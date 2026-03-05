SJ Group hiện thực hóa đô thị xanh tại Vista Nam An Khánh, trồng mới 10.000 cây

Sự kiện khởi động mục tiêu trồng mới 10.000 cây xanh và khánh thành Vườn ươm quy mô lớn tại Khu đô thị Vista Nam An Khánh.

Với triết lý cốt lõi “We plant - We save energy - We build green homes” (Trồng cây xanh - Làm việc tiết kiệm năng lượng - Xây dựng ngôi nhà xanh), SJ Group đặt chất lượng sống của cư dân làm trọng tâm. Doanh nghiệp kiên định với mục tiêu kiến tạo những mảng xanh sinh thái rộng lớn, tối ưu hóa giải pháp tiết kiệm năng lượng và ứng dụng công nghệ thông minh vào không gian sống.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Trần Dũng - Phó tổng giám đốc thường trực SJ Group nhấn mạnh: "Một cây xanh cần nhiều năm để trưởng thành, một đô thị đáng sống cũng cần thời gian và sự kiên định bồi đắp. Chúng tôi tin rằng không gian sống sinh thái chính là món quà sức khỏe vô giá và là di sản bền vững nhất dành cho các thế hệ tương lai".

Ông Nguyễn Trần Dũng - Phó tổng giám đốc thường trực SJ Group phát biểu tại sự kiện (Ảnh: CĐT).

Thực chứng cho cam kết này, kết thúc năm 2025, SJ Group đã hoàn thành việc phủ 2,2ha thảm xanh với hơn 9.200 cây các loại, vượt 131% kế hoạch đề ra. Tiếp nối thành công đó, bước sang năm 2026, SJ Group đặt mục tiêu trồng mới 10.000 cây xanh.

Nghi thức trao bảng giao nhiệm vụ khẳng định quyết tâm triển khai chiến lược xanh đồng bộ từ ban lãnh đạo SJ Group đến đơn vị vận hành (Ảnh: CĐT).

Cam kết được cụ thể hóa bằng nghi thức giao nhiệm vụ ngay tại sự kiện dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương. Việc khánh thành vườn ươm ngay trong nội khu là bước đi chiến lược giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cây giống chất lượng cao.

Điều này không chỉ tối ưu hóa quá trình phủ xanh mà còn kiểm soát chặt chẽ sức sống của cảnh quan, đảm bảo hệ sinh thái phát triển bền vững.

Sơ đồ phạm vi cây trồng trong 2 năm 2025 và 2026 tại Vista Nam An Khánh (Ảnh: CĐT).

Món quà lớn và thiết thực nhất dành cho cộng đồng cư dân trong dịp này là việc đưa vào hoạt động tuyến đường dạo bộ sinh thái Ecopath. Kết nối liền mạch các phân khu Vista Serena, Vista Palma, Vista Garden và cụm cao tầng, tuyến đường được thiết kế không dành cho xe cơ giới, mang lại một không gian vận động an toàn.

Giờ đây, các gia đình có thể yên tâm để con trẻ tự do đạp xe vui đùa, người lớn tuổi thảnh thơi tản bộ, hít thở bầu không khí trong lành ngay trước thềm nhà, qua đó thắt chặt thêm sự gắn kết của một cộng đồng cư dân văn minh.

Tuyến đường sinh thái Ecopath an toàn và xanh mát, không có xe cơ giới (Ảnh: CĐT).

Ban lãnh đạo SJ Group cùng đại diện địa phương thực hiện nghi thức trồng cây, khởi động “Hành trình Xanh 2026” (Ảnh: CĐT).

"Hành trình Xanh 2026" là minh chứng thực tế cho định hướng phát triển bền vững của SJ Group. Việc hoàn thiện hệ thống cảnh quan và đưa tiện ích sinh thái vào phục vụ cộng đồng từ sớm không chỉ củng cố niềm tin của khách hàng vào tiến độ dự án, mà còn góp phần thiết lập chuẩn mực sống xanh đồng bộ tại trung tâm khu vực phía Tây Hà Nội.