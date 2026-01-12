TBS Land khai trương Sales Gallery: Điểm chạm nâng tầm trải nghiệm bất động sản

Tọa lạc tại mặt tiền Xa lộ Xuyên Á, Sales Gallery được định vị là điểm chạm kết nối giữa tầm nhìn và trải nghiệm của TBS Group. Với quy mô lên đến 3.200m², bao gồm không gian trưng bày, tư vấn và trải nghiệm tổng thể; khách hàng có thể thẩm định năng lực phát triển, tư duy sản phẩm và hệ sinh thái dịch vụ mà TBS Group và TBS Land theo đuổi.

Sales Gallery được thiết kế như hành trình trải nghiệm đa giác quan, bắt đầu bằng Thơm Lounge - không gian tiếp đón, thư giãn cao cấp. Khu golf 3D hiện đại tạo điểm nhấn giải trí; phòng chiếu phim VR360 cho phép khám phá dự án qua những thước phim sống động, giúp hình dung rõ nét không gian sống tương lai.

Lễ khai trương Sales Gallery diễn ra trong không khí trang trọng, chuyên nghiệp, đánh dấu bước đi chiến lược của TBS Land trong việc nâng tầm trải nghiệm khách hàng (Ảnh: TBS Land).

Tâm điểm là lễ ra mắt sa bàn và mô hình dự án Green Skyline - mô hình lớn hàng đầu thị trường bất động sản phía Nam với chiều cao 3,4m, tỷ lệ 1/50. Vào ngày 17/1, TBS Land cũng sẽ hoàn thiện và ra mắt 3 căn hộ mẫu Green Skyline tại Sales Gallery.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Quang - đại diện TBS Land chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng ngôi nhà là điểm khởi đầu của hành trình hạnh phúc, bình yên sau bộn bề của cuộc sống. Niềm tin khách hàng cần xây dựng từ giá trị có thể chạm tới, nhìn thấy và cảm nhận được những giá trị thật, sản phẩm thật”.

Sa bàn dự án Green Skyline với tỷ lệ 1/50, cao 3,4m - một trong những mô hình dự án lớn bậc nhất thị trường bất động sản phía Nam (Ảnh: TBS Land).

Bên cạnh việc ra mắt Sales Gallery, TBS Land cũng công bố hợp tác với Savills Việt Nam trong vai trò quản lý vận hành dự án Green Skyline. Việc lựa chọn Savills, thương hiệu quản lý bất động sản quốc tế hàng đầu, cho thấy định hướng nâng chuẩn chất lượng sống và bền vững trong khai thác dài hạn của Green Skyline.

Lễ ký kết hợp tác giữa TBS Land và Savills Việt Nam đánh dấu bước đi chiến lược trong việc chuẩn hóa công tác quản lý, vận hành dự án Green Skyline theo tiêu chuẩn quốc tế (Ảnh: TBS Land).

Green Skyline là mảnh ghép được tính toán kỹ càng giữa dòng chảy hạ tầng, kinh tế trong bức tranh phát triển đô thị mở rộng về phía Đông Bắc TPHCM.

Green Skyline, tọa lạc tại giao lộ GS1 - Quốc lộ 1K ngay lõi phát triển của Dĩ An. Dự án sở hữu đến 3 mặt tiền đường lớn: Quốc lộ 1K - GS1 - GS5, là sản phẩm luôn được nhiều chuyên gia và giới đầu tư quan tâm nhờ lợi thế về khả năng tiếp cận, tiềm năng khai thác thương mại.

Áp lực giao thông trên Quốc lộ 1K từng là yếu tố khiến thị trường cân nhắc, nhưng Green Skyline đã chủ động xử lý bằng giải pháp tổ chức không gian, bố trí tường chắn dọc tuyến, chấp nhận “hy sinh” một phần tầm nhìn để tạo lớp đệm ngăn cách tiếng ồn, tăng sự yên tĩnh và riêng tư cho toàn khu.

Green Skyline tọa lạc tại giao lộ 3 mặt tiền đường lớn Quốc lộ 1K - GS1 - GS5, ngay lõi phát triển của Dĩ An, hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng và động lực tăng trưởng khu Đông Bắc TPHCM (Ảnh: TBS Land).

Khi Vành đai 3 TPHCM hoàn thiện, luồng xe tải nặng sẽ được phân bổ sang các trục mới, giúp đoạn Quốc lộ 1K qua Dĩ An dần “chuyển vai” từ trục vận tải liên vùng sang tuyến đường đô thị chính. Sự “đổi vai” này không chỉ cải thiện môi trường sống mà còn được kỳ vọng tạo nền tảng gia tăng giá trị cho các dự án dọc tuyến.

Dự án Green Skyline giới thiệu ra thị trường từ quý IV/2025. Trong bức tranh đô thị đa trung tâm đang định hình, Green Skyline hiện diện trong khu vực trong điểm phát triển Đông Bắc TPHCM.

Dự án có lợi thế giữa vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản và định vị sản phẩm rõ ràng. Với tầm nhìn dài hạn, Green Skyline không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn đồng hành cùng nhịp phát triển của toàn khu vực trong tương lai.

Dự án Green Skyline

Văn phòng bán hàng: 5A Xa lộ Xuyên Á, phường Dĩ An, TPHCM

Website: www.green-skyline.net