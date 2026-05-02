Tây Bắc TPHCM: Lực đẩy từ “Thành phố công viên tri thức” Vinhomes Sài Gòn Park

Dự án thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc chuyển đổi mô hình phát triển, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực cốt lõi, mang theo kỳ vọng lớn giúp thay đổi toàn diện bộ mặt kinh tế - xã hội khu Tây Bắc.

Phân vùng Tây Bắc - cực phát triển tri thức và công nghệ mới trong chiến lược đa trung tâm của TPHCM (Ảnh: CĐT).

Kỳ vọng vào cực tăng trưởng mới của TPHCM

Ngồi ở hàng ghế khách mời trong lễ khởi công dự án, ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn, hướng ánh mắt tràn đầy niềm tin về phía những cánh đồng vốn trước đây là bưng biền. Khu vực từng bị bỏ hoang suốt 15 năm, giờ đây như được đánh thức bởi tiếng trống khởi công rộn rã.

“Từ một tháng nay, khi có thông tin về dự án khởi công, người dân Xuân Thới Sơn đã rất phấn khởi. Từ một vùng đất bưng biền, canh tác kém hiệu quả, hôm nay người dân vui mừng khi thấy nhà đầu tư tiềm lực thực sự bắt tay vào làm. Đảng bộ và chính quyền xã rất đồng thuận. Chúng tôi kỳ vọng dự án này sẽ tạo một cú hích lớn cho sự phát triển của xã Xuân Thới Sơn nói riêng cũng như vùng Tây Bắc TPHCM nói chung”, ông Nam chia sẻ.

Không chỉ là niềm vui của người dân địa phương, Vinhomes Sài Gòn Park còn là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh phát triển của cả thành phố. Đặc biệt là khi TPHCM đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là động lực tăng trưởng mới, có tính quyết định đối với sự phát triển nhanh và bền vững.

“Đây không đơn thuần là một dự án đô thị, mà còn là bước đi chiến lược cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học công nghệ của thành phố, là minh chứng cho quyết tâm hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Đồng thời mở ra một mô hình phát triển mới - nơi đô thị, giáo dục và công nghệ gắn kết chặt chẽ, tạo ra giá trị gia tăng bền vững”, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định.

Ông Trần Văn Bảy cho biết với tầm nhìn này, trong những năm qua, thành phố đã và đang đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng khu vực Tây Bắc, với các dự án trọng điểm như: đường Vành đai 3, tuyến metro số 2, metro số 3... Khi hạ tầng và các đại đô thị hiện đại cùng song hành phát triển, khu vực Tây Bắc sẽ có đầy đủ điều kiện để cất cánh, trở thành cực tăng trưởng mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tin tưởng dự án sẽ góp phần quan trọng giúp kiến tạo cực tăng trưởng mới cho TPHCM (Ảnh: CĐT).

Trả lời cho câu hỏi tại sao Tây Bắc TPHCM lại là nơi hội tụ đủ yếu tố để trở thành cực tăng trưởng mới, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), phân tích: “Chúng ta đang đứng trên nền phù sa cổ cao hơn 5-15m so với mực nước biển, một lợi thế trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Sự kết hợp giữa hạ tầng quốc gia và năng lực của tập đoàn hàng đầu Việt Nam như Vingroup sẽ tái định vị toàn bộ giá trị của vùng đất này, tạo ra một không gian sống đẳng cấp cho đời con cháu mai sau”.

Cũng theo ông Châu, sự xuất hiện của Vinhomes tại đây như cánh chim đầu đàn dẫn dắt làn sóng đầu tư, thay đổi nhận thức và tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn vùng. Khi có nhân hòa - sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, cộng hưởng với thiên thời, địa lợi, Tây Bắc TPHCM sẽ không còn là vùng ven xa xôi, mà là một trung tâm mới đầy sức sống.

Sứ mệnh kiến tạo “thành phố công viên tri thức” của TPHCM

Vinhomes Sài Gòn Park không chỉ là đại đô thị lớn bậc nhất khu vực có quy mô kỷ lục 880ha, mà còn là một "thành phố công viên tri thức", với hơn 150ha được dành cho giáo dục; hơn 100 công viên cùng các mảng xanh, hồ nước rộng lớn; và hệ sinh thái Vinmec, Vincom, VinWonders... tạo nên một không gian sống trong lành, một chuẩn sống tiện nghi, đẳng cấp hiếm có.

“Việc dành tới hơn 150ha cho hệ thống giáo dục - đào tạo và nghiên cứu đã khẳng định định hướng phát triển cốt lõi của dự án: trở thành một đô thị tri thức - công nghệ đẳng cấp quốc tế. Đây sẽ là nơi hội tụ các cơ sở giáo dục chất lượng cao, các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần hình thành một hệ sinh thái học thuật - khởi nghiệp năng động, đóng vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế tri thức”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đánh giá.

Vinhomes Sài Gòn Park quy mô 880ha được phát triển tại khu vực có địa hình cao ráo, không chịu ảnh hưởng của triều cường, ngập lụt (Ảnh: CĐT).

Nếu như khu Đông từng là làn gió mới thổi luồng sinh khí vào đô thị TPHCM những năm 2000, khu Nam là đòn bẩy kinh tế thập kỷ qua, thì Tây Bắc - với Vinhomes Sài Gòn Park là hạt nhân - đang được kỳ vọng trở thành chân kiềng thứ ba, tạo nên thế phát triển vững chắc cho thành phố. Đây cũng là động lực mới dẫn dắt sự phát triển và mở ra kỷ nguyên bứt tốc cho thị trường bất động sản TPHCM.

Sau lễ khởi công ngày 29/4, “Thành phố công viên tri thức” của TPHCM bắt đầu được kiến tạo. Không chỉ bằng gạch, thép, bê tông, mà còn bằng trí tuệ, quyết tâm và khát vọng vươn lên của cả một vùng đất.