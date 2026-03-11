Sống - kinh doanh - tích lũy tài sản: Ba lớp giá trị hội tụ tại Boutique Home Tràng Cát

Tại phía Nam Hải Phòng, Boutique Home nằm trong khu đô thị Happy Home Tràng Cát hội tụ ba lớp giá trị trên, được giới đầu tư và khách mua ở thực quan tâm.

Nhà phố đa công năng trong lòng khu đô thị sôi động

Giữa khu đô thị Happy Home Tràng Cát, quy mô hơn 3.800 căn nhà ở xã hội, Boutique Home được quy hoạch khác biệt, với chỉ 284 căn thấp tầng đa công năng: vừa ở vừa khai thác kinh doanh.

Với mục đích an cư, mỗi căn Boutique Home có diện tích 75-150m², 5 tầng thông thoáng, mang đến không gian sống rộng rãi và linh hoạt cho các gia đình đa thế hệ. Diện tích lớn cùng kết cấu nhiều tầng cho phép gia chủ dễ dàng bố trí các khu vực chức năng riêng cho từng thành viên, từ phòng ngủ, phòng làm việc đến không gian sinh hoạt cá nhân. Đồng thời, ngôi nhà vẫn đảm bảo những khoảng sinh hoạt chung đủ rộng để gắn kết gia đình.

Là cấu phần thuộc Happy Home Tràng Cát, mỗi căn Boutique Home được hưởng lợi từ quy hoạch chung khu đô thị. Mật độ xây dựng thấp chỉ gần 32%, kết hợp với hệ sinh thái 59 tiện ích, trong đó có 3 công viên, 4 vườn hoa, 2 tòa văn phòng, trường học liên cấp… đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân trong bán kính đi bộ.

Cộng đồng khoảng 10.000 người, cùng với chuỗi hoạt động, sự kiện thường xuyên tổ chức, tạo nên môi trường sống văn minh, nơi mỗi cá nhân có thể kết nối, giao lưu và xây dựng các mối quan hệ xã hội bền vững.

Boutique Home được quy hoạch giới hạn, với 284 căn thấp tầng đa công năng (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh giá trị an cư, Boutique Home cũng mở ra nhiều hướng khai thác kinh doanh. Với các căn khoảng 75m2, gia chủ dễ dàng thiết kế mô hình như quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, tiệm bánh hay các dịch vụ chăm sóc cá nhân... Trong khi đó, với các căn có diện tích lớn, khoảng 150m2, gia chủ có thể phát triển các mô hình kinh doanh quy mô hơn, như nhà hàng, showroom, văn phòng đại diện hoặc trung tâm đào tạo...

Hoạt động kinh doanh tại Boutique Home được bảo chứng bởi nguồn khách hàng nội khu sẵn có. Với quy mô dân cư khoảng 10.000 người, nhu cầu tiêu dùng và dịch vụ hàng ngày hình thành ngay tại chỗ, tạo nên sức mua ổn định cho mọi mô hình khai thác.

Án ngữ các trục đường nội khu lớn, tiếp cận nhanh 10.000 cư dân Happy Home, các căn Boutique Home có sẵn nguồn khách bền vững (Ảnh: CĐT).

Ngoài ra, Tràng Cát còn nằm trên hành lang khu công nghiệp, khu kinh tế và cảng biển lớn của Hải Phòng. Từ Happy Home Tràng Cát chỉ mất 5-12 phút để kết nối tới khu công nghiệp Tràng Cát - Đình Vũ, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Móng Cái, sân bay quốc tế Cát Bi, vào trung tâm thành phố Cảng.

Hàng trăm nghìn kỹ sư, chuyên gia và người lao động thu nhập cao đang làm việc tại các khu vực này tạo ra nguồn khách vãng lai và khách thuê tiềm năng cho các dịch vụ F&B, lưu trú, giải trí hay văn phòng tại Boutique Home.

Tài sản tích lũy theo nhịp phát triển khu vực

Cùng với giá trị an cư và khai thác thương mại, Boutique Home còn được nhìn nhận như một tài sản tích sản bền vững.

Khi cộng đồng cư dân hình thành và khu đô thị vận hành ổn định, các hoạt động sinh hoạt, dịch vụ và thương mại sẽ tạo nên nhịp sống sôi động cho Happy Home Tràng Cát. Những tọa độ có lượng cư dân lớn và dịch vụ hoạt động thường xuyên thường trở thành các trục thương mại tự nhiên, qua đó góp phần gia tăng giá trị của các sản phẩm thấp tầng.

Với Boutique Home, yếu tố khan hiếm càng làm nổi bật tiềm năng tích sản. Toàn khu đô thị hơn 3.000 căn nhà ở xã hội, nhưng chỉ có 284 căn thấp tầng sở hữu lâu dài. Khi quỹ đất thấp tầng ngày càng khan hiếm, những sản phẩm nằm trong các khu đô thị quy hoạch bài bản như Boutique Home sẽ có tiềm năng tăng giá dài hạn.

Thiết kế 5 tầng đa công năng, Boutique Home vừa có thể an cư, kinh doanh, tích sản trong cùng một sản phẩm (Ảnh: CĐT).

Tiềm năng tăng giá của Boutique Home được kích hoạt nhờ các cột mốc hoàn thành Happy Home Tràng Cát. Tính đến quý I, dự án đã cất nóc nhiều tòa căn hộ; ký hợp đồng mua bán, chào đón 192 cư dân đầu tiên; ra mắt căn hộ mẫu…

Cùng với sức sống của khu đô thị là nhịp phát triển sôi động của hạ tầng khu vực. Ngay trong tháng đầu năm 2026, 3 dự án khu công nghiệp lớn của khu Nam Hải Phòng đã khởi công, gồm: khu công nghiệp Tiên Lãng 1; khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B); khu công nghiệp Vinh Quang giai đoạn 1, với tổng vốn đầu tư vượt 19.000 tỷ đồng.

Tăng trưởng kinh tế luôn song hành với phát triển đô thị, bao gồm không gian an cư, thương mại dịch vụ. Tại Hải Phòng, Happy Homes Tràng Cát đang đón đầu sự phát triển của khu vực phía Nam. Sự hội tụ của ba tầng giá trị: sống tiện nghi, kinh doanh thuận lợi và tích sản bền vững giúp Boutique Home thu hút cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư tìm kiếm tài sản tích lũy dài hạn tại cực tăng trưởng sôi động mới của Hải Phòng.