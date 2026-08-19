Sau lô đất hơn 5,3 tỷ đồng gây xôn xao, 13 suất còn lại vắng khách đấu giá

Chiều 18/8, đại diện UBND xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh cho biết 13 lô đất tại vùng Lối Vai, thôn Thạch Vĩnh vừa được đưa ra đấu giá nhưng không có hồ sơ đăng ký tham gia.

Phiên đấu giá được tổ chức ngày 14/8, mỗi lô đất có giá khởi điểm hơn 3 tỷ đồng. Đến hết thời hạn đăng ký, không có người tham gia nên phiên đấu giá lần đầu không thành. Địa phương sẽ hoàn tất các thủ tục để tổ chức đấu giá lại theo quy định.

Khu đất được đưa ra đấu giá (Ảnh: Dương Nguyên).

Đây là 13 lô đất còn lại trong tổng số 15 lô đưa ra đấu giá. Trước đó, 2 lô có giá khởi điểm cao nhất (4,3 tỷ đồng và hơn 5,3 tỷ đồng) được tạm dừng đấu giá để rà soát do sai diện tích.

Lãnh đạo xã Toàn Lưu nhận định việc 13 lô đất không có người đăng ký một phần do thị trường bất động sản thời gian gần đây trầm lắng, giao dịch tại địa phương hạn chế. Mặt bằng lãi suất và chi phí vay vốn cao cũng khiến người có nhu cầu mua đất thận trọng hơn.

13 lô đất vắng khách đăng ký tham gia đấu giá (Ảnh: Dương Nguyên).

Như Dân trí đã đưa tin, cuối tháng 7, thông tin một doanh nghiệp thông báo đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại xã Toàn Lưu thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo thông báo, UBND xã Toàn Lưu là đơn vị có tài sản đấu giá. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Lô đất có diện tích lớn nhất hơn 288m2 (ký hiệu L-01) được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 5,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 18,5 triệu đồng/m2. Một lô khác rộng 234,8m2 (lô L-15) có giá khởi điểm hơn 4,3 tỷ đồng.

13 lô đất còn lại đều có diện tích 200m2, giá khởi điểm hơn 3 tỷ đồng/lô, tương đương gần 15,5 triệu đồng/m2.

Trong phiên đấu giá, lô đất hơn 5,3 tỷ đồng từng gây xôn xao dư luận (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo đơn vị tổ chức đấu giá, tiền đặt trước đối với các lô đất dao động từ 929 triệu đồng đến hơn 1,6 tỷ đồng. Mỗi bước giá (mỗi lần trả) 150-265 triệu đồng.

Thông tin trên khiến nhiều người bất ngờ bởi các lô đất nằm ở khu vực nông thôn nhưng có giá khởi điểm được đánh giá khá cao. Trong khi đó, bối cảnh thị trường bất động sản Hà Tĩnh thời gian gần đây trầm lắng.

Theo ghi nhận của phóng viên, lô đất đấu giá nằm gần một khu tái định cư. Khu đất chưa hoàn thiện hạ tầng, đang được người dân trồng lúa. Vị trí này nằm cách trung tâm phường Thành Sen (thành phố Hà Tĩnh cũ) khoảng 7km.

Đến ngày 27/7, UBND xã Toàn Lưu có văn bản thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đối với 2 lô đất ký hiệu L-01 và L-15 do diện tích thực tế sai lệch so với thông tin đã công bố trước đó.