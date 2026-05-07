Sắp diễn ra lễ ra quân phân khu The Royal thuộc đô thị sinh thái Five Star Eco City

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh bất động sản Tây Nam TPHCM đang dần xuất hiện những tín hiệu chuyển động tích cực khi hưởng lợi từ hạ tầng liên vùng: Cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4, Quốc lộ 1A,…

Sau giai đoạn phục hồi, thị trường đang ghi nhận những chuyển biến rõ nét khi dòng tiền và sự quan tâm bắt đầu quay trở lại các khu vực có lợi thế về kết nối và quy hoạch đồng bộ. Song song đó, các chủ đầu tư, đơn vị phát triển cùng mạng lưới phân phối cũng chủ động chuẩn bị nguồn lực, sẵn sàng đón đầu chu kỳ mới.

Lễ ra quân phân khu The Royal với chủ đề “Đồng hành kiến tạo - Nâng tầm giá trị” sẽ được Five Star Group tổ chức tại Gem Center (TPHCM) vào ngày 8/5. Sự kiện quy tụ hơn 2.000 chuyên viên kinh doanh, tạo nên lực lượng kích hoạt quy mô lớn tại TPHCM ngay trước giai đoạn triển khai

Việc triển khai sự kiện với quy mô lớn không chỉ là bước đi chiến lược mà còn cho thấy sự chuẩn bị bài bản của Five Star Group cùng các đối tác phân phối. Đây được xem là tín hiệu cho thấy mức độ sẵn sàng trước giai đoạn triển khai, đồng thời phản ánh kỳ vọng tích cực từ thị trường.

Các đơn vị tham gia đều được đơn vị kinh doanh tiếp thị Five Star Group tuyển chọn, hình thành lực lượng bán hàng có tính chọn lọc và được chuẩn bị đồng bộ. Việc kích hoạt trên diện rộng được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trong thời gian tới.

Sự kiện còn có sự góp mặt của khách mời đặc biệt - Tùng Dương, mang đến điểm nhấn cảm xúc cho chương trình. Sự xuất hiện của nam nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên không khí kết nối, lan tỏa tinh thần sự kiện, nơi yếu tố chiến lược và trải nghiệm được hòa quyện một cách hài hòa.

The Royal là phân khu nổi bật thuộc đại đô thị sinh thái Five Star Eco City - khu đô thị có quy mô 669ha tại cửa ngõ phía Tây Nam TPHCM, được định hướng phát triển theo mô hình sinh thái với mật độ xây dựng khoảng 40%. Khu vực này sở hữu lợi thế kết nối khi dễ dàng tiếp cận các trục giao thông trọng điểm như Quốc lộ 1A, đại lộ Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Linh, đồng thời thuận tiện di chuyển về khu đô thị Phú Mỹ Hưng cũng như trung tâm thành phố, Vành đai 3, Vành đai 4.

Five Star Eco City nằm trong vùng hưởng lợi từ các công trình hạ tầng liên vùng được đẩy mạnh triển khai, trong đó có cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến hoàn thành vào quý III, tuyến Vành đai 3 dự kiến hoàn thiện trong năm, cùng định hướng phát triển tuyến Vành đai 4 trong tương lai.

Song song đó, việc nâng cấp các tuyến giao thông hiện hữu đang góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối, tạo lực đẩy cho khu vực Tây Nam TPHCM từng bước trở thành tâm điểm mới của quá trình dịch chuyển đô thị.

Tại Five Star Eco City, sự hội tụ của các yếu tố về vị trí, hạ tầng và quy hoạch đang tạo nền tảng vững chắc cho khả năng phát triển dài hạn, đồng thời gia tăng sức hút trong bối cảnh nhu cầu về không gian sống chất lượng ngày càng được chú trọng. Những khu đô thị được đầu tư bài bản, gắn liền với hệ thống hạ tầng đồng bộ như Five Star Eco City thường có lợi thế rõ rệt trong việc thu hút người mua và nhà đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang trong giai đoạn chuyển tiếp, việc chủ động kích hoạt lực lượng kinh doanh được xem là bước đi mang tính chiến lược, nhằm gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng, phát triển hệ thống và củng cố lợi thế cạnh tranh của Five Star Group.

Với quy mô hơn 2.000 chuyên viên kinh doanh tham gia, lễ ra quân phân khu The Royal với chủ đề “Đồng hành kiến tạo - Nâng tầm giá trị” không chỉ là hoạt động khởi động mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho giai đoạn tăng tốc sắp tới. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trên thị trường trong mùa hè 2026, đồng thời phản ánh rõ nét nhịp vận động mới của bất động sản khu vực.

Five Star Group là tập đoàn đa ngành với hơn 33 năm phát triển, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường thông qua hệ sinh thái đa dạng và định hướng bền vững. Với kinh nghiệm tích lũy cùng tầm nhìn dài hạn, doanh nghiệp tập trung kiến tạo các dự án quy mô, góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Trong đó, Five Star Eco City là đại đô thị sinh thái trọng điểm, được phát triển theo định hướng hài hòa giữa không gian sống, tiện ích và cảnh quan, hướng đến một môi trường sống hiện đại, cân bằng với các giá trị sinh thái và văn hóa.

