Salacia Villas cam kết tiền thuê lên đến 8%/năm trong 5 năm

Trong bối cảnh nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển từ kỳ vọng tăng giá ngắn hạn sang tìm kiếm tài sản có khả năng tạo dòng tiền, những bất động sản có thể sớm đưa vào khai thác đang thu hút sự quan tâm.

Tại Salacia Villas (dự án Khu nhà ở Vũ Việt tại phường Tân Thành - TPHCM), chính sách mới được thiết kế theo hướng giải quyết đồng thời các bài toán mà nhà đầu tư bất động sản thường phải đối mặt: vốn đầu tư, thời điểm kích hoạt tài sản và khả năng vận hành khai thác.

Cam kết tiền thuê lên đến 30 triệu đồng mỗi tháng

Theo chính sách hiện hành, khách hàng sở hữu sản phẩm thuộc Phố Thương Cảng được hưởng mức cam kết tiền thuê lên đến 8%/năm trong 5 năm. Tùy dòng sản phẩm, dòng tiền khách hàng nhận về tương ứng 25 triệu đồng/ tháng đối với Deluxe Villa và 30 triệu đồng/tháng đối với Garden Villa, trong suốt 60 tháng.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở con số cam kết, mà ở cách cấu trúc dòng tiền được đặt cùng tiến độ thanh toán và phương án vận hành tài sản. Khách hàng thanh toán 10% khi ký hợp đồng mua bán, tiếp tục thanh toán 10% vào tháng 12 và 35% vào tháng 4/2027. Thời điểm này, chủ đầu tư sẽ tiến hành hoàn thiện nội thất trị giá lên đến 1,5 tỷ đồng để đưa tài sản vào khai thác và bắt đầu chi trả tiền thuê cho chủ sở hữu.

Như vậy, sau khi thanh toán 55%, tài sản đã được đưa vào vận hành tạo dòng tiền, trong khi phần vốn còn lại tiếp tục được phân bổ theo tiến độ. Đây là khác biệt đáng kể nếu nhìn dưới góc độ hiệu suất sử dụng vốn.

Với một bất động sản thông thường, dòng vốn thường đi theo trình tự: nhà đầu tư thanh toán theo tiến độ, nhận bàn giao, hoàn thiện tài sản, tìm khách thuê, vận hành… Khoảng thời gian giữa “xuống tiền” và “có tiền về” là khoảng thời gian vốn chưa tạo ra thu nhập. Chính sách của Salacia Villas giúp rút ngắn quá trình này.

Theo tính toán của chủ đầu tư, giả định một căn nhà phố 1 trệt 3 lầu trị giá 9 tỷ đồng, nhà đầu tư đã giải ngân 4,95 tỷ đồng (tương ứng 55%) tại thời điểm kích hoạt khai thác. Nếu dòng tiền đạt 30 triệu đồng/tháng, tương đương 360 triệu đồng/năm, tỷ lệ dòng tiền trên phần vốn đã giải ngân vào khoảng 7,27%/năm.

Bên cạnh đó, việc chủ đầu tư tham gia khai thác góp phần hỗ trợ nhà đầu tư giảm áp lực hoàn thiện, tìm khách thuê, quản lý, vận hành… Nói cách khác, nhà đầu tư không đơn thuần sở hữu một bất động sản có tiềm năng cho thuê, mà là một tài sản có chiến lược khai thác rõ ràng.

Phố Thương Cảng Salacia Villas hướng đến trở thành điểm đến mua sắm, ẩm thực và giải trí sầm uất của phường Tân Thành (Ảnh phối cảnh dự án: CĐT).

Khi dòng tiền là động lực tăng trưởng thực

Trong bối cảnh các kênh đầu tư liên tục chịu tác động bởi các biến số vĩ mô, nhà đầu tư ngày càng quan tâm chi phí vốn, chi phí cơ hội, khả năng tạo dòng tiền trong suốt quá trình nắm giữ. Sự thay đổi này đưa bất động sản dòng tiền được chú ý hơn trong danh mục, đặc biệt là những tài sản có phương án vận hành rõ ràng và nằm trong những khu vực hưởng lợi từ động lực tăng trưởng kinh tế thực.

Salacia Villas tọa lạc tại phường Tân Thành, trong vùng phát triển gắn với công nghiệp, cảng biển Cái Mép - Thị Vải, logistics và sân bay Long Thành. Đây là những động lực có khả năng tạo ra dòng người, nhu cầu lưu trú và sử dụng dịch vụ trong dài hạn.

Trong đó, cảng Cái Mép - Thị Vải đang trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics quốc tế. Việc nâng công suất khai thác cảng, phát triển hệ sinh thái logistics và thành lập khu thương mại tự do tại Cái Mép Hạ đang tạo thêm lực đẩy cho dòng vốn, doanh nghiệp và nhân lực.

Ở phía hàng không, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến vận hành thử nghiệm từ tháng 9-11 và khai thác thương mại từ 1/12. Giai đoạn 1 được thiết kế với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Salacia Villas nằm giữa các cực tăng trưởng trọng điểm tại khu vực phía Đông TPHCM (Ảnh: CĐT).

Đằng sau các trung tâm sản xuất, logistics, cảng biển và hàng không là đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, quản lý, doanh nhân và lao động chất lượng cao. Đây là nhóm khách hàng có yêu cầu cao về môi trường sống, tiện ích, dịch vụ và khả năng kết nối. Vì vậy, với phân khúc này, vị trí gần nơi làm việc mới chỉ là điều kiện cần. Chất lượng không gian sống và dịch vụ xung quanh chính là điều kiện đủ, góp phần giữ chân khách hàng trong dài hạn.

Salacia Villas do VinaLiving quy hoạch trên diện tích 7,2ha với 333 sản phẩm theo định hướng resort-living (không gian sống theo mô hình nghỉ dưỡng), kết hợp không gian xanh và hệ tiện ích nội khu đa dạng. Tại cửa ngõ dự án, trung tâm thương mại đang được triển khai, dự kiến vận hành từ quý I/2028. Trong khi đó, tuyến Phố Thương Cảng đang hoàn thiện các hạng mục cuối để đưa vào khai thác thời gian tới, quy tụ các thương hiệu ẩm thực, dịch vụ và lưu trú, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng chuyên gia và người dân khu vực.

Khi tăng giá tài sản không còn là biến số duy nhất của bài toán đầu tư, hiệu quả của một bất động sản cần được nhìn trên cả khả năng sử dụng vốn, tạo thu nhập và gia tăng giá trị theo thời gian. Với Salacia Villas, ba lớp giá trị này được đặt trong cùng một cấu trúc: dòng vốn được kích hoạt sớm, dòng tiền được cam kết và dư địa tăng trưởng được mở rộng theo sự phát triển của khu vực.