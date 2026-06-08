Sân bay Cam Ranh sắp có đường băng thứ 2, công suất lên 36 triệu khách/năm

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 872/QĐ-BXD phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, Cam Ranh tiếp tục là cảng hàng không quốc tế khai thác lưỡng dụng dân dụng và quân sự. Đến năm 2030, sân bay đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO, công suất 19 triệu hành khách và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050, các con số này lần lượt tăng lên 36 triệu hành khách và 100.000 tấn hàng hóa - tương đương quy mô của nhiều sân bay quốc tế lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong bản quy hoạch là việc bổ sung đường cất hạ cánh mới mang tên hiệu 02L/20R, dài 3.350m, rộng 45m, bố trí về phía Tây đường băng hiện hữu 02R/20L với khoảng cách tim khoảng 360m. Đường băng cũ vẫn được giữ nguyên khai thác song song.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Ảnh: BCP).

Để đồng bộ hạ tầng khu bay, quy hoạch bổ sung hệ thống đường lăn song song, đường lăn nối và đường lăn thoát nhanh. Sân đỗ máy bay được mở rộng lên 45 vị trí vào năm 2030 và 70 vị trí vào năm 2050. Các thiết bị bảo đảm hoạt động bay cũng được nâng cấp toàn diện, bao gồm hệ thống đèn tiếp cận chính xác CAT II, thiết bị hạ cánh ILS, đài DVOR/DME mới và hệ thống quan trắc khí tượng tự động AWOS.

Về phía khu hàng không dân dụng, giai đoạn 2021-2030 sẽ xây dựng nhà ga T1 mới tại khu vực giữa Đài kiểm soát không lưu và nhà ga T1 hiện hữu, nâng tổng công suất khu T1 lên 11 triệu khách/năm. Nhà ga quốc tế T2 cũng được mở rộng lên 8 triệu khách/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, nhà ga T1 tiếp tục được mở rộng lên 14 triệu khách/năm, đồng thời xây dựng thêm nhà ga T3 tại phía Nam với công suất tương đương. Nhà ga T2 vẫn tiếp tục vận hành theo quy hoạch hiện hành.

Song song với hành khách, quy hoạch dành quỹ đất phát triển logistics hàng không. Nhà ga hàng hóa sẽ được xây dựng phía Bắc nhà ga T2 với công suất ban đầu 50.000 tấn/năm, tăng lên 100.000 tấn/năm vào năm 2050. Ngoài ra, khu bảo dưỡng tàu bay rộng khoảng 7,6 ha và hệ thống cung cấp nhiên liệu hàng không với tổng dung tích lên đến 15.000 m³ cũng được quy hoạch đồng bộ.

Về giao thông, một tuyến đường trục mới quy mô 6 làn xe sẽ kết nối từ đường Nguyễn Tất Thành vào khu vực nhà ga T1 và T3. Mạng lưới đường nội cảng từ 2-4 làn xe sẽ liên thông các khu chức năng trong sân bay.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đến năm 2050 vào khoảng 628,41 ha, bao gồm đất hàng không dân dụng, đất quân sự và khu vực dùng chung.

Việc phê duyệt quy hoạch lần này không chỉ tạo điều kiện để triển khai các dự án đầu tư hạ tầng cụ thể, mà còn giúp Khánh Hòa chủ động bố trí quỹ đất và hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối - chuẩn bị dư địa phát triển cho sân bay có tốc độ tăng trưởng hành khách thuộc hàng cao nhất cả nước.