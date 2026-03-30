Sức hút của Boulevard Prime: Đại lộ 50m, 5 năm không lo lãi suất

Từ đại lộ đắc địa đến tài sản giá trị

Trên thị trường bất động sản, cùng một sản phẩm nhưng kết quả đầu tư có thể chênh lệch rất lớn. Khác biệt thường nằm ở thời điểm. Người đi trước, khi khu vực còn đang trong giai đoạn hình thành, có thể nắm giữ mức tăng giá nhiều lần, trong khi người đến sau phải chấp nhận mặt bằng giá cao hơn đã được thiết lập.

Điểm chung của những thương vụ “đi trước một nhịp” là khả năng nhận ra sớm nơi sẽ trở thành tâm điểm dòng tiền. Đó thường là các trục đại lộ quy mô lớn - nơi lưu lượng tích tụ và thương mại sớm hình thành.

Thực tế tại TPHCM, trên đường Nguyễn Cơ Thạch, nhà phố từ khoảng 20 tỷ đồng đã tăng lên hơn 150 tỷ đồng mỗi căn. Đại lộ Nguyễn Lương Bằng ghi nhận mức tăng trưởng hơn 200% sau một thập kỷ, trong khi trục Mai Chí Thọ đạt tới 300% khi hạ tầng hoàn thiện.

Những con số này phản ánh một quy luật nhất quán: những tài sản triệu đô luôn hình thành trên các đại lộ lớn. Tuy nhiên, khi quỹ đất nội đô gần như đã cạn kiệt và khả năng mở rộng đã tới hạn, những tuyến đại lộ mặt cắt lớn gần như xuất hiện.

Trong bối cảnh đó, sự chú ý của thị trường dồn về trục Tương Lai rộng 50m - huyết mạch thương mại hình thành sớm nhất của Vinhomes Green Paradise. Không chỉ sở hữu lộ giới rộng hiếm có, trục xuyên tâm siêu đô thị này còn đóng vai trò dẫn dòng khách xuyên suốt hệ thống tiện ích và các tổ hợp trọng điểm, tạo nền kinh doanh bền vững ngay từ giai đoạn đầu cho nhà phố liền kề Boulevard Prime.

Nhiều nhà đầu tư chọn đi trước một nhịp với nhà phố liền kề Boulevard Prime trên trục Tương Lai 50m (Ảnh: CĐT).

Khác với những đại lộ đã đi qua đỉnh của chu kỳ tăng giá, trục Tương Lai mới đang trong giai đoạn thiết lập giá trị. Người mua hiện tại không chỉ sở hữu sản phẩm với mức giá vừa tầm, mà còn nắm giữ biên độ tăng trưởng giá trị rộng, song hành với các cột mốc hoàn thiện hạ tầng, tiện ích trong tương lai.

Boulevard Prime: Vị trí kinh doanh đón dòng khách thật

Nhà phố Boulevard Prime có vị trí thuận lợi cho kinh doanh với dòng khách thật, tạo dòng tiền thật, nhất là khi Vinhomes Green Paradise đang đẩy mạnh thi công. Dự kiến trong năm 2027, các tiện ích chủ lực của siêu đô thị ESG++ như VinWonders, bộ đôi sân golf, tòa văn phòng, hệ thống khách sạn 5-6 sao và bệnh viện quốc tế Vinmec… sẽ hoàn thiện, thiết lập hàng loạt cột mốc tăng giá cho tài sản.

Trong 2 năm tiếp theo (2028-2029), các công trình hạ tầng chiến lược, như đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành… sẽ khánh thành. Đây sẽ là những dự án phá bỏ rào cản địa lý tồn tại suốt nhiều thập kỷ và rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM tới Cần Giờ chỉ còn 13 phút, từ Vũng Tàu tới Cần Giờ chỉ còn 10 phút.

Khi đó, dòng khách thật đổ về siêu đô thị dự kiến sẽ tăng mạnh, kéo theo sự bùng nổ của nhu cầu thương mại. Lúc này, lợi nhuận nhà đầu tư được hưởng không đơn thuần là giá trị hạ tầng được phản ánh đầy đủ vào tài sản mà còn từ dòng tiền thật đều đặn từ hoạt động kinh doanh.

Nhà phố Boulevard Prime trên đại lộ phồn hoa (Ảnh: CĐT).

Điểm đặc biệt của Boulevard Prime còn nằm ở lợi thế dòng khách đa nguồn. Vị trí đối diện cụm cao tầng với quy mô dân số lớn nhất siêu đô thị và kết nối trực tiếp với nhà ga depot tuyến Bến Thành - Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và các tổ hợp như Cosmo Bay, trung tâm thương mại, nhà hát… tạo nên dòng khách đa dạng và có nhu cầu tiêu dùng thực.

Bên cạnh đó, bệnh viện Vinmec hợp tác cùng Cleveland Clinic - hệ thống y tế hàng đầu của Mỹ, bộ đôi sân golf, nhà hát Sóng Xanh, tổ hợp 7.000 phòng khách sạn 5-6 sao… hình thành nhóm khách MICE, thể thao, nghỉ dưỡng, du lịch y tế lưu trú dài ngày, kéo theo nhu cầu lưu trú, ẩm thực, mua sắm, wellness... Nhờ đó, các mô hình kinh doanh tại Boulevard Prime có thể khai thác suốt 365 ngày/năm.

Về sản phẩm, mỗi căn nhà phố có diện tích đất khoảng 100m², tổng diện tích xây dựng tới 309m², thiết kế 4 tầng và linh hoạt công năng, phù hợp cho kinh doanh đa dạng dịch vụ, cho thuê kết hợp an cư.

Cùng với đó, chính sách tài chính đột phá trở thành đòn bẩy tối ưu hiệu quả đầu tư. Nổi bật nhất là chương trình “5 năm không lo lãi suất”.

Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất thấp hơn thị trường, chỉ 3,3%/năm nếu vay 18 tháng; 5,3%/năm với gói vay 24 tháng hoặc 7,8%/năm khi vay 36 tháng. Trong 2 năm tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm. Phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả.

Cơ chế này tạo nên một “tấm khiên” bảo vệ, giúp nhà đầu tư giảm áp lực vốn, an toàn tài chính, sở hữu sản phẩm từ sớm và sẵn sàng đón chu kỳ tăng giá.

Theo các chuyên gia, giá trị của chính sách không chỉ nằm ở con số ưu đãi lớn, mà ở năng lực tài chính, khả năng thực thi và uy tín của chủ đầu tư. Việc hỗ trợ lãi suất trong 5 năm là cam kết có tính dài hạn - điều chỉ những doanh nghiệp có nội lực mạnh và uy tín lớn trên thị trường tài chính mới có thể đảm bảo.

Sự kết hợp giữa vị trí mặt tiền đại lộ 50m, dòng khách đa lớp và đòn bẩy tài chính ưu việt đưa Boulevard Prime trở thành tài sản thực hiếm có, vừa tạo dòng tiền hiện tại, vừa tích lũy giá trị dài hạn. Đây sẽ là điểm đến đầu tư gắn với các chu kỳ phát triển liên tục của siêu đô thị.