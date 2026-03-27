Setia Edenia và bài toán thiết kế căn hộ đón gió, ánh sáng

Phối cảnh dự án Setia Edenia (Ảnh: S P Setia).

Trên thực tế, tại nhiều thành phố lớn, khi các công trình phát triển theo chiều cao và quỹ đất ngày càng hạn chế, việc đảm bảo các căn hộ vừa tối ưu diện tích sử dụng vừa duy trì được sự thông thoáng tự nhiên trở thành bài toán không đơn giản.

Xét về mặt kiến trúc, ánh sáng tự nhiên và thông gió đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng không gian sống. Không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào hệ thống chiếu sáng và điều hòa nhân tạo, các yếu tố này còn góp phần tạo cảm giác thoáng đãng, cải thiện sự thoải mái cho cư dân trong sinh hoạt hàng ngày.

Do đó, nhiều dự án nhà ở hiện nay bắt đầu chú trọng hơn đến các giải pháp thiết kế giúp tăng cường sự kết nối giữa không gian trong nhà với môi trường bên ngoài. Một trong những hướng tiếp cận được áp dụng phổ biến trong các dự án căn hộ gần đây là thiết kế mở, với mục tiêu tối đa hóa khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên.

Các giải pháp thường được áp dụng bao gồm việc bố trí ban công rộng, cửa sổ kích thước lớn, mặt kính cao kịch trần hoặc thiết kế mặt bằng căn hộ theo hướng giảm thiểu các không gian kín. Những yếu tố này giúp tăng khả năng lưu thông không khí, đồng thời tạo sự kết nối trực quan giữa không gian bên trong căn hộ với cảnh quan bên ngoài.

Bên cạnh đó, hình thức thiết kế mặt đứng của tòa nhà cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cách ánh sáng và gió tiếp cận từng căn hộ. Một số công trình lựa chọn các đường nét kiến trúc mềm mại hoặc tạo khoảng giật cấp để tối ưu góc tiếp xúc với môi trường tự nhiên.

Xu hướng chú trọng ánh sáng và thông gió tự nhiên cũng đang được ghi nhận tại nhiều dự án căn hộ mới tại khu vực phía Nam. Trong đó, một số dự án thuộc các khu đô thị sinh thái được thiết kế theo hướng gia tăng sự kết nối với không gian tự nhiên. Tại khu đô thị sinh thái EcoXuân, nằm tại phường Lái Thiêu, TPHCM (trước đây thuộc Thuận An, Bình Dương), phân khu căn hộ Setia Edenia là một ví dụ cho cách tiếp cận này.

Dự án do Setia - tập đoàn bất động sản đến từ Malaysia phát triển, gồm ba tòa tháp cao từ 27 đến 28 tầng. Thiết kế kiến trúc của công trình lấy cảm hứng từ hình ảnh dải lụa mềm mại, kết hợp với phong cách hiện đại nhằm tạo nên mặt đứng có tính thẩm mỹ và nhịp điệu kiến trúc rõ nét.

Theo đơn vị phát triển, các căn hộ tại Setia Edenia được thiết kế theo hướng mở, với ban công và hệ cửa sổ kích thước lớn nhằm tối ưu khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên. Cách tổ chức không gian này giúp các căn hộ có sự kết nối trực tiếp với môi trường bên ngoài, đồng thời tạo cảm giác rộng rãi và thông thoáng hơn cho không gian sống.

Dự án hướng tới không gian sống thoáng đãng trong khu đô thị sinh thái EcoXuân, nơi cư dân có thể tiếp cận môi trường sống xanh cùng hệ tiện ích nội khu và hạ tầng dịch vụ khu vực đã hình thành. Thiết kế căn hộ chú trọng ánh sáng và thông gió tự nhiên nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày.

Một ví dụ khác tại khu vực Bình Dương là The Habitat Binh Duong. Dự án nằm tại khu vực cửa ngõ VSIP 1, gần nhiều tiện ích quan trọng như trung tâm mua sắm AEON Mall, sân golf Sông Bé, hệ thống trường học quốc tế và các dịch vụ tài chính - ngân hàng.

Theo định hướng phát triển, The Habitat Binh Duong được xây dựng với môi trường sống xanh, tạo cảm giác như một “ốc đảo” giữa lòng đô thị, kết hợp hệ thống tiện ích nội khu đa dạng nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các gia đình hiện đại.

Có thể thấy rằng, trong bối cảnh các thành phố tiếp tục mở rộng và nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng, bài toán cân bằng giữa mật độ xây dựng và chất lượng môi trường sống đang trở thành một trong những vấn đề được quan tâm trong quy hoạch và thiết kế đô thị.

Các giải pháp kiến trúc hướng đến việc tăng cường ánh sáng, thông gió tự nhiên và mở rộng không gian sống đang dần trở thành xu hướng trong nhiều dự án căn hộ mới. Những yếu tố này không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày của cư dân mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận thiết kế nhà ở tại các đô thị hiện đại.

Trong tương lai, cùng với sự phát triển của các khu đô thị sinh thái và các tiêu chuẩn sống ngày càng cao, những giải pháp thiết kế giúp cư dân sống giữa đô thị nhưng vẫn tận hưởng được gió, ánh sáng và không gian tự nhiên được dự báo sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nhà ở tại Việt Nam.