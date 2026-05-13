“Sunset Soirée - Dạ khúc hoàng hôn” - Nơi gặp gỡ của giới tinh hoa Hà Thành

Phong vị giao thời giữa lòng Hà Nội

Bước qua cánh cửa của sự kiện “Sunset Soirée - Dạ khúc hoàng hôn”, trước mắt như mở ra một chiều không gian khác - nơi Hà Thành những năm 1930 được tái hiện trong vẻ đẹp giao thời mê hoặc. Ở đó, những quý ông trong bộ Âu phục lịch lãm, những quý bà trong tà áo dài mềm mại hay những chiếc đầm duyên dáng cùng hiện diện, cùng trò chuyện, cùng nâng ly trong một không khí vừa trang nhã, vừa thân tình.

Những nét đẹp tưởng như đối lập lại hòa quyện thật tự nhiên, như chính cách Hà Thành dung hòa Đông và Tây, cũ và mới, truyền thống và hiện đại để tạo nên một bản sắc thanh lịch không thể trộn lẫn (Ảnh: CĐT).

Giữa không gian ấy, vị Raconteur - người kể chuyện với phong thái lịch lãm và lối dẫn dắt duyên dáng đã khéo léo mở ra bầu không khí thư thái, nơi những câu chuyện được cất lời, những kết nối được mở rộng và những tâm hồn đồng điệu có dịp tìm thấy nhau.

Xen giữa thanh âm và câu chuyện là hương vị tinh tế của những lát thịt heo muối Iberico 20 năm, những ly vang sóng sánh, khiến mỗi cuộc trò chuyện bên bàn tiệc thêm nồng.

Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ tựa sắc hoàng hôn bảng lảng, khách mời lắng nghe những bản nhạc Pháp được trình bày bởi Thùy Dung và thả mình trong những giai điệu Hà Nội từ Thành Vá (Ảnh: CĐT).

Sự kiện còn chào đón sự hiện diện của ca sĩ Tùng Dương. Nhưng trong buổi chiều hôm ấy, anh không đến với tư cách một ca sĩ trên sân khấu mà là một cư dân, một người đồng điệu tham dự buổi gặp gỡ riêng tư dành cho cộng đồng Hanoi Signature by Swiss-Belhotel.

Ở đó, những con người cùng chung sở thích, chung mối quan tâm ngồi lại bên nhau, trò chuyện về âm nhạc, ẩm thực, về những lát cắt văn hóa đã làm nên chiều sâu của Hà Thành.

Tùng Dương tham dự sự kiện với tư cách một người đồng điệu tham dự buổi gặp gỡ riêng tư dành cho cộng đồng cư dân (Ảnh: CĐT).

Trở thành cư dân của Hanoi Signature by Swiss-Belhotel vì thế không chỉ là sở hữu một ngôi nhà giữa lõi nội đô. Đó còn là sở hữu một chiếc chìa khóa mở vào không gian của những bản sắc Hà Thành lắng đọng, nơi mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi khoảnh khắc và mỗi câu chuyện đều có thể trở thành một phần của di sản sống.

Sống danh gia giữa đỉnh cao Hà Thành

Tọa lạc tại số 6 Nguyễn Văn Huyên, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel nằm ở nội đô Hà Nội - nơi những dòng chảy kinh tế, văn hóa và lối sống tinh hoa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Tòa tháp tráng lệ này chọn cho mình một khoảng lùi hiếm có, an yên giữa hai mảng xanh rộng lớn gồm công viên Nghĩa Đô và Bảo tàng Dân tộc học, với tổng quy mô lên đến 14,4ha.

Từ đây, cư dân được tận hưởng một tầm nhìn rộng mở hiếm có giữa lõi nội đô: một phía hướng về hồ Nghĩa Đô xanh mát, một phía mở ra khoảng trời Hồ Tây khoáng đạt. Vị trí ấy tạo nên một đặc quyền sống khác biệt - ở giữa trung tâm sôi động, nhưng vẫn có đủ khoảng thở, sự riêng tư và nhịp sống tĩnh tại cho riêng mình.

Từ công viên Nghĩa Đô nhìn sang, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel hiện lên như một công trình bề thế, mang dáng dấp của một cung điện châu Âu giữa lòng Hà Nội. Những đường nét kiến trúc cổ điển, hệ sảnh đón khách hoa lệ và các chi tiết trang trí giàu tính nghệ thuật tạo nên một ấn tượng khác biệt ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Đó cũng là cảm nhận của ca sĩ Tùng Dương khi lần đầu ghé thăm.

Vẻ đẹp kiến trúc nơi đây gợi nhắc đến những cung điện ở Moscow nước Nga, khơi gợi những miền ký ức gia đình, những cảm xúc thân thuộc và riêng tư, cũng là mối duyên khiến nhiều người chọn nơi đây là nhà (Ảnh: CĐT).

Nếu kiến trúc cổ điển mang đến cho tòa tháp vẻ lịch lãm của tinh thần châu Âu, thì cách công trình hòa mình vào bối cảnh Hà Nội lại gợi nên một vẻ đẹp rất Việt, rất Hà Thành. Đó là sự hòa quyện giữa nét Pháp trang nhã và tinh thần Việt thanh lịch; giữa vẻ sang trọng có chiều sâu và sự kín đáo, chừng mực vốn làm nên phong vị của những gia đình danh giá đất Kinh kỳ.

Sống tại đây vì thế không chỉ là lựa chọn một nơi để ở, mà là lựa chọn một môi trường sống có bản sắc - nơi tiện nghi quốc tế gặp gỡ chiều sâu văn hóa bản địa, nơi mỗi khoảnh khắc thường ngày cũng có thể lắng lại thành một phần của di sản riêng.

Quỹ căn giới hạn “Bảo vật xanh của phố phường Hà Thành” đang được giới thiệu ra thị trường, gồm 10 căn dinh thự tầng không sở hữu tầm nhìn trực diện hồ Nghĩa Đô (Ảnh: CĐT).

Hanoi Signature by Swiss-Belhotel đã hoàn thành xây dựng, có sổ đỏ, chào đón những cư dân đầu tiên về an cư và trở thành một phần của cộng đồng của những chủ nhân trân trọng bản sắc, đề cao chiều sâu sống và lựa chọn Hà Nội không chỉ như một nơi cư ngụ, mà như một miền di sản để trở về.