SJ Group nâng vốn điều lệ hơn 5.000 tỷ đồng, kiên định định hướng đô thị xanh - thông minh

Tại phiên họp, ban lãnh đạo SJ Group khẳng định giai đoạn tới doanh nghiệp sẽ không chạy theo số lượng mà tập trung vào bộ ba nền tảng cốt lõi: Pháp lý chuẩn - Sản phẩm tốt - Hệ sinh thái dịch vụ hoàn thiện.

Đây được xem là chiến lược xuyên suốt để SJ Group khẳng định vị thế và kiến tạo giá trị bền vững trên thị trường bất động sản.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của SJ Group đạt được sự đồng thuận cao với các định hướng mới được đưa ra (Ảnh: SJ Group).

Dấu ấn từ các dự án trọng điểm

Xác định năm 2026 là năm bản lề bứt phá, SJ Group hiện đang đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện pháp lý tại hai đầu tàu doanh thu là Vista Nam An Khánh và The Vista Văn La.

Trong đó, dự án Vista Nam An Khánh đã dành năm 2025 để ưu tiên hoàn thiện hạ tầng cảnh quan thay vì đẩy mạnh kinh doanh ngay. Việc đầu tư bài bản vào hệ thống hạ tầng cảnh quan, trồng mới hàng chục nghìn cây xanh, đưa vào sử dụng tuyến đường sinh thái Ecopath và siêu thị V-Mart cùng loạt tiện ích đi vào vận hành đã tạo ra nền tảng giá trị thực chứng.

Dự án Vista Nam An Khánh đẩy mạnh thi công các phân khu thấp tầng Vista Serena, Vista Garden (Ảnh: SJ Group).

Trong năm 2026, SJ Group đặt mục tiêu hoàn thành 100% khối nhà ở thấp tầng tại Vista Serena, Vista Garden và khởi công phân khu La Vista. Toàn bộ quy hoạch cao tầng và rà soát điều chỉnh toàn khu đều do đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới SOM (Mỹ) đảm nhiệm.

Đối với dự án Văn La, ban lãnh đạo khẳng định đây là dự án trọng điểm tạo ra doanh thu trong năm 2026. Đến nay, thủ tục cần thiết, thiết kế và công tác lựa chọn đơn vị thi công đã hoàn tất.

Nhà thầu hiện đã ký hợp đồng thử cọc móng và đang triển khai thi công cấp tập tại công trường. Tổ hợp 12 hecta này được kiến tạo như một “ốc đảo xanh” hoàn chỉnh với đầy đủ bãi đỗ xe, trường học, dịch vụ nội khu, sky garden và các chứng chỉ công trình xanh.

Lợi thế thương mại của Văn La còn đến từ vị trí sát ga Metro tuyến Cát Linh - Hà Đông - yếu tố được giới bất động sản đánh giá là điểm cộng lớn nhất trong bối cảnh hạ tầng giao thông Hà Nội đang được hoàn thiện đồng bộ.

Dự án trọng điểm trong năm 2026 của SJ Group - The Vista Văn La (Ảnh: SJ Group).

Lãnh đạo SJ Group cho biết, dự án Tiến Xuân quy mô hơn 1.200ha cũng đã định hình rõ chiến lược trở thành “Đô thị công nghệ thông minh”.

Với sự tư vấn quy hoạch từ Perkins Eastman (Mỹ), dự án sẽ đóng vai trò trung tâm dịch vụ tiện ích và lưu trú cao cấp, bổ trợ trực tiếp cho Khu Công nghệ cao

Hòa Lạc và cụm các trường đại học lân cận.

Tham vọng lợi nhuận kỷ lục và kế hoạch tăng vốn quy mô lớn

Để hiện thực hóa tầm nhìn chuyển mình thành nhà phát triển đô thị xanh - thông minh, đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với những con số bứt phá.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất mục tiêu đạt 2.450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng chạm mốc kỷ lục 1.195 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến duy trì ở mức hấp dẫn từ 10% đến 15%.

Nhằm chuẩn bị nguồn lực tài chính dồi dào cho chu kỳ tăng trưởng mới, cổ đông đã chính thức thông qua phương án nâng vốn điều lệ từ gần 2.975 tỷ đồng lên hơn 5.272 tỷ đồng.

Điểm nhấn là kế hoạch chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 2.000 tỷ đồng. Số tiền huy động sẽ được dùng để triển khai dự án trọng điểm Văn La.

Chủ tịch HĐQT SJ Group - ông Bùi Quang Bách (Ảnh: SJ Group).

Tổng giám đốc Trần Như Trung nhấn mạnh, năm 2026 là thời điểm để doanh nghiệp ghi nhận thành quả sau nhiều năm kiên trì chuẩn bị bài bản về pháp lý lẫn chất lượng sản phẩm.

Đồng thời, Chủ tịch HĐQT Bùi Quang Bách cho biết công ty sẽ tiếp tục xem xét các cơ hội M&A phù hợp nhằm không ngừng mở rộng quỹ tài sản và phục vụ chiến lược phát triển dài hạn.