Sân bay: Khi hạ tầng mở đường cho dòng khách

Không chỉ đầu tư sân bay, Sun Group còn nâng tầm kết nối điểm đến với hãng bay Sun PhuQuoc Airways (Ảnh: Sun Group).

Từ Vân Đồn đến Phú Quốc: Định hình hệ sinh thái sân bay

Nhiều điểm đến tại Việt Nam giàu tiềm năng nhưng thiếu khách do di chuyển xa, chi phí cao và trải nghiệm chưa thuận tiện. Sân bay giúp rút ngắn khoảng cách, kích hoạt nhu cầu du lịch, nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi nằm trong hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Khai trương vào cuối năm 2018, Vân Đồn là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam được đầu tư theo định hướng sân bay sinh thái hiện đại. Sau khi đi vào vận hành, sân bay đã góp phần đưa Vân Đồn - Hạ Long trở thành điểm đến dễ tiếp cận hơn với du khách. Kết quả đến từ chất lượng hạ tầng và trải nghiệm tổng thể cho thấy, khi được đầu tư bài bản và gắn với chiến lược phát triển điểm đến, sân bay có thể tạo ra sức hút vượt ra ngoài chức năng giao thông đơn thuần.

Sân bay quốc tế Vân Đồn được kiến tạo theo chuẩn mực sinh thái hiện đại (Ảnh: Sun Group).

Nếu Vân Đồn là bước thử nghiệm thì Phú Quốc đang trở thành hình mẫu rõ nét hơn cho cách Tập đoàn Sun Group triển khai hệ sinh thái xoay quanh sân bay. Việc tiếp nhận vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đánh dấu bước tiến quan trọng. Không chỉ dừng ở đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp còn tham gia trực tiếp vào vận hành, qua đó tạo sự liên kết chặt chẽ giữa sân bay và các dịch vụ du lịch - nghỉ dưỡng trên đảo.

Tính từ tháng 1 đến nay, sân bay Phú Quốc đón lượng khách kỷ lục, trở thành một trong những cửa ngõ hàng không nhộn nhịp nhất cả nước. Đỉnh điểm là ngày 14/2, cảng ghi nhận 50 chuyến bay quốc tế trong một ngày, với hơn 18.000 lượt hành khách quốc tế - mức khai thác cao nhất kể từ khi sân bay đi vào hoạt động năm 2012. Đây là kết quả của việc đồng bộ hóa các yếu tố: đường bay, sản phẩm du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng và các hoạt động quảng bá.

Từ tháng 3, việc hợp tác với Changi Airports International - đơn vị vận hành sân bay hàng đầu thế giới - cho thấy tham vọng nâng tầm trải nghiệm. Khi tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng vào vận hành, sân bay không chỉ là nơi trung chuyển mà còn trở thành một phần của hành trình du lịch, nơi du khách có thể cảm nhận chất lượng dịch vụ ngay từ lúc đặt chân xuống.

Sun Group hợp tác cùng Changi nâng tầm sân bay Phú Quốc thành điểm đến 5 sao (Ảnh: Sun Group).

Đi trước để tạo thị trường: Tư duy khác biệt

Chiến lược của Sun Group là lựa chọn đầu tư vào những khu vực chưa thực sự phát triển. Doanh nghiệp chấp nhận đi trước, đầu tư hạ tầng để kéo thị trường đi lên.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được xây dựng trên nền địa hình phức tạp của bãi đầm lầy. Sau hơn 2 năm thi công, dự án đã trở thành một trong những sân bay hiện đại nhất Việt Nam. Tiếp nối “bước chân thần tốc” của Vân Đồn là hàng loạt đề xuất và dự án: từ tài trợ lập quy hoạch sân bay Rạch Giá, đề xuất mở rộng sân bay Côn Đảo, đến việc tham gia đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết.

Đây đều là những khu vực có tiềm năng du lịch lớn nhưng chưa được khai thác tương xứng do hạn chế về hạ tầng hàng không. Sân bay Phan Thiết, thậm chí đã “trễ hẹn” tới gần 1 thập kỷ.

Sân bay Phan Thiết được khởi công vào tháng 4/2026, mở ra động lực phát triển mới cho toàn vùng (Ảnh: Sun Group).

Cách làm này tiềm ẩn rủi ro đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và nguồn lực mạnh. Tuy nhiên, khi thành công, sẽ mở ra động lực phát triển cho cả vùng. Tác động của sân bay không chỉ dừng lại ở ngành du lịch, thương mại và dịch vụ. Quan trọng hơn, sân bay giúp nâng cao vị thế của địa phương trên bản đồ kinh tế - du lịch.

Cần động lực phát triển

Theo các chuyên gia, sự tham gia sâu của khu vực tư nhân mang ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy chuyển từ phát triển hàng không đơn lẻ sang hệ sinh thái kinh tế hàng không. Sân bay không chỉ là hạ tầng mà còn gắn với logistics, thương mại, dịch vụ, tạo lan tỏa sang du lịch, đầu tư và kết nối vùng.

Tuy nhiên, lĩnh vực này đòi hỏi vốn lớn, năng lực quản lý và phối hợp đa ngành. Sun Group là một trong số ít doanh nghiệp hội tụ các yếu tố này, với kinh nghiệm phát triển công trình quy mô lớn và hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng, phức hợp, doanh nghiệp có nền tảng để mở rộng sang lĩnh vực hàng không.

Để phát huy tiềm năng, việc tư nhân tham gia không chỉ bổ sung vốn mà còn mang đến năng lực quản trị, công nghệ và động lực đổi mới cho ngành hàng không.

Sun Group không nhìn sân bay như một dự án hạ tầng đơn lẻ, mà đặt nó vào trung tâm của hệ sinh thái. Chính tư duy này đang góp phần tái định nghĩa vai trò của sân bay: từ công trình giao thông thành điểm đáng đến trên hành trình trải nghiệm.