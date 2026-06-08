Sun Festo Town khai mở phong cách sống mới tại Bãi Cháy

Festival Living - Chuẩn an cư, nghỉ dưỡng của giới tinh hoa

“Nếu có một lễ hội diễn ra mỗi tuần, có pháo hoa mỗi tối, có những tuyến phố luôn sáng đèn và có hàng trăm trải nghiệm để khám phá ngay trước cửa nhà, tôi không ngại tiêu tiền. Tôi chỉ cần một lý do đủ hấp dẫn”, ông Đặng Thành H. chia sẻ.

Là một doanh nhân thành đạt, ông H. đã dành nhiều năm để du lịch khắp 5 châu, sống tại các đô thị gần kề Disneyland ở Mỹ, những tổ hợp giải trí quy mô lớn tại Dubai hay các thành phố không ngủ ở Singapore. Ông nhận ra điều khiến mình sẵn sàng chi trả không phải là một căn hộ đơn thuần, mà là một phong cách sống khác biệt.

Cư dân tại Sun Elite City được tận hưởng bầu không khí lễ hội 24/7 (Ảnh: Ánh Dương).

Quan điểm ấy cũng phản ánh sự thay đổi trong “gu” sống, du lịch, nghỉ dưỡng… của tầng lớp giàu có trên thế giới. Họ ưu tiên những điểm đến sở hữu “Festival Living” - phong cách sống giữa lõi trung tâm vui chơi, sự kiện và văn hóa.

Tại Mỹ, thông điệp “sống cạnh Disneyland” đã trở thành bảo chứng thu hút giới đầu tư. Đơn cử, một bất động sản tại thị trấn Celebration giáp ranh Disneyland ở thành phố Orlando có lúc lên tới gần 700.000 USD, vượt trội so với mặt bằng chung 400.000 USD của toàn thành phố.

Sức nóng từ các tọa độ giải trí này còn tạo ra dư địa giá trị bất động sản. Ngay khi dự án công viên Disneyland rục rịch xuất hiện tại Abu Dhabi (UAE) vào năm 2025, hàng loạt biệt thự tại đây “cháy hàng” chỉ sau 24 giờ mở bán.

Tại Việt Nam, sức hút của “Festival Living” đang được tái hiện rõ nét tại “kinh đô lễ hội” Sun Elite City, Bãi Cháy. Không gian sống tại đây quy tụ hệ sinh thái vui chơi, giải trí do Tập đoàn Sun Group kiến tạo: từ quảng trường Sun Carnival, cáp treo Nữ Hoàng, chợ đêm VUI-Fest cho đến các màn trình diễn pháo hoa, sản phẩm du lịch mới như show 3D mapping “Long Vân Khánh Hội”, nhà hàng bia Sun Bavaria tại Ngọn Hải Đăng,...

Khu vực Ngọn Hải Đăng - địa điểm diễn ra các show diễn pháo hoa, nghệ thuật (Ảnh: Ánh Dương).

Sun Elite City thu hút khách du lịch, đóng góp lớn vào sự phát triển du lịch của Bãi Cháy nói riêng, Quảng Ninh nói chung trong suốt những năm qua. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 5 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đón trên 10,1 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 2,2 triệu lượt; khách lưu trú đạt gần 3 triệu lượt.

Sun Festo Town - “chìa khóa” khai mở “Festival Living”

Tại Bãi Cháy, Sun Festo Town đang được định vị như tâm điểm của phong cách sống “Festival Living” tại “kinh đô lễ hội” Sun Elite City. Bước xuống sảnh, cư dân Sun Festo Town đã có thể hòa vào dòng chảy sôi động của một đô thị lễ hội vận hành gần như không ngừng nghỉ.

Phối cảnh phân khu Sun Festo Town (Ảnh: Sun Property).

Bên cạnh các tiện ích đã vận hành, điểm nhấn tạo nên chất sống “Festival Living” tại Sun Festo Town còn là tổ hợp Công viên Lễ hội do đơn vị kiến trúc Kohn Pedersen Fox (KPF) kiến tạo ngay kế cận.

Cư dân có thể bắt đầu ngày mới giữa không gian xanh tại phân khu Park Pearl với các hoạt động ngoài trời bên vịnh di sản. Hành trình khám phá sẽ được tiếp nối tại Jungle Pearl với những trò chơi chủ đề hấp dẫn hay tận hưởng không khí sôi động với các hoạt động vui chơi trên mặt nước tại Splash Pearl.

Công viên Lễ hội được lấy cảm hứng thiết kế từ văn hóa và vẻ đẹp kỳ quan của vịnh Hạ Long (Ảnh: Sun Property).

Khi hoàng hôn buông xuống, Welcome Pearl trở thành điểm hẹn thư giãn với hồ nước cảnh quan và những quán cà phê ven hồ. Đêm đến, nhịp sống lễ hội được thắp sáng tại quảng trường Show Pearl với các sự kiện, hoạt động văn hóa và show diễn đặc sắc tại sân khấu trên nước; sau đó tiếp nối tại Retail Pearl - nơi những dãy phố mua sắm, ẩm thực và chợ đêm tạo nên nhịp sống kéo dài tới tận khuya.

Sau những giờ phút hòa mình vào không khí lễ hội, cư dân và du khách tại Sun Festo Town có thể trở về với “ốc đảo” nghỉ dưỡng mang phong vị đô thị Nhật Bản. Đây là tổ hợp cao tầng onsen đầu tiên xuất hiện tại Quảng Ninh, mang đến dòng khoáng nóng tự nhiên từ Quang Hanh chứa hàm lượng brom cao hàng đầu thế giới và đạt chuẩn trị liệu sánh ngang các nguồn khoáng Nhật Bản.

Ngoài ra, các tháp cao tầng còn sở hữu hệ tiện ích wellness (chăm sóc sức khỏe tinh thần) như vườn thiền, vườn dưỡng sinh, trà đạo, bể bơi bốn mùa, bể bơi vô cực… cho phép cư dân và du khách tận hưởng quanh năm.

Sun Festo Town là tổ hợp cao tầng onsen đầu tiên xuất hiện tại Quảng Ninh (Ảnh: Sun Property).

“Sun Festo Town mở ra xu hướng “Festival Living” bên vịnh di sản. Chủ nhân căn hộ không chỉ nắm giữ một tài sản giá trị, mà còn sở hữu tấm vé bước vào không gian sống mà giới tinh hoa toàn cầu đang tìm kiếm”, đại diện Sun Property, thành viên Sun Group chia sẻ.