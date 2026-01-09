Shophouse khối đế Hausman Premium Residences: Điểm nhấn thương mại trên trục Lê Quang Đạo kéo dài

Trong bối cảnh hạ tầng phía Tây Hà Nội liên tục được đầu tư và hoàn thiện, nhiều trục giao thông mới đang đóng vai trò quan trọng trong việc tái định hình không gian đô thị. Tuyến Lê Quang Đạo kéo dài được xem là một trong những trục phát triển chiến lược, tạo động lực cho các mô hình bất động sản gắn với nhu cầu sống và tiêu dùng thực tế của cư dân.

Lê Quang Đạo - trục phát triển mới phía Tây Hà Nội

Cùng với quá trình đô thị hóa, các dự án tại phía Tây Hà Nội đang dần chuyển từ mô hình nhà ở đơn thuần sang phát triển không gian sống tích hợp dịch vụ. Bất động sản thương mại nội khu, đặc biệt là shophouse khối đế, ngày càng đóng vai trò bổ trợ cho đời sống cư dân, với điều kiện được quy hoạch hợp lý và kiểm soát về quy mô.

Trong dòng chảy phát triển khu vực phía tây Hà Nội, đường Lê Quang Đạo kéo dài như một trục phát triển chiến lược (Ảnh: D&H).

Vị trí chiến lược của khối đế Hausman Premium Residences

Nằm trên trục Lê Quang Đạo kéo dài, Hausman Premium Residences tọa lạc tại ngã 5 đường 70A là một trong những dự án thu hút sự quan tâm của thị trường khi tiếp cận mô hình bất động sản thương mại nội khu theo hướng gắn với cộng đồng cư dân. Dự án sở hữu lợi thế tiếp giáp hai mặt trục giao thông lớn, giúp gia tăng khả năng kết nối và nhận diện không gian.

Hausman Premium Residences được phát triển trên khu đất rộng 10.315m², trong đó diện tích xây dựng chỉ chiếm khoảng 44%, phần còn lại dành cho cảnh quan, cây xanh và mặt nước. Quy mô dự án gồm 410 căn hộ cao tầng, cao 12 tầng nổi và 3 tầng hầm, đi kèm 67 căn shophouse bố trí tại khối đế, phục vụ trực tiếp nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng của cư dân nội khu và khu vực lân cận.

Các căn shophouse khối đế tại dự án được thiết kế với mặt tiền thoáng, định vị theo hướng phục vụ các mô hình dịch vụ đô thị như cửa hàng tiện ích, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe hay văn phòng. Việc kiểm soát số lượng shophouse khối đế được đánh giá là yếu tố giúp hạn chế cạnh tranh nội khu, đồng thời đảm bảo khả năng khai thác ổn định trong dài hạn.

Theo chủ đầu tư, trong bán kính khoảng 3km quanh trục Lê Quang Đạo kéo dài, số lượng dự án sở hữu shophouse khối đế được quy hoạch bài bản, nằm trên hai mặt tiền trục giao thông lớn và gắn với cộng đồng cư dân hiện hữu là không nhiều. Phần lớn các dự án trong khu vực tập trung vào nhà ở thuần túy, phát triển không gian thương mại với quy mô nhỏ lẻ, thiếu sự kiểm soát về mật độ.

Trong bối cảnh đó, mô hình shophouse tại Hausman Premium Residences được đánh giá là sản phẩm tiềm năng vượt trội, khi hội tụ đồng thời các yếu tố về vị trí trục chính, quy hoạch chọn lọc và quy mô thương mại được kiểm soát. Đây là cơ sở giúp hạn chế cạnh tranh nội khu, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa cung và cầu dịch vụ trong khu đô thị.

Shophouse khối đế Hausman Premium Residences sở hữu những điểm mạnh chiến lược khi nằm tại dự án có 2 mặt tiền đường Lê Quang Đạo (Ảnh: D&H).

Về thiết kế, Hausman Premium Residences mang dấu ấn kiến trúc Pháp cổ điển, hướng tới sự thanh lịch và bền vững theo thời gian. Các căn hộ được bố trí ban công rộng, mở tầm nhìn về khu vực phía Tây thành phố, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên - yếu tố ngày càng được cư dân đô thị quan tâm.

