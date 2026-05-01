TBS Land Connect 2025: Mở ra chu kỳ hợp tác chiến lược

Hợp tác cần sự đồng điệu về tầm nhìn

Hội nghị TBS Land Connect 2025 - “Hợp tác kiến tạo tương lai” đã quy tụ ban lãnh đạo cấp cao cùng hơn 80 đại lý và đối tác chiến lược. Không khí hội nghị được dẫn dắt bằng tinh thần cởi mở, minh bạch, cùng hướng đến mục tiêu chung: kiến tạo những giá trị bền vững cho thị trường. Tại sự kiện, đại diện TBS Group đã chia sẻ về hành trình gần 4 thập kỷ phát triển.

Hội nghị thu hút đông đảo đại lý và đối tác chiến lược, cho thấy mức độ quan tâm từ thị trường đối với định hướng phát triển của TBS Land (Ảnh: TBS Land).

Nhờ sự kiên định với những giá trị cốt lõi, từ một doanh nghiệp sản xuất, TBS Group từng bước vươn mình trở thành tập đoàn đa ngành với bốn trụ cột chiến lược gồm sản xuất công nghiệp thời trang, logistics - quản lý vận hành, nghỉ dưỡng - khách sạn và bất động sản. Với quy mô gần 50.000 nhân sự, TBS Group là điển hình của năng lực cạnh tranh quốc tế, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Đi xuyên suốt hành trình ấy là triết lý “Trung thực - Tận tâm - Bền vững” được hiện thực hóa qua từng quyết định kinh doanh, từng sản phẩm và từng mối quan hệ hợp tác. Chính nền tảng này tạo nên một TBS Land là phần tiếp nối tự nhiên của một hệ sinh thái đã được kiểm chứng về năng lực và bản lĩnh.

TBS Land được tập đoàn mẹ định vị là lĩnh vực đầu tư trọng điểm, theo đuổi cách tiếp cận chuyên sâu và bài bản. Thay vì chạy theo những làn sóng ngắn hạn, doanh nghiệp lựa chọn tập trung vào giá trị thật, chất lượng thật, trải nghiệm thật như kim chỉ nam xuyên suốt.

Điều này được thể hiện qua việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn xây dựng, đảm bảo tính minh bạch về pháp lý và duy trì chất lượng sản phẩm ổn định theo thời gian. Đây cũng là cơ sở để TBS Land xây dựng niềm tin với các đối tác uy tín.

Ban lãnh đạo trình bày chiến lược tăng trưởng, mở ra không gian kết nối dành riêng cho những nhà lãnh đạo tầm vóc trong chu kỳ mới của thị trường (Ảnh: TBS Land).

Tại hội nghị, đại diện TBS Land cũng công bố lộ trình hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2035. Thông qua định hướng tăng trưởng, xác định rõ các phân khúc trọng tâm và khu vực ưu tiên phát triển, mở ra cơ hội đồng hành cụ thể cho đối tác trong chu kỳ mới của thị trường.

Điểm đáng chú ý còn nằm ở cách TBS Land định nghĩa đối tác chiến lược. Không dừng lại ở các tổ chức có năng lực bán hàng, mà còn cần sự đồng điệu về tầm nhìn, cam kết minh bạch và sẵn sàng đồng hành dài hạn. Khi các tiêu chí hợp tác được xây dựng nền tảng thay vì lợi ích ngắn hạn, mối quan hệ giữa chủ đầu tư và đại lý trở thành sự gắn kết bền bỉ, trên hành trình lan tỏa chân giá trị.

Giai đoạn tăng tốc dựa trên thành quả thực tế

Năng lực dám nghĩ dám làm của TBS Land còn được thể hiện rõ qua dự án dân dụng đầu tay Green Skyline, với hơn 500 giao dịch thành công ngay trong đợt mở bán đầu tiên. Con số này phản ánh sự đón nhận tích cực từ thị trường đối với một sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực nhờ nội lực: vị trí 3 mặt tiền Quốc lộ 1K (Dĩ An, TPHCM), kết nối nhanh về trung tâm TPHCM, cùng hệ hạ tầng dân sinh sống động như đại siêu thị GO! Dĩ An ngay đối diện, liền kề Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức và khu dân cư sầm uất xung quanh.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thận trọng, Green Skyline tạo dấu ấn khi lựa chọn hướng đi khác biệt, theo chiến lược “xây gần xong mới bán”. Cách tiếp cận này giúp dự án nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ thị trường, bởi toàn bộ giá trị không còn nằm trên bản vẽ mà hiện hữu bằng trải nghiệm thực tế.

TBS Land và các đối tác cùng hướng đến mô hình hợp tác dựa trên sự đồng điệu, minh bạch và cam kết bền vững (Ảnh: TBS Land).

Năm 2026, TBS Land cùng hệ thống đối tác đại lý tiếp tục bước vào giai đoạn tăng tốc, với kế hoạch triển khai giai đoạn 2 của Green Skyline, đồng thời mở rộng danh mục dự án trọng điểm tại những khu vực giàu tiềm năng. Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình hiện thực hóa chiến lược phát triển dài hạn, khi TBS Land không chỉ tập trung vào một dự án đơn lẻ, mà hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái sản phẩm có tính kế thừa và bổ trợ lẫn nhau.

Trên nền tảng đã được kiểm chứng từ Green Skyline, TBS Land kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố niềm tin thị trường, đồng thời mở rộng dư địa tăng trưởng thông qua những sản phẩm được đầu tư bài bản, phù hợp với nhu cầu ở thực và xu hướng phát triển dài hạn của đô thị.

Hội nghị TBS Land Connect 2026 khép lại trong không khí đồng thuận và kỳ vọng. Trong một thị trường đang tái cấu trúc, nơi các yếu tố ngắn hạn dần nhường chỗ cho những giá trị cốt lõi, cách tiếp cận của TBS Land cho thấy hướng đi rõ ràng: phát triển dựa trên nền tảng thật, lựa chọn đối tác dựa trên sự đồng điệu, và kiên định với tầm nhìn dài hạn.