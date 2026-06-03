SGO Land được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Danh hiệu ghi nhận năng lực vận hành, định hướng phát triển hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện và những đóng góp của doanh nghiệp cho thị trường.

Trong bối cảnh bất động sản bước vào giai đoạn phát triển thực chất, các doanh nghiệp sở hữu nền tảng dịch vụ bài bản, minh bạch và chiến lược dài hạn đang dần khẳng định vị thế. Việc được xướng tên tại giải thưởng Quốc gia do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng được xem là dấu mốc quan trọng với SGO Land trên hành trình chuẩn hóa mô hình hoạt động và nâng cao năng lực dịch vụ.

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam là một trong những giải thưởng uy tín của ngành, quy tụ nhiều doanh nghiệp phát triển dự án, tư vấn, phân phối và quản lý vận hành lớn trên cả nước. Các tiêu chí xét chọn được xây dựng toàn diện, từ năng lực tài chính, chất lượng dịch vụ, hiệu quả kinh doanh đến trách nhiệm xã hội và khả năng tạo giá trị dài hạn cho khách hàng.

Ông Lê Đình Chung đại diện SGO Land nhận danh hiệu “Top 10 doanh nghiệp tư vấn và phát triển kinh doanh bất động sản tốt nhất Việt Nam” tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II (Ảnh: SGO Land).

Chia sẻ sau lễ trao giải, ông Lê Đình Chung, Phó tổng giám đốc SGO Land, cho biết đây không chỉ là niềm tự hào của doanh nghiệp mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực của toàn hệ thống trong nhiều năm xây dựng nền tảng dịch vụ chuyên nghiệp và bền vững.

Từ năng lực phân phối đến hệ sinh thái dịch vụ bất động sản

Theo lãnh đạo SGO Land, doanh nghiệp không định vị là đơn vị môi giới hay phân phối đơn thuần, mà đang vận hành mô hình hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện.

“Chúng tôi mong muốn xây dựng một hệ thống có khả năng đồng hành cùng chủ đầu tư và khách hàng trong toàn bộ vòng đời dự án, từ nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, phát triển kinh doanh, tổng đại lý phân phối, truyền thông đến vận hành, hậu mãi”, ông Lê Đình Chung chia sẻ.

Hệ sinh thái dịch vụ SGO Land hiện có hơn 2.000 nhân sự, với mạng lưới hơn 20 công ty thành viên và liên kết như SGO Homes, Địa ốc SGO, SGO X, SGO Diamond, SGO Property… vận hành theo mô hình holdings nhằm tạo chuỗi dịch vụ đồng bộ. Việc tham gia sâu vào toàn bộ quá trình phát triển dự án giúp tối ưu hiệu quả cho chủ đầu tư, đồng thời mang lại giá trị thực cho khách hàng và thị trường.

Đội ngũ hơn 2.000 nhân sự là nền tảng tạo nên sức mạnh hệ sinh thái dịch vụ bất động sản SGO Land (Ảnh: SGO Land).

Trong 5 năm gần đây, SGO Land cùng các đơn vị thành viên, liên kết đã tham gia đầu tư thứ cấp, phát triển kinh doanh và tổng đại lý phân phối nhiều dự án như Phú Thị Riverside, Việt Yên Riverside, Majestic City, TIG Infinity, Bluegem Tower Thanh Trì, Vườn Vua Resort & Villas, Lam Sơn Nexus City…

Đồng thời, doanh nghiệp cũng đồng hành cùng các dự án thuộc hệ sinh thái đầu tư SGO Group như SGO La Porta Phúc Thọ, SGO La Emera Hạ Long, SGO Marina Móng Cái và dự án nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long.

Ngoài ra, hệ sinh thái dịch vụ bất động sản (BĐS) SGO Land đã phân phối hơn 200 dự án trên toàn quốc với hơn 25.000 sản phẩm ở nhiều phân khúc, từ căn hộ, khu đô thị đến nghỉ dưỡng và bất động sản thương mại.

Ông Chung cho rằng trong chu kỳ phát triển mới, yếu tố minh bạch, chuyên nghiệp và năng lực đồng hành dài hạn sẽ quyết định vị thế doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp ưu tiên xây dựng nền tảng vận hành bền vững, chuẩn hóa dịch vụ và nâng cao chất lượng nhân sự thay vì tăng trưởng bằng mọi giá.

Hướng tới phát triển bền vững

Bên cạnh danh hiệu Top 10 doanh nghiệp tư vấn và phát triển kinh doanh bất động sản tốt nhất Việt Nam, SGO Land còn được ghi nhận qua nhiều giải thưởng như Top 10 Công ty Dịch vụ Bất động sản uy tín do Vietnam Report bình chọn hay Top 10 Thương hiệu Bất động sản Quốc gia về Môi giới Bất động sản do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam trao tặng.

Trong giai đoạn mới, doanh nghiệp xác định tập trung vào ba trụ cột: tăng trưởng ổn định, quản trị minh bạch và trách nhiệm xã hội, tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình pháp lý và nâng cao chất lượng nhân sự nhằm tạo nền tảng phát triển dài hạn.

Doanh nghiệp cùng hệ sinh thái đầu tư SGO Group đang mở rộng tham gia đầu tư phát triển và phân phối các dự án nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu ở thực. Đây không chỉ là cơ hội thị trường mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp, góp phần cân bằng nguồn cung và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản.

Việc được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II không chỉ là sự ghi nhận cho kết quả kinh doanh của SGO Land, mà còn cho thấy doanh nghiệp đang từng bước khẳng định vị thế trong nhóm các đơn vị dịch vụ bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu, hướng tới phát triển bền vững, tạo giá trị dài hạn cho khách hàng và thị trường.