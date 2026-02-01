Sắp hoàn thành đấu giá khu nghỉ dưỡng gần 7ha sau nhiều năm "đắp chiếu"

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế, đến nay chủ đầu tư đã bàn giao toàn bộ dự án khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải (bên bờ biển xã Chân Mây - Lăng Cô) cho phía ngân hàng để tổ chức bán đấu giá thu hồi nợ.

Các đơn vị liên quan đang phối hợp đấu giá dự án theo quy định, dự kiến hoàn thành thủ tục trong quý I/2026.

Khu nghỉ dưỡng Địa Trung Hải tại bãi biển xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế cho biết, sau khi các bên hoàn thành thủ tục đấu giá, đơn vị sẽ hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục, dự kiến đưa khu nghỉ dưỡng đi vào hoạt động trước quý IV/2026.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải có diện tích thiết kế gần 7ha, được khởi công vào tháng 1/2016, với tổng vốn đầu tư lên tới 750 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển Nhà Vicoland (Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Ban đầu, khu nghỉ dưỡng dự kiến hoàn thành, đi vào hoạt động từ quý IV/2018, với các khu biệt thự, khách sạn, hội trường, cửa hàng bán lẻ, bể bơi, spa, sân tennis, khu vui chơi giải trí và các tiện ích liên quan.

Khu nghỉ dưỡng nằm tại một trong những bãi biển đẹp nhất thành phố Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Theo cơ quan quản lý, từ đầu năm 2020, chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn, dự án buộc dừng triển khai xây dựng, “đắp chiếu” kéo dài. Tính đến thời điểm tạm dừng, dự án cơ bản hoàn thành xây dựng phần thô, hoàn thiện một số căn biệt thự, đạt khối lượng hơn 80%.

Cuối năm 2024, chủ đầu tư đã đồng ý bàn giao toàn bộ dự án cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á để xử lý thu hồi nợ thông qua hình thức đấu giá.

Năm 2025, một đơn vị chuyên về đấu giá tài sản đã phát đi thông báo đấu giá toàn bộ khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải, với giá khởi điểm 500 tỷ đồng.

Các tài sản đấu giá gồm 3 khu nghỉ dưỡng và dịch vụ, 12 biệt thự có bể bơi, 40 biệt thự không có bể bơi, sân tennis, nhà bán hàng lưu niệm và khu đón tiếp lễ tân. Ngoài ra, các tài sản, quyền lợi phát sinh từ việc vận hành và khai thác dự án cũng sẽ được chuyển nhượng theo hiện trạng.