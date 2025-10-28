Sắp mở bán 273 căn nhà xã hội ở TPHCM, giá tạm tính gần 16 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố thông tin về khu nhà ở xã hội An Sinh thuộc dự án khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, giai đoạn 1 tại phường Chánh Hiệp (trước đây là phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Dự án do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư với 6 khối nhà cao 12 tầng, 978 căn hộ. Trong đó, 810 căn nhà ở xã hội, bao gồm 648 căn để bán, 162 căn cho thuê.

Ở giai đoạn 1, chủ đầu tư dự kiến bán 273 căn hộ nhà ở xã hội thuộc tháp A4, A5 và C, diện tích từ 38,5m2 đến 67,9m2.

Giá bán tạm tính là hơn 15,8 triệu đồng/m2 sàn thông thủy, chưa bao gồm thuế VAT, chi phí duy tu bảo trì. Còn giá cho thuê là 76.000 đồng/m2/tháng, chưa bao gồm thuế VAT, chi phí duy tu bảo trì. Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký từ ngày 20/11 đến ngày 25/11.

Phối cảnh dự án khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (Ảnh: CĐT).

HUD là một trong 18 doanh nghiệp làm nhà ở xã hội được Bộ Xây dựng giới thiệu với các địa phương, trong báo cáo gửi Chính phủ vừa qua. Tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư phát triển các khu đô thị mới và nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Liên quan đến nhà ở xã hội, HUD đã hoàn thành hơn 250.000m2 sàn xây dựng. Doanh nghiệp triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nam, Bình Dương... Hồi tháng 9 vừa qua, doanh nghiệp này khởi công dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình, TPHCM. Dự án gồm 3 khối nhà cao 7 tầng, cung cấp 209 căn hộ nhà ở xã hội.