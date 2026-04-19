Sức hút từ Phú Mỹ Hưng Harmonie: Tâm điểm đầu tư tại cực tăng trưởng phía Bắc TPHCM

Ghi nhận từ hệ thống ứng dụng (app) Phú Mỹ Hưng, ở lần thứ 2 mở bán (19/4), Phú Mỹ Hưng Harmonie có gần 1.000 booking (đặt chỗ), nâng tổng số booking hai đợt mở bán lên 2.500 booking.

Lượng khách tham dự sự kiện mở bán đợt 2 là gần 900 khách hàng, với 89% giỏ hàng được bán ra chỉ sau vài tiếng khởi động sự kiện (Ảnh: Q.Định).

Sức hút từ toạ độ chiến lược tại cực tăng trưởng phía Bắc TPHCM

Những con số ấn tượng ở 2 lần mở bán đã phản ánh sự quan tâm ổn định của thị trường đối với dự án. Thực tế tại sự kiện mở bán cho thấy, nhu cầu ở thực chiếm tỷ trọng đáng kể, bên cạnh đó là sự quan tâm từ các nhà đầu tư dài hạn - những người đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng gắn với quy hoạch đô thị và dòng dịch chuyển dân cư.

“Lần này may mắn đã mỉm cười với hai vợ chồng khi được gọi tên và chốt xong căn 1 phòng ngủ, không uổng công cả gia đình dậy sớm và đi từ quận 9 (cũ) lên đây”, chị T.V.H.Trang (phường Long Bình, TPHCM) chia sẻ.

Chị cho biết đây là “của để dành” mà vợ chồng chị mua cho con trai đang học lớp 10, có dự định thi vào một trường đại học quốc tế ở Bình Dương. Theo chị, thời điểm bàn giao cũng là lúc con chị vào đại học. Nếu con không ở, chị xem đây là món đầu tư tương lai cho con vì dự án có vị trí có tiềm năng tăng giá cao.

Vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch, uy tín từ chủ đầu tư là những yếu tố thúc đẩy khách hàng sớm “xuống tiền” để sở hữu nhanh giỏ hàng Phú Mỹ Hưng Harmonie (Ảnh: Q.Định).

Theo quy hoạch siêu đô thị TPHCM mở rộng, Bình Dương được xác định là cực tăng trưởng công nghiệp công nghệ cao và là trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại của vùng. Với vai trò là đầu tàu FDI, khu vực thành phố mới Bình Dương (cũ) - nơi dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie đang từng ngày hiện hữu - chứng kiến sự thay đổi lớn về giá trị bất động sản và tiềm năng đầu tư, khi hệ thống đô thị vệ tinh được quy hoạch lại gắn với giao thông công cộng.

Vị trí dự án cũng thuộc lõi Đô thị Khoa học Công nghệ Bắc TPHCM; trong đó, phân khu công nghệ số tập trung quy mô 100ha có vị trí liền kề dự án. Điều này không chỉ giúp dự án được thừa hưởng một hệ sinh thái đồng bộ, hiện đại trong tương lai, mà còn tạo động lực tăng trưởng giá trị vượt trội khi thời điểm bàn giao dự án vào cuối năm 2028 - cùng nhịp phát triển của loạt công trình hạ tầng, tiện ích quy mô.

Nhiều khách hàng nhận định Harmonie có tính thanh khoản tốt, tiềm năng tăng giá cao nhờ toạ lạc tại nút giao Mỹ Phước - Tân Vạn và đại lộ Võ Văn Kiệt, khu vực trung tâm phát triển năng động của Thành phố mới Bình Dương trước đây (Ảnh phối cảnh dự án: CĐT).

Còn anh Nguyễn Văn Toàn không giấu nổi phấn khởi khi nghe tên mình tiếp tục vang lên giữa hội trường và được MC thúc giục nhanh chân di chuyển vào khu vực chọn căn. “Lần này tôi có 3 lượt đặt chỗ. Tôi dự định sẽ chốt thêm 2 căn 2 phòng ngủ và 1 căn 1 phòng ngủ”, anh hồ hởi nói.

