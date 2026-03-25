Sắp có khu đô thị 180ha nằm sát Vinhomes Ocean Park 2 của Vingroup

UBND xã Văn Giang (Hưng Yên) vừa phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh cùng UBND các xã Văn Giang, Nghĩa Trụ, Hoàn Long và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị tại xã Văn Giang và xã Hoàn Long.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày những nội dung chính của đồ án quy hoạch. Theo đó, khu đô thị có tổng diện tích khoảng 179ha, quy mô dân số dự kiến 22.558 người.

Hội nghị công bố Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị tại xã Văn Giang và xã Hoàn Long (Ảnh: UBND xã Văn Giang).

Về vị trí, khu đô thị nằm ở phía đông, cách trung tâm tỉnh Hưng Yên khoảng 40km, thuộc đầu mối của các hành lang kinh tế - kỹ thuật - đô thị quan trọng trong vùng Thủ đô, đồng thời kết nối với các trục giao thông lớn như Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường Vành đai 4.

Đáng chú ý, phía bắc giáp Khu đô thị sinh thái Dream City (Vinhomes Ocean Park 2); phía nam giáp đường Vành đai 4; phía đông giáp đất canh tác; phía tây giáp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Dự án được định hướng phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, hình thành không gian sống hiện đại với đầy đủ tiện ích, dịch vụ như khu nhà ở, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục, cây xanh, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

UBND các xã được giao tổ chức cắm mốc giới và giám sát hoạt động xây dựng.