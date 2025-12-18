Tầm nhìn: Yếu tố nâng giá trị bất động sản khu vực Tây Hồ

Tầm nhìn: “Tài sản mềm” ngày càng được định giá rõ rệt

Trong phân khúc bất động sản cao cấp, vị trí vẫn là yếu tố cốt lõi, nhưng tầm nhìn đang ngày càng được xem như một tiêu chí định giá quan trọng, nhất là với nhóm khách hàng hướng đến trải nghiệm sống và giá trị bền vững.

Tầm nhìn - yếu tố quan trọng tạo nên giá trị bền vững cho bất động sản (Ảnh: Noblex).

Xu hướng này gắn với sự dịch chuyển nhu cầu. Theo đó, người mua không chỉ tìm một nơi ở, mà tìm một không gian sống có khả năng nuôi dưỡng cảm xúc mỗi ngày: ánh sáng, gió, mặt nước, mảng xanh và sự rộng mở của tầm nhìn.

Những căn hộ, biệt thự sở hữu tầm nhìn mặt nước hoặc cảnh quan thiên nhiên thường có mức giá cao hơn so với sản phẩm tương đương nhưng không có view (tầm nhìn). Tại các thành phố như Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) hay Dubai, các dự án ven biển, ven sông thuộc nhóm thanh khoản tốt và ít chịu biến động hơn khi thị trường gặp thách thức.

Tầm nhìn là yếu tố khó có thể nhân rộng. Khi thu nhập gia tăng, đời sống nâng cao thì nhu cầu thụ hưởng giá trị sống tinh thần của người mua càng rõ nét, khiến bất động sản view đẹp ngày càng trở thành tài sản được ưu tiên lựa chọn.

Một nghiên cứu quy mô lớn của UK Biobank (2024) cho thấy việc sống gần không gian xanh và mặt nước giúp giảm tới 30% nguy cơ mắc các rối loạn tâm thần trong tương lai, đồng thời hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm hormone căng thẳng.

Tây Hồ, vùng đất hội tụ tầm nhìn đắt giá

Tại nội đô Hà Nội, Tây Hồ được xem là khu vực hiếm hoi sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên: mặt nước rộng, cảnh quan thoáng đãng, văn hóa bản địa đậm nét và không gian sống được đánh giá cao.

Với diện tích mặt nước rộng, Hồ Tây từ lâu đã có vai trò điều hoà không khí cho Thủ đô. Sông Hồng tạo không gian xanh tự nhiên. Công viên Ciputra rộng tới 65ha ngay tại Tây Hồ tạo ra giá trị lớn về môi trường sống. Trong khi đó, số lượng dự án mới tại Tây Hồ không nhiều do ràng buộc về quy hoạch và quỹ đất. Điều này khiến các sản phẩm sở hữu view đẹp tại khu vực nằm trong nhóm bất động sản có thể giữ giá tốt tại Hà Nội.

Tầm view đắt giá của các dự án bất động sản tại Tây Hồ (Ảnh: Noblex).

Lợi thế cạnh tranh cho các dự án tại Tây Hồ

Với lợi thế cảnh quan, những dự án bất động sản tại Tây Hồ có khả năng khai thác trọn vẹn tầm nhìn trở thành “tài sản” được giới đầu tư và khách hàng thượng lưu quan tâm. Trong bối cảnh nhu cầu sống sang trọng, riêng tư và gắn kết thiên nhiên ngày càng tăng, tầm nhìn trở thành một trong những yếu tố đầu tiên mà khách hàng cân nhắc khi lựa chọn bất động sản cao cấp.

Tọa lạc tại trung tâm Tây Hồ, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences được đánh giá là một trong số ít dự án sở hữu tầm nhìn hiếm có.

Tầm nhìn từ căn hộ mẫu dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences (Ảnh: Grand M).

Những tầm nhìn này không chỉ tạo giá trị thẩm mỹ, mà còn góp phần định vị dự án ở phân khúc ultra-luxury (siêu sang), mang lại trải nghiệm sống đẳng cấp hiếm có tại các căn Sky Mansion (dinh thự trên cao).

Nếu đặt tầm nhìn vào lăng kính “giữ giá”, tổ hợp cảnh quan của dự án tương đối khác biệt: Hồ Tây đại diện cho giá trị biểu tượng, chất lượng sống; sông Hồng đại diện cho trục cảnh quan mở, gió và không gian thoáng; công viên 65ha đại diện cho mảng xanh quy mô lớn đang hình thành, gia tăng trải nghiệm sống.

Sự kết hợp hồ - sông - công viên không dễ xuất hiện cùng lúc trong một bán kính nhỏ tại đô thị lõi. Đó là lý do những dự án có khả năng khai thác trọn vẹn tổ hợp cảnh quan như Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences thường được kỳ vọng giữ giá tốt hơn trong dài hạn.

Dự án được WorldHotels, thành viên của BWH Hotels, vận hành theo tiêu chuẩn Branded Residences 5.0. Ngoài ra, không gian rooftop được vận hành bởi Sunset Hospitality Group góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống sang trọng giữa thiên nhiên.

Tầm nhìn đẹp, được vận hành quốc tế, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences hội tụ yếu tố để trở thành tài sản có giá trị lâu dài, cả về cảm xúc và đầu tư. Đây là lý do dự án thu hút sự quan tâm của thị trường ngay từ khi ra mắt.