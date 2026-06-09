Sức hút của The Aspira trước nhu cầu mua nhà cận metro của người trẻ

Mua nhà ở thực và đầu tư sớm hơn

Theo báo cáo của Property Guru, người từ 22 đến 39 tuổi đang trở thành nhóm khách hàng chủ lực của thị trường nhà ở. Điều đó cho thấy nhu cầu bất động sản đang trẻ hóa.

Nếu trước đây sở hữu nhà thường là đích đến sau nhiều năm tích lũy, thì với thế hệ người mua hiện nay, nhà ở ngày càng trở thành quyết định cần đi trước. Trong bối cảnh tốc độ tăng giá bất động sản bỏ xa tốc độ tăng thu nhập và khả năng tích lũy, nhiều người trẻ lựa chọn tham gia thị trường ngay khi đã tích lũy được một phần nguồn vốn, không chờ đến khi đủ toàn bộ.

Người trẻ trở thành nhóm khách hàng chủ lực với nhu cầu mua ở thực (Ảnh: The Aspira).

Đó không còn là câu chuyện mua sớm, thay vào đó là câu chuyện lựa chọn thời điểm. Bởi bài toán của thế hệ trẻ không còn đơn thuần là có mua được nhà hay không, mà mục tiêu không bị bỏ lại phía sau.

Theo Batdongsan.com.vn, nhóm người trẻ sở hữu bất động sản đầu tiên tập trung nhiều nhất trong độ tuổi 35-44, chiếm khoảng 75%. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tư duy sở hữu: Mua nhà không chỉ để an cư mà còn bảo toàn sức mua và đồng hành cùng chu kỳ tăng trưởng của tài sản.

Lựa chọn nơi để cuộc sống vận hành tốt hơn mỗi ngày được giới trẻ ưu tiên. Một nơi đủ kết nối để đi làm thuận tiện, đủ tiện ích để giảm thời gian dịch chuyển, đủ chất lượng để trở về sau một ngày áp lực và đủ tiềm năng để tài sản có thể tăng trưởng cùng quá trình phát triển đô thị.

Đô thị TOD khu Đông tăng sức hút

Tại khu Đông TPHCM, Khu Công nghệ cao TPHCM, Đại học Quốc gia TPHCM cùng hệ sinh thái doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu và khu công nghiệp thu hút chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động tri thức trẻ đến sinh sống, làm việc. Đây không đơn thuần là sự gia tăng dân số mà là sự hình thành một lớp cư dân mới có nhu cầu ở thực và đòi hỏi chất lượng sống cao.

Căn hộ thiết kế thông minh - cận metro là lựa chọn được nhóm khách hàng trẻ quan tâm (Ảnh: The Aspira).

Song song đó, sự xuất hiện của Metro số 1 đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách cư dân lựa chọn nơi ở. Người trẻ không còn mặc định phải sống ở trung tâm mà sẵn sàng đổi thêm vài phút kết nối để có không gian sống chất lượng và khả năng sở hữu nhà ở với mức giá vừa tầm.

Trong khi nhiều khu vực đã qua giai đoạn tăng trưởng và thiết lập mặt bằng giá mới, những đô thị TOD vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển. Đây cũng là giai đoạn dễ tiếp cận và dư địa tăng trưởng vẫn còn.

Giá trị của những khu vực dọc trục metro không chỉ đến từ hiện tại, mà còn đến từ khả năng kéo theo dân cư và hình thành chuẩn sống trong tương lai. Bởi không phải khu vực nào có metro cũng phát triển mô hình TOD. Do đó, khi quỹ đất quanh các trục chiến lược dần thu hẹp, vùng sở hữu dư địa tăng giá cũng ngày càng ít hơn.

The Aspira và lời giải cho thế hệ cư dân mới

Nếu lực cầu mới của thị trường được tạo nên bởi những người trẻ ưu tiên trải nghiệm sống, khả năng kết nối và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, câu hỏi tiếp theo là: dự án nào đáp ứng tốt nhu cầu đó?

Tọa lạc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp, The Aspira nằm trong lõi đô thị TOD quy mô 18,8ha và ở vị trí trung điểm giữa hai ga Metro S12 - S13. Dự án đồng thời kết nối thuận lợi đến Thủ Đức, Đại học Quốc gia TPHCM, Bến xe Miền Đông mới cùng các khu công nghiệp lớn như VSIP, Sóng Thần và Tân Đông Hiệp.

The Aspira xuất hiện trong bối cảnh khu Đông đang bước vào chu kỳ phát triển mới, khi hạ tầng giao thông, dòng dân cư tri thức và nhu cầu ở thực cùng hội tụ trên một trục tăng trưởng.

Tại The Aspira, định hướng Next Gen Smart Living được phát triển từ những nhu cầu thực tế của cư dân trẻ. Hệ thống Smart Home, Face ID, điều khiển bằng giọng nói hay các giải pháp công nghệ tích hợp tối ưu trải nghiệm sống, nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Khách hàng tham quan nhà mẫu trải nghiệm Smart Home với chất lượng bàn giao cao cấp (Ảnh: The Aspira).

Song song đó, tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế EDGE tại dự án cũng thu hút sự quan tâm của thế hệ cư dân trẻ, khi sức khỏe tinh thần, chất lượng sống và sự cân bằng trở thành những tiêu chí quan trọng bên cạnh giá trị tài sản.

Hiện tại, The Aspira đã cất nóc và dần hoàn thiện. Với nhiều chính sách hỗ trợ thanh toán, dự án giảm đáng kể áp lực đối với nhóm khách hàng trẻ đang ở giai đoạn đầu tích lũy tài sản. Cụ thể, hỗ trợ lãi suất lên đến 36 tháng, ân hạn gốc 6 năm, thanh toán từ 6,8 triệu đồng/tháng và chương trình hỗ trợ cho thuê lên đến 96 triệu đồng trong 12 tháng.

Với những đô thị TOD đang hình thành trên trục Metro, việc sở hữu sớm đồng nghĩa với cơ hội đón đầu biên độ tăng trưởng trước khi mặt bằng giá mới thiết lập. Đây là yếu tố giúp The Aspira trở thành lựa chọn của khách hàng trẻ tìm kiếm sự cân bằng giữa nhu cầu an cư và đầu tư.