiều giải pháp tài chính linh hoạt từ 990 triệu đồng được triển khai dành tặng khách hàng của dự án. Đây là cơ hội để người con Đắk Lắk đang sinh sống tại TPHCM và các thành phố lớn sở hữu tổ ấm, trở về quê hương an cư, phát triển sự nghiệp; đồng thời là những sản phẩm bất động sản giàu giá trị sử dụng, kết hợp an cư và đầu tư dài hạn.

Các sản phẩm bất động sản tại Thành Phố Cà Phê kết hợp giá trị an cư và đầu tư, đón đầu tiềm năng tăng trưởng bền vững (Ảnh: CĐT).

Với quy hoạch đồng bộ, hệ tiện ích đẳng cấp cùng các sản phẩm nhà phố Tesla và shophouse Cantata sở hữu nhiều tầng giá trị kết hợp chính sách bán hàng linh hoạt, Thành Phố Cà Phê mang đến giá trị kép về an cư và đầu tư, kiến tạo cuộc sống hạnh phúc, giàu có và thịnh vượng bền vững, song hành cùng đà phát triển mạnh mẽ của Buôn Ma Thuột.

Khách hàng quan tâm có thể liên hệ Phòng Kinh doanh khu đô thị Thành phố Cà Phê qua hotline: 0379 260 268 để được tư vấn.