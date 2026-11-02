Sau tròn một năm thi công, sự kiện đánh dấu cột mốc dự án đi vào vận hành, mở ra cơ hội kinh doanh đón đầu mùa du lịch cuối năm.

Từ bản vẽ phối cảnh đến diện mạo thực tế sau một năm thi công

Lễ bàn giao với sự tham dự của đại diện Sun Property, các đối tác chiến lược cùng đông đảo khách hàng và nhà đầu tư. Sau tròn 18 tháng kể từ ngày khởi công, việc những căn Casa Villa đầu tiên chính thức đón những chủ nhân về an cư là dấu mốc khẳng định năng lực triển khai của Sun Property trên hành trình kiến tạo những đô thị biển kiểu mẫu.

Nghi thức cắt băng chính thức bàn giao những căn Casa Villa đầu tiên tại Blanca City (Ảnh: Sun Property).

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Bảo Khánh - Giám đốc kinh doanh Sun Property chia sẻ: “Những căn Casa Villa được bàn giao là thành quả của nỗ lực thi công liên tục 365 ngày qua, đáp ứng khắt khe các tiêu chuẩn kỹ thuật, thẩm mỹ. Chúng tôi tin rằng, việc bàn giao không gian sống hoàn chỉnh đúng thời điểm vàng du lịch cuối năm sẽ giúp cư dân sớm an cư, đồng thời mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư chủ động kích hoạt các phương án khai thác kinh doanh hiệu quả”.

Trực tiếp nhận bàn giao nhà, chú Nguyễn Văn Liêm (TPHCM) phấn khởi chia sẻ: “Đến nhận nhà thực tế, tôi khá bất ngờ trước quy mô của Blanca City quá hoành tráng. Đường sá trước mặt thoáng rộng còn chất lượng thi công hơn hẳn so với hình dung trên bản vẽ 3D. Từng tham quan nhiều dự án nhưng tôi đánh giá cao chất lượng xây dựng ở đây chỉn chu, đẹp hơn nhiều. Chủ đầu tư triển khai rất nhanh, đảm bảo tiến độ, nhờ đó gia đình tôi có nhiều thời gian chuẩn bị cho kế hoạch vừa ở vừa kinh doanh sau này”.

Đại diện Sun Property trao chìa khóa bàn giao nhà cho những chủ nhân đầu tiên (Ảnh: Sun Property).

Cộng hưởng sức sống từ hệ sinh thái Sun World Vũng Tàu

Khác biệt lớn tại đợt bàn giao này là các chủ nhân Casa Villa được nhận nhà trong một không gian đã tràn đầy sức sống.

Thay vì đợi xây xong nhà mới làm cảnh quan, Sun Property đã song song chỉnh trang hạ tầng, hoàn thiện hệ thống cây xanh dọc các tuyến đường nội khu và phát triển hệ thống công viên cảnh quan của toàn khu đô thị. Môi trường sống sinh thái trong lành ven biển Bãi Sau càng thêm nổi bật khi hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc Iberia phóng khoáng: từng đường vòm cong thanh thoát, mái ngói nung đỏ nâu chuyển sắc và lớp sơn ngoại thất 5 - 7 lớp bền bỉ thích ứng tốt với khí hậu biển nhiệt đới.

Phân khu Casa Villa đã hoàn thiện hạ tầng cảnh quan, nổi bật với kiến trúc Iberia (Ảnh: Sun Property).

Không chỉ sở hữu không gian sống xanh nội khu, phân khu Casa Villa còn đón nhận xung lực thương mại mạnh mẽ nhờ vị trí tiếp giáp trục đường Hàng Điều, đường 3/2 huyết mạch và kế cận công viên nước Sun World Vũng Tàu quy mô 15ha. Đi vào vận hành ổn định từ đầu năm 2026, tổ hợp giải trí này liên tục thu hút hàng vạn lượt du khách mỗi tuần với chuỗi trò chơi hiện đại, các show diễn nghệ thuật và những màn pháo hoa rực rỡ.

Dòng khách du lịch dồi dào và ổn định từ Sun World chính là bệ phóng vững chắc, giúp Casa Villa sớm hình thành nhịp sống sầm uất và tối ưu tiềm năng khai thác kinh doanh ngay từ ngày đầu nhận nhà.

Khai thác công năng đa tầng, đón chu kỳ kinh doanh tại Casa Villa

Theo nhận định từ các đơn vị phân phối dự án, thời điểm bàn giao ngày 31/10/2026 được xem là “điểm rơi” chiến lược. Gia chủ có khoảng 2 đến 3 tháng để hoàn tất trang trí nội thất, vừa kịp đưa bất động sản vào vận hành ngay trong đợt cao điểm lễ hội Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán - thời điểm du lịch phố biển bước vào mùa sôi động nhất trong năm.

Khả năng khai thác đa dạng của Casa Villa còn đến từ thiết kế thông minh với 3 tầng nổi và 1 tầng hầm đa năng. Tầng trệt và tầng hầm là mặt bằng lý tưởng cho các dịch vụ thương mại như boutique café, ẩm thực, spa hoặc khu giải trí riêng tư. Trong khi đó, các tầng phía trên hoàn toàn có thể tổ chức thành chuỗi phòng lưu trú cao cấp, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình hoặc cho thuê homestay vào cuối tuần.

Thiết kế 3 tầng nổi và 1 hầm đa năng giúp tối ưu an cư và khai thác kinh doanh (Ảnh: Sun Property).

9 tháng đầu năm, Vũng Tàu đã đón hơn 4,15 triệu lượt khách, kéo theo doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 6.407 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng tới 39,13% so với cùng kỳ năm 2025. Sức cầu lưu trú chất lượng cao được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ trong quý IV nhờ chuỗi gần 50 sự kiện thể thao, giải chạy và lễ hội văn hóa cuối năm.

Toàn cảnh đại đô thị biển Blanca City quy mô hơn 96ha tại Bãi Sau, Vũng Tàu (Ảnh: Sun Property).

Blanca City vẫn đang tiếp tục hoàn tất các khối lượng công việc còn lại của phân khu thấp tầng, hướng tới mục tiêu hoàn thiện các đợt bàn giao tiếp theo vào cuối năm nay, từng bước thắp sáng diện mạo đô thị phồn hoa bên bờ Bãi Sau.