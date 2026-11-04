Tại Diễn đàn hợp tác đầu tư TPHCM năm 2026 mới đây, thành phố giới thiệu 15 dự án tiêu biểu để mời gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Trong số này, Công viên Sài Gòn Safari (xã An Nhơn Tây, TPHCM) gây chú ý bởi quy mô 456,85ha và quá trình đình trệ kéo dài hơn 20 năm.

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC), 15 dự án thuộc 6 nhóm lĩnh vực gồm công nghệ cao; công nghiệp và môi trường; y tế; văn hóa - thể thao; phát triển đô thị; thương mại - dịch vụ, khách sạn và du lịch. Sài Gòn Safari được xác định là dự án công viên du lịch sinh thái tại xã An Nhơn Tây, thuộc cụm du lịch văn hóa lịch sử Củ Chi, cách trung tâm TPHCM khoảng 50km.

Theo danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, Sài Gòn Safari có diện tích 456,85ha, gồm 440,21ha thuộc phạm vi công viên và 16,64ha đất ngoài khu công viên. Dự án được định hướng phát triển công viên du lịch sinh thái, kết hợp bảo tồn, nghiên cứu và nhân giống động vật quý hiếm, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng, với tổng vốn dự kiến khoảng 500 triệu USD.

Công viên Sài Gòn Safari (Ảnh: ITPC).

Dự án được triển khai thủ tục từ năm 2004 nhưng sau hơn 20 năm vẫn chưa thành hình. Trong quá trình này, dự án từng có nhiều phương án đề xuất đầu tư, song chưa thể triển khai theo kế hoạch.

Đến danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, hồ sơ của TPHCM mô tả hiện trạng khu đất là đất trống, đã thực hiện bồi thường, thu hồi đất. Sài Gòn Safari tiếp tục được đưa vào danh sách mời gọi đầu tư, sau hơn 20 năm kể từ khi bắt đầu thực hiện thủ tục.

Không chỉ Sài Gòn Safari, danh mục 15 dự án lần này còn có nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghệ, môi trường và y tế. Tại Khu Công nghệ cao TPHCM, thành phố kêu gọi đầu tư Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và ươm tạo công nghệ sinh học tại lô E2b-2, diện tích 0,9ha, vốn dự kiến 279 tỷ đồng; cùng Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, vi mạch bán dẫn tại lô I-1B-2, diện tích 2,53ha, vốn dự kiến 1.397 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực môi trường, TPHCM mời gọi đầu tư 3 dự án thu gom và xử lý nước thải quy mô lớn. Đáng chú ý, hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát giai đoạn 2 có công suất xử lý mục tiêu 230.000m3/ngày vào năm 2040 và 270.000m3/ngày vào năm 2060. Hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải khu vực Tây Bắc thành phố tại xã Tân An Hội có diện tích 19ha, công suất dự kiến 280.000m³/ngày vào năm 2040 và 380.000m3/ngày vào năm 2060.

Ở lĩnh vực y tế, thành phố tìm nhà đầu tư cho các dự án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trong đó cơ sở điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi tại Hồ Tràm có diện tích 10,26ha, vốn dự kiến 844 tỷ đồng. Một dự án khác là khu y tế chuyên sâu tại phường Bình Đông, tổng vốn khoảng 6.000 tỷ đồng, gồm 2 bệnh viện chuyên sâu gắn với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và viện dưỡng lão.