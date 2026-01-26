Sức hút của bất động sản trong khu đô thị: Khi dòng tiền tìm về giá trị thực

Đô thị phức hợp đa chức năng được quan tâm

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2025, thị trường bất động sản ghi nhận nguồn cung tăng trưởng tích cực và thanh khoản cải thiện rõ rệt. Bước sang 2026, thị trường vận hành theo hướng chọn lọc hơn, kéo theo sự thay đổi trong khẩu vị người mua: từ tìm nơi an cư sang đầu tư vào môi trường sống.

Phối cảnh khu đô thị The Global City - đô thị quy hoạch bài bản, hạ tầng kết nối tốt (Ảnh: CĐT).

Xu hướng này đã được định hình tại nhiều đô thị lớn trên thế giới. Báo cáo Emerging Trends in Real Estate® Asia Pacific 2025/2026 của PwC và Urban Land Institute chỉ ra rằng dòng vốn khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang ưu tiên các tài sản chất lượng cao, tọa lạc tại trung tâm đô thị và đã hiện hữu giá trị sử dụng; trong đó, mô hình "mixed-use" (phát triển đa chức năng) và đô thị phức hợp đa chức năng được xác lập như chuẩn phát triển mới.

Cùng góc nhìn, CBRE Asia Pacific Real Estate Market Outlook 2025 dự báo dòng vốn vào bất động sản APAC tăng 10-15%, tập trung vào các tài sản có khả năng khai thác ngay tại những đô thị lớn như Tokyo, Singapore, Seoul hay Sydney.

Trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ và quỹ đất tại các thành phố lớn có giới hạn, các khu đô thị tích hợp, quy hoạch bài bản với tiện ích đa dạng được giới đầu tư quan tâm. Với quy mô 117,4ha, The Global City là khu đô thị lớn hội tụ đầy đủ chuẩn mực ấy.

Dự án tọa lạc tại khu Đông TPHCM, nơi đã và đang hoàn thiện nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như trục Liên Phường, nút giao An Phú, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, kết nối trực tiếp đến các tuyến giao thông huyết mạch nội đô và liên vùng.

Tương lai, khi Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc kế cận hình thành, khu vực The Global City - Rạch Chiếc hứa hẹn sẽ trở thành quần thể đô thị - thể thao - giải trí mang tầm vóc quốc tế.

The Global City là mô hình đô thị phức hợp - nơi tích hợp trọn vẹn nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế, giải trí (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh đó, The Global City còn sở hữu quy hoạch bài bản theo chuẩn quốc tế, xen kẽ khu nhà ở là hệ tiện ích "all-in-one" (tất cả trong một) như kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, vịnh Tình yêu, tổ hợp giải trí - thể thao City Park, khu công viên cây xanh, trung tâm thương mại 123.000m² cùng hệ thống trường học và bệnh viện quốc tế.

Masteri Cosmo Central - Lời giải cho bài toán tìm kiếm không gian sống bền vững

Trong dòng chảy đô thị tại The Global City, phân khu cao tầng mới nhất Masteri Cosmo Central tọa lạc tại tâm điểm kết nối. Đây là nơi mọi dòng chảy trải nghiệm hội tụ: từ giáo dục, y tế, thương mại đến giải trí và không gian xanh.

Từ Masteri Cosmo Central, cư dân chỉ mất 5 phút đi bộ để tiếp cận các tiện ích thiết yếu: trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện quốc tế, công viên bờ sông, kênh đào nhạc nước, khu phố thương mại SOHO... Dự án thừa hưởng lợi thế kết nối của The Global City, đồng thời định hình một chuẩn mực sống mới trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm: 5-10 phút từ Thảo Điền, 10-15 phút từ Thủ Thiêm, 15-20 phút từ phường Bến Thành và 30-45 phút từ sân bay quốc tế Long Thành hoặc Tân Sơn Nhất…

Masteri Cosmo Central là phân khu cao tầng mới nhất tại tâm điểm khu đô thị The Global City (Ảnh: CĐT).

Masteri Cosmo Central được phát triển như “một điểm đến - mọi điểm chạm”, nơi trải nghiệm sống - làm việc - thư giãn được tích hợp trong cùng một không gian. Thiết kế mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng kênh đào và đô thị, trong khi hệ tiện ích như hồ bơi vô cực, Pavilion BBQ, khu picnic bờ sông, đường dạo bộ - chạy bộ kiến tạo nhịp sống đa trải nghiệm. Song song là không gian co-working (làm việc chung) mở, giúp cư dân vừa dễ dàng làm việc vừa hòa vào nhịp sống sôi động của thành phố.

Hệ tiện ích mở và linh hoạt mang đến nhịp sống đa trải nghiệm và nuôi dưỡng những kết nối giữa cá nhân với cộng đồng đa sắc xung quanh (Ảnh: CĐT).

Từ tọa độ cộng hưởng nơi tâm điểm khu đô thị, Masteri Cosmo Central hình thành cộng đồng Cosmo - những cá nhân thích trải nghiệm, có cá tính, bản sắc. Phong cách sống ấy được kiến tạo bởi nhà phát triển Masterise Homes đã kiến tạo thành công Masteri Collection với không gian sống giàu tính kết nối trên khắp cả nước; môi trường vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế từ Masterise Property Management và sự an tâm về chất lượng vượt trội.

Khi thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc, các khu đô thị phức hợp theo chuẩn quốc tế như The Global City trở thành điểm đến của dòng tiền thông minh. Hội tụ lợi thế vị trí lõi, hạ tầng và tiện ích, Masteri Cosmo Central là lựa chọn an cư của cộng đồng cư dân thế hệ mới - nơi chuẩn sống quốc tế và nhịp sống đô thị năng động cùng song hành.

Tìm hiểu thêm về dự án Masteri Cosmo Central tại: https://masterisehomes.com/the-global-city/masteri-cosmo-central