Chia sẻ lý do chốt nhiều căn ở dự án này, anh Toàn nhận định Phú Mỹ Hưng Harmonie có vị trí rất lý tưởng để cho thuê do ở gần các khu công nghiệp lớn như VSIP 1, VSIP 2, quy tụ hàng chục nghìn lao động trẻ có chuyên môn và mức sống cao, các chuyên gia và kỹ sư trong và ngoài nước có yêu cầu cao về chỗ ở.

Niềm tin tạo dựng từ “chuẩn sống” và thương hiệu Phú Mỹ Hưng

Một trong những yếu tố then chốt giúp Phú Mỹ Hưng Harmonie duy trì sức nóng là việc kế thừa và phát triển “chuẩn sống Phú Mỹ Hưng” - mô hình đã được khẳng định tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng trong nhiều năm qua và uy tín của doanh nghiệp hơn 32 năm kinh nghiệm phát triển đô thị kiểu mẫu tại Việt Nam.

Dự án dành phần lớn diện tích cho không gian mở, mảng xanh và khu sinh hoạt cộng đồng dành riêng cho cư dân (Ảnh phối cảnh tiện ích dự án: CĐT).

Vì tuổi đã cao, lại không muốn mạo hiểm, nên trước đó, cô N.N.Hoa (66 tuổi, phường Chánh Hưng, TPHCM) cho biết chỉ mua căn hộ đã hoàn thiện. Đây là lần đầu tiên cô mua căn hộ ở một dự án đang triển khai lại ngoài các quận trung tâm TPHCM vì được con trai lớn thuyết phục.

“Hơn 15 năm làm việc tại một công ty dầu khí trên đường Nguyễn Lương Bằng, con trai tôi rất tin tưởng khi nhìn thấy môi trường sống xanh, cộng đồng ưu tú và sự an toàn mà Phú Mỹ Hưng đã đem đến cho cư dân của họ”, cô Hoa chia sẻ sau khi cô cùng con trai chốt 1 căn ở tầng 32, tòa Ivies (A1).

Tương tự, anh Nguyễn Đình Mạnh (cư dân khu căn hộ The Peak Midtown, phường Tân Mỹ, TPHCM) cho biết lý do mua Harmonie cũng bởi trải nghiệm thực tế.

“Tôi rất hài lòng với môi trường sống tại The Peak Midtown với một cộng đồng hiện hữu, sung túc. Cư dân hạnh phúc khi kể về nơi mình đang sống. Sau khi tham quan nhà mẫu tại dự án Harmonie, tôi tin rằng, chuẩn sống này sẽ được Phú Mỹ Hưng đem đến Harmonie”, anh nói.

Còn với chị Cao Bảo Quyên (Nhà Bè, TPHCM) cho hay, điều chị yên tâm nhất khi lựa chọn sản phẩm từ Phú Mỹ Hưng là các dự án đều có pháp lý rõ ràng, minh bạch. Chủ đầu tư có định hướng phát triển dài hạn, chú trọng nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Tiêu chuẩn bàn giao căn hộ cao cấp, có sẵn nhiều thiết bị tiện nghi, có thể nhanh chóng đưa vào khai thác cho thuê, tối ưu hiệu quả dòng tiền mà không cần phải tốn chi phí đầu tư thêm.

“Đây là lợi thế mà không phải chủ đầu tư nào cũng làm được. Điều này giúp sản phẩm có tính thanh khoản tốt trên thị trường”, chị Quyên nhấn mạnh.

Nhà mẫu căn hộ Harmonie tại Sales Gallery Harmonie Bình Dương (Ảnh: CĐT).

“Chồng tôi là giáo viên trường quốc tế, sắp tới có kế hoạch sẽ làm việc tại khu vực Bình Dương. Đây cũng là lý do thuyết phục tôi chọn mua Harmonie”, chị Quyên nói thêm.

Với kết quả khả quan ghi nhận trong đợt mở bán thứ 2, Phú Mỹ Hưng Harmonie được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hấp dẫn trong thời gian tới.

Dự kiến đợt mở bán tiếp theo của Phú Mỹ Hưng Harmonie được tổ chức vào trung tuần tháng 5 và đây sẽ là đợt mở bán chính thức cuối cùng của dự án này.