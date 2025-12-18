Shophouse 2 mặt tiền Anlac Green Symphony giải bài toán thương mại, an cư tại phía Tây Thủ đô

Hệ sinh thái xanh, nền tảng kiến tạo giá trị thương mại

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, khu vực đô thị hóa nhanh và hạ tầng bứt phá, Anlac Green Symphony được quy hoạch là khu đô thị xanh đồng bộ, kết hợp hài hòa không gian sống sinh thái, tiện ích hiện đại và thương mại sôi động. Dự án phát triển theo định hướng “đô thị sống - thương mại”, lấy yếu tố xanh làm trọng tâm với mật độ xây dựng 25,1%, gần 50% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và không gian mở.

Quy hoạch này không chỉ mang đến chuẩn sống xanh cho cộng đồng cư dân tương lai, mà còn tạo nên nền tảng vững chắc để các hoạt động thương mại phát triển lâu dài và bền vững. Trong tổng thể đô thị được tổ chức bài bản đó, dòng shophouse hai mặt tiền được định vị như điểm nhấn chiến lược, vừa đóng vai trò kích hoạt nhịp sống thương mại, vừa đón đầu nhu cầu ở - kinh doanh - đầu tư tại tâm điểm phát triển mới của khu Tây Hà Nội.

Thiết kế hai mặt tiền, công năng đa tầng tạo sức bật kinh doanh

Shophouse 2 mặt tiền tại Anlac Green Symphony được quy hoạch với số lượng giới hạn, nằm trên những trục thương mại đẹp nhất của toàn khu đô thị. Với thiết kế hai mặt tiền, shophouse Anlac Green Symphony sở hữu diện tích đa dạng từ 90-144m², mặt tiền rộng 5-8m, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh từ thời trang, ẩm thực, cà phê đến mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Sở hữu hai mặt thoáng không chỉ giúp các căn shophouse dự án gia tăng khả năng nhận diện mà còn tối ưu hóa tầm nhìn, dòng khách và trải nghiệm tiếp cận, giúp chủ sở hữu khai thác nhiều loại hình kinh doanh linh hoạt hơn so với các shophouse thông thường.

Shophouse Anlac Green Symphony nằm ngay sát đường vành đai 3.5 và dãy cao tầng trong tương lai (Ảnh: CĐT).

Với cấu trúc 4 tầng cao và 1 tầng hầm, shophouse hai mặt tiền tại Anlac Green Symphony tạo nên vị thế công năng đa tầng hiện đại, nơi mỗi không gian đều mang một vai trò và giá trị riêng biệt. Tầng 1-2 được tối ưu cho hoạt động kinh doanh. Tầng 3-4 phù hợp cho không gian sinh hoạt hoặc văn phòng.

Tầng hầm được định hướng trở thành không gian sống mở rộng mang tính cá nhân hóa cao - nơi chủ nhân có thể thỏa sức sáng tạo thành những tiện ích riêng tư như hầm rượu sang trọng, phòng chiếu phim mini, goff 3D, phòng giải trí gia đình hay khu trưng bày bộ sưu tập cá nhân phản ánh gu sống tinh tế và dấu ấn của gia chủ.

Nhờ cấu trúc phân lớp mạch lạc, gia chủ có thể linh hoạt triển khai mô hình ở - làm việc - kinh doanh mà vẫn đảm bảo sự riêng tư, khoa học và hiệu quả.

Đặc quyền hai mặt tiền được cộng hưởng bởi vị trí chiến lược trong dự án: một mặt hướng phố thương mại sầm uất, đón dòng khách lưu thông; mặt còn lại tiếp giáp khu cao tầng với mật độ cư dân lớn, nhu cầu chi tiêu ổn định. Cùng lợi thế kết nối nhanh Vành đai 3.5, shophouse hai mặt tiền Anlac Green Symphony được định vị là điểm giao thương chiến lược, gia tăng giá trị thương mại và tiềm năng đầu tư dài hạn tại Tây Hà Nội.

Shophouse hai mặt tiền nổi bật với thiết kế thoáng rộng và tối ưu nhận diện (Ảnh: CĐT).

Giá trị shophouse hai mặt tiền được củng cố trong tổng thể đại đô thị quy hoạch đồng bộ theo triết lý “đô thị sống - thương mại”, với cảnh quan xanh, mặt nước liên kết và hệ tiện ích hoàn chỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho kinh doanh lâu dài. Số lượng giới hạn cùng sự chọn lọc khắt khe về vị trí đã tạo nên dòng sản phẩm hiếm có, khó thay thế, sở hữu biên độ tăng giá rõ rệt theo tiến độ đô thị.

Với nhà đầu tư trung - dài hạn, đây là tài sản nắm giữ tiềm năng sinh lời; còn với khách hàng kinh doanh, shophouse hai mặt tiền Anlac Green Symphony mang lại lợi thế vượt trội nhờ dòng khách nội khu ổn định, khả năng tiếp cận đa hướng và mô hình khai thác linh hoạt, tối ưu hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu vận hành.

Sức hút của sản phẩm càng được tăng cường khi chủ đầu tư tung ra chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi: Chiết khấu 7% khi thanh toán sớm 70%, chiết khấu 5% khi thanh toán 55%, chiết khấu 2% với tiến độ chuẩn.

Cùng với đó là ưu đãi hỗ trợ vay ngân hàng lãi suất 0%, miễn phí quản lý 24 tháng, tặng voucher du lịch châu Âu trị giá 180 triệu đồng, gói tập thể thao 38 triệu đồng, cơ hội bốc thăm trúng ô tô trị giá 1 tỷ đồng dành cho mỗi giao dịch thành công. Đây là chính sách hiếm có, tạo điều kiện cho khách hàng tối ưu tài chính và rút ngắn thời gian sở hữu sản phẩm giá trị cao.

Thông tin chi tiết liên hệ:

AHS Property - 0839 798 555

Đất Xanh Miền Bắc - 0917 61 2020