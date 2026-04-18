Sắp khởi công khu công nghiệp Ez.Park Đắk Lắk I gần 2.500 tỷ đồng tại trung tâm vùng Tây Nguyên

Đây được xem là dự án trọng điểm, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, hứa hẹn trở thành thỏi nam châm thu hút dòng vốn FDI và thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn tại khu vực Tây Nguyên.

Phối cảnh khu công nghiệp Ez.Park Đắk Lắk I (Ảnh: DPV Đắk Lắk).

Khu Công nghiệp Ez.Park Đắk Lắk I (tên pháp lý là Khu công nghiệp Phú Xuân ) được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1708/QĐ-TTg ngày 31/12/2024, tọa lạc tại xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk. Dự án có tổng quy mô 313,03ha, mang đến quỹ đất rộng lớn với quy hoạch không gian cân đối. Trong đó, diện tích đất công nghiệp chiếm 181,90ha, quỹ đất còn lại được phân bổ hợp lý cho các hạng mục phụ trợ. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm, tương ứng đến năm 2074.

Vị trí chiến lược kết nối liên vùng

Dự án sở hữu vị trí chiến lược khi nằm ngay khu vực kết nối trọng điểm vùng Tây Nguyên, tiếp giáp với Quốc lộ 14 và kết nối trực tiếp với cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến giai đoạn 1 vào ngày 19/5. Lợi thế này tạo ra mạng lưới giao thông đa phương thức thuận tiện.

Từ Khu Công nghiệp Phú Xuân, chỉ mất khoảng 20km để di chuyển đến sân bay Buôn Ma Thuột và 25km để vào trung tâm. Dự án kết nối dễ dàng đến các cảng biển quốc tế như Quy Nhơn và Cam Ranh, tạo nên một hành lang giao thương liên vùng giữa Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ.

Vị trí và kết nối vùng khu công nghiệp (Ảnh: DPV Đắk Lắk).

Khu công nghiệp Ez.Park Đắk Lắk I được định vị là trung tâm phát triển công nghiệp đa ngành, ưu tiên thu hút các lĩnh vực như: Chế biến nông - lâm sản, y dược (thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm); điện, điện tử, cơ khí chế tạo, logistics và đặc biệt là năng lượng xanh áp dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Đại diện chủ đầu tư ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần DPV Đắk Lắk chia sẻ: “Với sự đồng hành tài chính vững chắc từ Vietinbank, chúng tôi cam kết đảm bảo tiến độ và chất lượng hạ tầng ở mức tốt nhất”.

Bên cạnh giá trị về kinh tế, tập đoàn chú trọng đến trách nhiệm xã hội và giá trị nhân văn của dự án. Với quy hoạch xanh chiếm hơn 20% tổng diện tích, dự án cam kết bảo vệ môi trường sống, phát triển hệ sinh thái hài hòa giữa sản xuất công nghiệp và thiên nhiên Tây Nguyên. Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp (KCN) dự kiến sẽ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, ổn định cuộc sống trên quê hương mình.

Với nguồn nhân lực dồi dào hơn 1,2 triệu lao động của khu vực và mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn 2026-2030, sự kiện khởi công KCN Ez.Park Đắk Lắk I vào ngày 24/4 hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới cho bức tranh công nghiệp và thu hút đầu tư tại thủ phủ Tây Nguyên.

Bên cạnh KCN Phú Xuân (Ez.Park Đắk Lắk I), tập đoàn Gs Holding còn là chủ đầu tư của Cụm công nghiệp Ez.Park Hà Tĩnh I, và Khu Công nghiệp Ez.Park Bắc Ninh dự kiến khởi công vào quý II.