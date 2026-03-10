Sắp mở bán shophouse phố đi bộ quảng trường trung tâm Thái Nguyên

Central Square Thái Nguyên sở hữu trục phố đi bộ kết nối trực tiếp quảng trường trung tâm, hình thành tâm điểm văn hóa - thương mại sầm uất (Ảnh: CĐT).

Nhiều địa phương phía Bắc vẫn đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, thì Thái Nguyên đã và đang nổi lên như một điểm sáng với định hướng đạt mức tăng trưởng GRDP bình quân trên 10,5%/năm trong giai đoạn 2026-2030. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến hơn 793.000 tỷ đồng trong 5 năm tới còn được xem là nền tảng quan trọng thúc đẩy mở rộng hạ tầng, thương mại và dịch vụ.

Tính riêng 2 tháng đầu năm, tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm trên địa bàn đạt khoảng 3,27 tỷ USD, chiếm 18,9% tổng vốn đầu tư cả nước trong kỳ báo cáo. Kết quả này đưa Thái Nguyên trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI ngay từ đầu năm 2026, qua đó tiếp tục củng cố vai trò trung tâm công nghiệp - dịch vụ của khu vực.

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư gia tăng, bất động sản (BĐS) thương mại tại khu vực lõi được giới đầu tư đánh giá là nhóm tài sản hưởng lợi từ dòng vốn và sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng. Ngày 14/3, 174 căn shophouse quảng trường tại Central Square Thái Nguyên sẽ mở bán. Đây là quỹ shophouse hiếm có, sở hữu vị trí trực diện trung tâm hành chính tỉnh được tung ra thị trường hiện nay.

Vị trí quảng trường - lợi thế không thể nhân bản

Tọa lạc tại phường Phan Đình Phùng, đối diện Quảng trường Võ Nguyên Giáp và liền kề trung tâm hành chính tỉnh, Central Square Thái Nguyên được quy hoạch trên quỹ đất 6,64ha. Dự án sở hữu trục phố đi bộ dài hơn 330m, rộng khoảng 52m, kết nối trực tiếp quảng trường - nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa, lễ hội và hoạt động cộng đồng của tỉnh.

Tại trung tâm trục không gian này, Event Plaza (sân sự kiện) cùng sân khấu ngoài trời được bố trí như điểm nhấn tổ chức lễ hội, sự kiện, chương trình biểu diễn… góp phần hình thành dòng khách định kỳ. Đây cũng là yếu tố quan trọng đối với các mô hình kinh doanh F&B, bán lẻ, dịch vụ tài chính, showroom trưng bày…

Khu quảng trường (Light Square) được tích hợp hệ thống nhạc nước công nghệ DMX, cho phép điều khiển đồng bộ tia nước, ánh sáng và âm nhạc tạo nên các màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn. Cùng với đó là công nghệ 3D Mapping, cho phép khách tham quan tương tác trực tiếp với hiệu ứng ánh sáng.

Tất cả sẽ gia tăng sự hấp dẫn cho các chương trình lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, đồng thời góp phần hình thành không gian giải trí và trải nghiệm đô thị về đêm, tăng sức hút cho tuyến phố đi bộ và các hoạt động thương mại xung quanh.

Ngoài ra, còn có hệ Promenade - đường dạo trung tâm đan xen vườn cảnh quan, giàn hoa điểm nhấn, cột đồng hồ và các cụm tượng trang trí vừa giúp tăng giá trị thẩm mỹ vừa tạo không gian check-in (chụp ảnh), sinh hoạt cộng đồng, thu hút nhóm khách trẻ và gia đình.

Bên cạnh không gian thương mại và cảnh quan nổi bật trên mặt đất, dự án còn được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với quy mô tầng hầm 19.175m², trong đó có trung tâm thương mại hiện đại. Với lợi thế nằm ngay dưới tổ hợp phố đi bộ và quảng trường sự kiện, không gian này có thể đáp ứng đa dạng ngành hàng như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, F&B, khu vui chơi trong nhà, phòng gym, dịch vụ chăm sóc sức khỏe… gia tăng thời gian lưu trú, trải nghiệm cho du khách.

174 căn shophouse hữu hạn giữa trung tâm đô thị

Khác với shophouse thông thường nằm trong các khu đô thị khép kín, Central Square Thái Nguyên thuộc dòng bất động sản quảng trường - loại hình gắn trực tiếp với không gian trung tâm mở của tỉnh. Giá trị của dòng sản phẩm này không chỉ nằm ở công năng khai thác kinh doanh, mà còn ở vị thế “mặt tiền đô thị” và khả năng duy trì dòng khách ổn định theo thời gian.

Không chỉ nhà đầu tư tại Thái Nguyên, dòng tiền từ Hà Nội và các tỉnh lân cận cũng đang có xu hướng tìm kiếm cơ hội tại những địa phương có nền tảng công nghiệp - giáo dục - hành chính tăng trưởng bền vững. Trong khi mặt bằng giá tại nhiều thị trường lớn đã thiết lập nền cao, các đô thị bước vào chu kỳ tăng trưởng mới thường được lựa chọn để đón đầu. Vì vậy, ở phân khúc thương mại, nhiều nhà đầu tư chọn tham gia sớm để sở hữu tài sản tại các trung tâm hành chính - văn hóa - kinh tế.

174 căn shophouse quảng trường trung tâm sẽ mở bán vào 14/3 (Ảnh: CĐT).

Theo kế hoạch, lễ mở bán Central Square Thái Nguyên sẽ diễn ra vào 8h30 ngày thứ bảy 14/3 tại Trống Đồng Palace (số 586 Cách Mạng Tháng 8, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên).

Với quỹ căn giới hạn, dự án hiện đã ghi nhận khoảng 400 booking (đặt chỗ) trước thời điểm mở bán, cho thấy sức hút của dòng sản phẩm bất động sản quảng trường, đang nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư và khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn chọn lọc, các sản phẩm sở hữu vị trí trung tâm, khả năng khai thác thương mại rõ ràng và nguồn cung hữu hạn thường được giới đầu tư quan tâm sớm. Với lợi thế đắt giá liền kề quảng trường - phố đi bộ - trung tâm hành chính, 174 căn shophouse tại Central Square Thái Nguyên được kỳ vọng trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền của thị trường trong giai đoạn đầu năm.