Với đặc thù là shophouse khối đế phục vụ cộng đồng cư dân nội khu và khu dân cư lân cận, mô hình này có khả năng đưa vào khai thác sớm khi dự án đi vào vận hành. Các loại hình dịch vụ thiết yếu như bán lẻ, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe hay văn phòng dịch vụ thường không phụ thuộc vào tốc độ phát triển trong tương lai của khu vực, mà gắn liền với nhu cầu sinh hoạt hiện hữu.

Việc sở hữu nguồn khách hàng sẵn có giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian chờ đợi dòng tiền, giảm áp lực phụ thuộc vào yếu tố tăng giá thuần túy. Trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng đến hiệu quả khai thác thực tế, những sản phẩm bất động sản thương mại có khả năng vận hành sớm và ổn định được đánh giá là phù hợp với chiến lược đầu tư trung và dài hạn.

Yếu tố hạ tầng và khả năng vận hành bền vững

Trong đợt mưa lớn và ngập úng diện rộng vừa qua tại Hà Nội, nhiều khu vực nội đô và vùng ven ghi nhận tình trạng úng ngập cục bộ, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của cư dân. Tuy nhiên, theo chủ đầu tư, khu vực dự án Hausman Premium Residences không xảy ra tình trạng ngập lụt, nhờ lợi thế địa hình cao ráo cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thoát nước được đầu tư đồng bộ từ giai đoạn quy hoạch.

Yếu tố này cho thấy vai trò quan trọng của hạ tầng nền và cao độ khu đất trong phát triển đô thị, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến hiện tượng mưa lớn, mưa cực đoan xuất hiện với tần suất dày hơn. Đối với các dự án nhà ở tích hợp thương mại, khả năng chống ngập không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống của cư dân mà còn tác động trực tiếp đến tính ổn định trong vận hành và khai thác kinh doanh.

Vì vậy, với người mua để ở cũng như nhà đầu tư, yếu tố chống ngập ngày càng trở thành một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn bất động sản, bên cạnh vị trí, tiện ích và khả năng kết nối. Đây sẽ là nền tảng giúp dự án duy trì giá trị sử dụng bền vững, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành trong dài hạn.

Bên cạnh không gian ở, dự án còn được tích hợp hệ tiện ích nội khu như quảng trường Elyse, khu vui chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao ngoài trời và hệ thống ba tầng hầm đỗ xe thông minh.

Từ dự án dễ dàng di chuyển đến các tiện ích lớn trong khu vực (Ảnh: D&H).

Từ Hausman Premium Residences, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích lớn trong khu vực như Aeon Mall Hà Đông, Công viên Thiên văn học, hệ thống trường quốc tế, bệnh viện và các trung tâm thương mại - dịch vụ hiện hữu. Khoảng cách di chuyển ngắn cùng hạ tầng đồng bộ giúp gia tăng tính tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày.

Hausman Premium Residences - dấu ấn kiến trúc và thương mại nổi bật trên trục Lê Quang Đạo kéo dài (Ảnh: D&H).

Sự phát triển của trục Lê Quang Đạo kéo dài giúp bất động sản thương mại nội khu đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các khu đô thị hiện đại. Khi được quy hoạch hợp lý, shophouse khối đế không chỉ đáp ứng nhu cầu dịch vụ của cư dân mà còn góp phần tạo nên nhịp sống đô thị sôi động, gắn kết cộng đồng.

Trong bức tranh chung của bất động sản phía Tây Hà Nội, những dự án chú trọng vào quy hoạch đồng bộ, cân bằng giữa không gian ở và không gian thương mại được kỳ vọng sẽ có lợi thế trong việc duy trì giá trị sử dụng và vận hành bền vững trong dài hạn.

Shophouse khối đế Hausman Premium Residences.

Địa chỉ dự án: Ngã 5 Lê Quang Đạo, đường 70A, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline: 0816 455 288