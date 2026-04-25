SGO Land vào “Top 5 công ty tư vấn và môi giới bất động sản Việt Nam” năm 2026

Kiến tạo uy tín và vị thế

SGO Land được xướng tên trong “Top 5 Công ty Tư vấn và Môi giới Bất động sản Việt Nam” theo công bố của Vietnam Report.

Đây được xem là một trong những bảng xếp hạng khắt khe, được hội đồng chuyên gia đánh giá dựa trên các trụ cột: năng lực tài chính, hiệu quả kinh doanh, uy tín truyền thông và kết quả khảo sát thực tế.

SGO Land nhận giải thưởng “Top 5 Công ty Tư vấn, môi giới Bất động sản uy tín 2026” (Ảnh: SGO Land).

Việc vượt qua những tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt để góp mặt trong các hạng mục vinh danh là bảo chứng cho sự tin tưởng của khách hàng và đối tác, khẳng định vị thế của SGO Land trên bản đồ bất động sản Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường vừa trải qua một giai đoạn thanh lọc, danh hiệu này không đơn thuần là sự ghi nhận cho một năm hoạt động hiệu quả, mà còn phản chiếu sức bền của một thương hiệu đã có hơn một thập kỷ kiên định trên hành trình xây dựng vị thế.

Cho đến hiện tại, SGO Land cùng các đơn vị thành viên, liên kết đã có 11 năm nằm trong “Top 5 doanh nghiệp dịch vụ bất động sản tốt nhất Việt Nam”, từ những tổ chức như Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Vietnam Report, Dot Property…

Đáng chú ý là giải thưởng “Top 3 sàn giao dịch bất động sản xuất sắc” do Bộ Xây dựng trao tặng năm 2018 - một trong những giải thưởng có giá trị xét duyệt khắt khe nhất trong ngành.

Giải thưởng của Vietnam Report năm 2026 chính là sự công nhận cho kết quả kinh doanh xuất sắc của SGO Land cùng các đơn vị thành viên. Năm 2025 đánh dấu bước tăng tốc của hệ sinh thái này khi sở hữu danh mục gần 100 dự án trên toàn quốc, đa dạng phân khúc từ chung cư, thấp tầng, nghỉ dưỡng cho tới nhà ở xã hội.

Tổng kết cả năm, SGO Land ghi dấu ấn với hơn 5.000 giao dịch thành công trên khắp các tỉnh thành. Trong một thị trường mà thanh khoản từng nhiều lần chững lại, những kết quả này cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt và năng lực triển khai hiệu quả của doanh nghiệp.

Dấu ấn đậm nét qua các hoạt động nổi bật

Lợi thế cạnh tranh khác biệt của SGO Land nằm ở hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện, vận hành theo mô hình holdings với hơn 20 công ty thành viên, liên kết bao phủ trọn vẹn chuỗi giá trị bất động sản: từ đầu tư thứ cấp, tư vấn phát triển dự án, phát triển kinh doanh, tổng đại lý phân phối, marketing truyền thông đến quản lý vận hành khai thác chuyên nghiệp....

Mô hình này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong tổ chức thị trường và tạo ra năng lực cộng hưởng giữa các mắt xích trong hệ sinh thái.

Đội ngũ cán bộ nhân viên SGO Land (Ảnh: SGO Land).

Với đội ngũ gần 2.000 chuyên viên tinh nhuệ được đào tạo bài bản tại SGO Academy, SGO Land đã duy trì được đà tăng trưởng bằng chiều sâu dịch vụ và khẳng định vị thế khác biệt trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe.

Không chỉ dừng lại ở vai trò phân phối, SGO Land tiến sâu vào chuỗi giá trị với tư cách đơn vị đầu tư thứ cấp, phát triển dự án, phát triển kinh doanh và tổng đại lý các dự án tâm điểm như: Pearl Rivera Hà Nội, Phú Thị Riverside, Blugem Tower Thanh Trì, Majestic City, Bích Sơn Central Point, Vườn Vua Villas & Resort, Việt Yên Riverside...

Ở mảng phân phối, những cái tên như The Matrix One, Hanoi Melody Residences hay The Charm An Hưng… là thước đo cho khả năng thấu hiểu thị trường và sức mạnh của hệ thống.

SGO Land còn xác lập vị thế tiên phong trong kỷ nguyên số với mô hình SGO Megalive, gây chú ý qua phiên livestream 15 giờ, đạt gần 4 triệu lượt tương tác và phát sinh nhiều giao dịch ngay trên sóng.

Việc chuyển dịch từ phương thức bán hàng truyền thống sang tương tác thời gian thực cho thấy tư duy đón đầu công nghệ, biến chuyển đổi số thành năng lực lõi để chiếm lĩnh thị trường.

Bên cạnh dấu ấn trên thị trường bất động sản, SGO Land cùng các đơn vị thành viên, liên kết còn bồi đắp giá trị thương hiệu thông qua tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Chiến dịch hỗ trợ đồng bào tại Cao Bằng và Phú Yên sau thiên tai năm 2025 với số tiền hàng trăm triệu đồng đã lan tỏa giá trị nhân văn của doanh nghiệp. Với SGO Land, tầm vóc của một thương hiệu lớn không chỉ được đo bằng doanh số hay thị phần, mà còn bằng trách nhiệm phụng sự và những giá trị bền vững.

SGO Land trao nhu yếu phẩm thiết yếu cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Cao Bằng (Ảnh: SGO Land).

Từ nền tảng nội lực vững chắc, hệ sinh thái toàn diện cho tới chiến lược đổi mới linh hoạt, SGO Land đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của thị trường dịch vụ bất động sản Việt Nam.

Hơn một thập kỷ nằm trong top đầu không chỉ là thành tích để nhắc lại, mà là bằng chứng cho một hành trình đủ dài để tích lũy uy tín, đủ sâu để tạo ra khác biệt và đủ mạnh để bước tiếp trong chu kỳ cạnh tranh mới của thị trường bất động sản.