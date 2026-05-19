Showroom Hùng Túy Pro Space khai trương tại Mcomplex, Vincom Royal City

Với diện tích 654,8m², Hùng Túy Pro Space là showroom thứ hai của thương hiệu, thành viên của hệ sinh thái nội thất hàng đầu Việt Nam - Trung tâm giải pháp nội thất MComplex. Không gian được thiết kế theo triết lý “Curated Materials. Reflective Livings”, tập trung trưng bày các sản phẩm gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh cao cấp, nhập khẩu từ châu Âu.

“Echoes of Nature” - Thanh âm vang vọng của tự nhiên

Sự kiện tái hiện trọn vẹn tinh thần “Echoes of Nature” qua sự hòa quyện giữa thiên nhiên (rừng cây, gỗ, đất, đá, nước) và âm thanh của gốm. Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động tương tác cũng diễn ra sôi nổi với những phần quà hấp dẫn đã tìm được chủ nhân.

Ông Trần Xuân Trường - Giám đốc Showroom Hùng Túy nhấn mạnh: “Grand Opening lần này không chỉ là lễ khai trương, mà còn là dịp để chúng tôi mang tiếng vọng của tự nhiên vào không gian sống hiện đại. Phản hồi tích cực từ khách mời chính là minh chứng cho triết lý Curated Materials. Reflective Livings mà Hùng Túy theo đuổi tại không gian mới này".

Một trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất của sự kiện là phần chia sẻ đến từ bà Nguyễn Hiền Anh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Picenza Việt Nam. Thay vì trao tặng những món quà vật chất thông thường đến khách mời, ban tổ chức đã quyết định dùng toàn bộ ngân sách quà tặng để xây dựng một sân chơi sáng tạo, đa năng cho trẻ em bằng vật liệu tự nhiên và tái chế.

"Đây là dự án nằm trong chiến dịch CSR Picenza Art Soul. Tiếp nối hành trình dùng nghệ thuật để chữa lành từ triển lãm tranh 'I Love Yêu' (2024) và dự án nghệ thuật cộng đồng dành cho trẻ em 'Chơi Rì' (2025), chúng tôi mong muốn biến không gian cộng đồng thành nơi mọi trẻ em đều có thể tiếp cận, đặc biệt là trẻ có hoàn cảnh khó khăn", bà Hiền Anh chia sẻ thêm.

Sân chơi này sẽ được đặt tại không gian văn hóa Phố Sách Hà Nội. Dự án dự kiến khánh thành vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.