SGO Đại Dương hợp tác 6 đại lý chiến lược phân phối dự án Hồng An Happy House

Khẳng định chiến lược phân phối và sự đồng hành của các đơn vị đại lý

Ngày 23/12, lễ ký kết hợp tác chiến lược phân phối dự án Hồng An Happy House đã diễn ra, đánh dấu sự hợp tác giữa SGO Đại Dương - đơn vị hợp tác kinh doanh và tổng đại lý phân phối dự án - cùng hệ thống các đại lý đồng hành trong giai đoạn triển khai.

Các đại lý này bao gồm: Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại EZ Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cland, Công ty cổ phần Bất động sản Newhome Việt Nam, Công ty cổ phần Bất Động sản SGO Green, Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Bảo Châu, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Vhomes.

Sự kiện ký kết thể hiện sự thống nhất chiến lược giữa các bên trong quá trình đưa dự án ra thị trường. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chọn lọc, việc thiết lập một hệ thống phân phối bài bản ngay từ đầu được xem là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả triển khai dự án.

SGO Đại Dương ký kết cùng 6 đơn vị phân phối chiến lược nhằm đưa các sản phẩm chất lượng của Hồng An Happy House ra thị trường (Ảnh: SGO Đại Dương).

Lễ ký kết cho thấy định hướng của SGO Đại Dương trong việc xây dựng mạng lưới đại lý chất lượng nhằm đảm bảo dự án Hồng An Happy House được tiếp cận thị trường một cách chuyên nghiệp.

Với vai trò tổng đại lý phân phối, SGO Đại Dương khẳng định năng lực triển khai thực tế tại thị trường Hải Phòng. Doanh nghiệp đã có kinh nghiệm phân phối nhiều dự án bất động sản tại địa phương, sở hữu hệ thống khách hàng sẵn có và quy trình triển khai phù hợp với từng giai đoạn của dự án.

Việc ký kết cùng các đại lý F1 không chỉ mở rộng độ phủ thị trường, mà còn tạo nền tảng cho sự phối hợp chặt chẽ trong bán hàng, truyền thông và chăm sóc khách hàng.

Thông qua sự kiện, các bên cùng thống nhất mục tiêu chung đưa Hồng An Happy House trở thành dự án đô thị tiếp cận đúng nhu cầu ở thực và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản phía Tây Hải Phòng.

Hồng An Happy House - khu đô thị quy hoạch đồng bộ tại lõi trung tâm phường Hồng An

Hồng An Happy House là dự án khu đô thị có quy mô 4,8ha, được quy hoạch đồng bộ tại trung tâm phường Hồng An - khu vực cửa ngõ phía Tây TP Hải Phòng.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu dân cư hiện đại, chú trọng sự hoàn chỉnh về hạ tầng, không gian sống và tiện ích, đáp ứng nhu cầu an cư ổn định của cư dân địa phương cũng như lực lượng lao động, chuyên gia làm việc tại khu vực lân cận.

Từ dự án, trong vòng bán kính 1km, cư dân có thể di chuyển linh hoạt tới trung tâm thành phố, các khu công nghiệp và các trục giao thông lớn, tạo thuận lợi cho giao thương, sinh hoạt và làm việc hàng ngày.

Vị trí cửa ngõ này cũng giúp dự án hưởng lợi trực tiếp từ quá trình giãn dân đô thị và mở rộng không gian phát triển của Hải Phòng theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Thông qua sự hợp tác của SGO Đại Dương và 7 đơn vị phân phối, Hồng An Happy House sẽ là khu đô thị tâm điểm tại trung tâm phường Hồng An - khu cửa ngõ phía Tây Hải Phòng (Ảnh: SGO Đại Dương).

Toàn bộ dự án được quy hoạch với hệ thống đường trục nội khu với mặt tiền 5m, vỉa hè 3m, kết nối thông suốt giữa các phân khu chức năng. Các dòng sản phẩm tại Hồng An Happy House được phát triển đa dạng, với 200 sản phẩm gồm biệt thự, liền kề, shophouse và shoptel.

Các dòng sản phẩm được xây thô hoàn thiện mặt ngoài, tạo điều kiện để khách hàng chủ động hoàn thiện không gian sống theo nhu cầu và gu thẩm mỹ riêng.

Một điểm nhấn đáng chú ý của Hồng An Happy House là hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ, tập trung vào việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần và chăm sóc sức khỏe cư dân.

Dự án dành quỹ đất cho hai công viên lớn, bao gồm Happy Landmark và Happy Central Park, chuỗi khoảng 15 tiện ích phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Các không gian như khu gym ngoài trời, sân thể thao, quảng trường được bố trí hợp lý, tạo nên môi trường sống năng động nhưng vẫn cân bằng với yếu tố xanh.

Từ đó, Hồng An Happy House hướng tới hình thành một cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết, nơi các hoạt động văn hóa - thể thao - giao lưu được diễn ra thường xuyên, xây dựng lối sống tích cực và bền vững.

Bên cạnh tiện ích nội khu, Hồng An Happy House còn kết nối nhanh với hệ thống tiện ích ngoại khu hiện hữu trong bán kính khoảng 1km.

Khu vực xung quanh dự án tập trung đầy đủ các công trình phục vụ đời sống dân cư như Trường Tiểu học - THCS An Hồng, UBND phường Hồng An, Trung tâm Y tế An Dương. Đồng thời, cư dân cũng dễ dàng tiếp cận Aeon Mall Hải Phòng, siêu thị Mega Mall...

Với quy hoạch hoàn chỉnh, vị trí trung tâm, hệ sản phẩm đa dạng cùng sự đồng hành của SGO Đại Dương và hệ thống đại lý, Hồng An Happy House được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị đáng sống phía Tây Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu an cư và phát triển ổn định dài hạn.