Tăng mạnh tiền thưởng cho người bàn giao đất bị thu hồi đúng tiến độ

Theo Quyết định số 10/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2024 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do UBND TP Hà Nội ban hành, mức thưởng đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi khi bàn giao mặt bằng đúng tiến độ được điều chỉnh tăng.

Cụ thể, mức thưởng được điều chỉnh tăng từ 3.000 đồng/m2 lên 10.000 đồng/m2, cao gấp hơn 3 lần so với trước. Tuy nhiên, tổng số tiền thưởng bị khống chế ở mức tối đa 10 triệu đồng cho mỗi người sử dụng đất. Trước đó, theo Quyết định 56/2024, mức thưởng chỉ áp dụng 3.000 đồng/m2 và trần thưởng là 3 triệu đồng/người.

Khu đất trong diện di dời ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng với đó, Hà Nội cũng tăng tiền hỗ trợ cho người có đất ở bị thu hồi trong thời gian chờ bố trí tái định cư.

Đối với các trường hợp tự lo chỗ ở tạm, thành phố hỗ trợ 2,5 triệu đồng/nhân khẩu/tháng, tăng thêm 1 triệu đồng so với quy định cũ. Tổng mức hỗ trợ tối đa được nâng lên 15 triệu đồng cho mỗi thửa đất bị thu hồi mỗi tháng, tăng 7 triệu đồng so với trước đây.

Hộ gia đình độc thân (chỉ có một nhân khẩu) cũng được tăng mức hỗ trợ từ 3 triệu lên 5 triệu đồng/tháng trong thời gian chờ tái định cư.

Các trường hợp còn lại vẫn được bố trí tạm cư tại quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Hà Nội bổ sung quy định hỗ trợ trường hợp người sử dụng đất nông nghiệp đủ điều kiện bồi thường nhưng đã tự chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, xây dựng công trình thương mại, dịch vụ.

Cụ thể, nếu việc chuyển mục đích sử dụng đất diễn ra trước ngày 15/10/1993, mức bồi thường bằng 50% bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trường hợp chuyển mục đích từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 được hỗ trợ 40%, còn từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014 là 20%. Diện tích được hỗ trợ là phần xây dựng công trình thực tế, nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở tối đa tại địa phương.

Quyết định 10/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 18/1.