Sắp mở bán dự án nhà ở xã hội Hạ Đình, giá dự kiến 25 triệu đồng/m2

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Hạ Đình tại ô đất N01, Khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) mới thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội.

Theo đó, liên danh Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội - Haweicco, Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội cho biết đã có văn bản gửi Sở Xây dựng, UBND phường Thanh Liệt thông báo điều chỉnh thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua căn hộ nhà ở xã hội.

Theo đó, thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ được điều chỉnh sang quý I, thay cho kế hoạch công bố trước đó là quý IV/2025.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Thanh Liệt được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 9.300m2 (thuộc quỹ đất 20% của Khu đô thị mới hạ Đình). Công trình này cao 25 tầng, gồm 5 tầng đế, 20 tầng căn hộ và 1 tầng hầm. Dự án nhà ở xã hội này có vị trí tiếp giáp các phường trung tâm Hà Nội, do đó được rất nhiều người quan tâm, tìm hiểu.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Hạ Đình (Ảnh: Chủ đầu tư).

Tổng cộng dự án có 440 căn hộ, gồm 365 căn hộ nhà ở xã hội và 75 căn nhà ở thương mại. Trong số 365 căn nhà ở xã hội diện tích khoảng 70-76,24m2, có 255 căn để bán, 37 căn cho thuê mua và 73 căn cho thuê. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2027. Đối tượng đăng ký và thành phần hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán tạm tính các căn hộ tại dự án này là 25 triệu đồng/m2; giá cho thuê nhà ở xã hội khoảng 150.000 đồng/m2/tháng; giá thuê mua là 390.000 đồng/m2/tháng. Chủ đầu tư sẽ công bố giá chính thức sau khi được cơ quan quản lý thẩm định theo quy định.

Hiện, chủ đầu tư dự án cũng đang tìm đơn vị thực hiện gói thầu tư vấn: Thẩm tra giá bán, giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội thuộc dự án Nhà ở xã hội Hạ Đình; tham gia giải trình các nội dung liên quan đã thực hiện với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư khi có yêu cầu.