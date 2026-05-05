Sức hút The Gió Riverside nhờ liền kề 2 ga Metro, kết nối 2 sân bay quốc tế

Điểm trung chuyển chiến lược

Phát triển bởi An Gia, The Gió Riverside được quy hoạch trở thành khu phức hợp cao cấp, tiện ích hiện đại cùng lợi thế tầm nhìn hướng sông Đồng Nai và sông Ngọc.

Xung quanh dự án tập hợp nhiều hạ tầng quan trọng như nút giao Tân Vạn, trục Xa lộ Hà Nội, Vành Đai 3… Đây là khu vực được tập trung đầu tư về mạng lưới giao thông, kết nối 2 thành phố trực thuộc trung ương gồm TPHCM và TP Đồng Nai.

Đồ họa tuyến Metro kết nối 2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành (Ảnh: CĐT).

The Gió Riverside trực diện nhà ga S2.1, đồng thời liền kề ga S0 của tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến Đồng Nai.

Từ ga S2.1 tuyến Metro kéo dài đến Đồng Nai, cư dân The Gió Riverside có thể nhanh chóng kết nối đến ga SC tại trung tâm hành chính mới, sau đó theo hành lang quy hoạch dành cho các tuyến đường sắt đi vào sân bay quốc tế Long Thành.

Ở chiều ngược lại, thông qua ga S0, cư dân The Gió Riverside có thể dễ dàng di chuyển đến ga Suối Tiên, ga Thủ Đức của tuyến Metro số 1 hiện hữu, sau đó liên thông với tuyến Metro số 6 để kết nối đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Từ đây, hình thành trục giao thông công cộng xuyên suốt giữa 2 sân bay quốc tế của khu vực với chiều dài hơn 60km, tổng thời gian di chuyển khoảng 40 phút. Trong đó, các nhà ga S0, S2.1 liền kề The Gió Riverside đóng vai trò là các điểm trung chuyển quan trọng, kết nối đồng bộ giữa các tuyến Metro.

Đây là lợi thế khi một dự án vừa nằm trên trục kết nối hiện hữu, vừa đón đầu các tuyến Metro liên vùng, dự kiến khởi công đồng loạt từ 2026.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside (Ảnh: CĐT).

Không dừng lại ở khả năng di chuyển, sự hiện diện đồng thời của 2 nhà ga S0 và S2.1 còn đưa The Gió Riverside trở thành điểm giao thoa của các dòng lưu chuyển dân cư, lao động và chuyên gia giữa TPHCM và Đồng Nai. Từ đó, mở ra tiềm năng hình thành các cộng đồng cư dân tri thức, kéo theo sự phát triển của hệ sinh thái dịch vụ, thương mại và tiện ích đô thị.

Gia tăng giá trị đầu tư và khai thác dài hạn

Việc tiếp giáp 2 nhà ga S0 và S2.1 không chỉ gia tăng khả năng kết nối của The Gió Riverside mà còn được kỳ vọng mở ra tiềm năng gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Trong bối cảnh các đô thị lớn đang chuyển dịch theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), những khu vực liền kề nhà ga Metro thường trở thành “lõi” phát triển mới. The Gió Riverside, với vị trí tiếp giáp 2 nhà ga chiến lược, có nhiều lợi thế để hưởng trọn xu hướng này, cả về kết nối lẫn khả năng khai thác thực tế.

Khi các tuyến Metro dần hoàn thiện, tạo lợi thế cho dự án. Đây là mô hình đầu tư điển hình, nơi giá trị tài sản tăng trưởng song hành cùng tốc độ phát triển đô thị và năng lực kết nối liên vùng.

Những khu vực nằm trong bán kính khoảng 1km quanh nhà ga với mật độ dân trí cao và nhu cầu cho thuê lớn luôn được nhà đầu tư săn đón.

Hạ tầng kết nối quanh dự án The Gió Riverside (Ảnh: CĐT).

The Gió Riverside còn đồng thời hưởng lợi từ loạt hạ tầng trọng điểm như Xa lộ Hà Nội, Vành Đai 3 hay cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Khi các hạ tầng này đồng loạt đi vào vận hành trong giai đoạn 2026-2027 không chỉ đáp ứng sự hoàn thiện về hạ tầng của dự án mà còn giúp nhà đầu tư "đi trước đón đầu" chu kỳ tăng trưởng.

Khi hạ tầng hoàn thiện có thể tạo ra chu kỳ định giá mới cho cả khu vực, trong đó những dự án sở hữu vị trí gắn liền với Metro như The Gió Riverside được kỳ vọng sẽ dẫn dắt chu kỳ tăng giá mới, phản ánh đúng tiềm năng tăng trưởng gắn với hạ tầng.

