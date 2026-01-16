Rose Residence - Không gian sống cao cấp, tiện nghi cho giới tri thức tại Hải Phòng

Theo dữ liệu của Cục Thống kê thành phố Hải Phòng, thành phố đạt mức tăng trưởng GRDP ấn tượng 11,8% trong năm 2025, đứng thứ hai cả nước. Tuy nhiên, đằng sau con số kinh tế là nghịch lý: Nhiều gia đình dù sở hữu xe sang, tài chính vững vàng nhưng vẫn sống trong những căn nhà phố nằm sâu trong ngõ nhỏ tại các quận trung tâm cũ thiếu nhiều tiện ích.

Ngõ sâu, phố nhỏ và nỗi lo mùa bão

Người Hải Phòng vốn tự hào về lối sống nội đô gắn liền với gốc rễ văn hóa. Thế nhưng, thực tế hạ tầng cũ đang “bóp nghẹt” những tiện nghi gia đình. Mỗi mùa mưa bão, dưới tác động của hoàn lưu bão kết hợp cùng triều cường, đường phố ngõ nhỏ nhanh ngập nước, khiến việc di chuyển và sinh hoạt hàng ngày trở thành nỗi ám ảnh.

Tại trung tâm phường Lê Chân và các khu vực lõi đô thị cũ, hạ tầng sau nhiều thập kỷ đã bắt đầu xuống cấp. Không gian sinh hoạt cộng đồng như sân chơi, nhà văn hóa bị thu hẹp bởi mật độ xây dựng dày đặc. Tình trạng khó quay xe ô tô hay thiếu hụt bãi đỗ xe trở thành nỗi ám ảnh thường trực.

Theo đó, quy hoạch chung Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố sẽ hạn chế các công trình cao tầng, giảm mật độ xây dựng, bổ sung hạ tầng xã hội, công viên cây xanh, bãi đỗ xe nhằm giảm áp lực dân cư nhà ở tự phát hoặc cao tầng không đồng bộ vào hạ tầng vốn đã quá tải của vùng lõi đô thị.

Phối cảnh tổng quan dự án Hoang Huy Commerce trên tọa độ tâm điểm giao lộ Võ Nguyên Giáp - Thiên Lôi (Ảnh: CĐT).

Rose Residence: Không gian sống cao cấp, nhiều tiện ích

Hải Phòng đang chứng kiến sự bùng nổ của tầng lớp thành đạt mới - những người có thu nhập cao, sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế và làm việc trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính hoặc quản lý tại các khu công nghiệp trọng điểm.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hải Phòng, hiện có khoảng 11.000 người lao động nước ngoài đang sinh sống tại đất cảng. Họ là những nhóm người đang tìm kiếm nơi an cư, vừa giữ được cái “chất” của trung tâm Hải Phòng, vừa mang lại sự phóng khoáng, hiện đại.

Giải quyết bài toán an cư đó, Rose Residence đang kiến tạo một giải pháp sống toàn diện tại đất cảng.

Xóa bỏ nỗi lo ngập lụt và hạ tầng quá tải: Tọa lạc trên đại lộ Võ Nguyên Giáp 8 làn xe với cốt nền cao ráo, Rose Residence tách biệt khỏi cảnh ngập lụt mỗi mùa triều cường. Ngay tại khối đế là trung tâm thương mại sầm uất, đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực chỉ trong vài bước chân, giúp cư dân quẳng gánh lo di chuyển trong những ngày thời tiết bất lợi.

Giải phóng con trẻ khỏi ngõ nhỏ chật hẹp: Thấu hiểu sự thiếu hụt không gian chơi, dự án tích hợp trường mầm non quốc tế cùng sân chơi nội khu khoa học, an toàn ngay trong tòa nhà. Tại đây, trẻ em được phát triển giữa một cộng đồng văn minh thay vì phải đối mặt với khói bụi hay hiểm họa giao thông trong những con ngõ nhỏ.

Định nghĩa lại an ninh và sự tiện nghi bằng Smart Building: Hoang Huy Group tiên phong ứng dụng công nghệ quản lý tòa nhà thông minh. Hệ thống Face ID, khóa cửa bảo mật đa lớp và đặc biệt là hầm đỗ xe thông minh giúp chủ nhân xe sang xóa đi nỗi ám ảnh tìm chỗ đậu xe hay lo ngại an ninh mỗi khi đêm về.

Tái tạo năng lượng và kết nối tri thức: Sau những giờ làm việc căng thẳng, cư dân được tận hưởng đặc quyền tại bể bơi vô cực truyền âm dưới nước đầu tiên tại Hải Phòng - nơi âm thanh và ánh sáng hòa quyện để chữa lành tâm trí. Cùng với đó, không gian làm việc sang trọng là nơi gặp gỡ, kết nối của cộng đồng chuyên gia tại nơi ở.

Cơ hội sở hữu tấm vé thông hành vào cộng đồng ưu tú

Với chính sách thanh toán 2% mỗi tháng (tương đương từ 30 triệu đồng), Rose Residence đang biến giấc mơ sở hữu "tọa độ vàng" thành hiện thực. Đây không chỉ là việc mua một căn hộ, mà là quyết định bước ra khỏi ngõ nhỏ để làm chủ một cuộc sống hiện đại, thông minh và an tâm tại trung tâm mới của Hải Phòng.

Rose Residence cộng hưởng vị trí đắc địa, cùng cộng đồng dân cư hiện hữu tại Hoang Huy Commerce (Ảnh: CĐT).

Điểm thu hút của Rose Residence nằm ở chính sách tài chính linh hoạt. Với mức giá từ 2,6 tỷ đồng, chủ đầu tư có hàng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn: tặng 15 chỉ vàng (tương đương 240 triệu đồng) và quà tặng xe SH/SH Mode theo cơ cấu căn hộ (60-80 triệu đồng).

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn chiết khấu 7% khi thanh toán không vay, hoặc chiết khấu 3% khi chọn tiến độ giãn 26 tháng; đồng thời tiếp tục hưởng chính sách ân hạn gốc và lãi tới 24 tháng khi vay ngân hàng. Người trẻ thành đạt có thể dễ dàng sở hữu căn hộ mà không phải chịu áp lực vốn quá lớn ngay từ đầu.

Với sự cộng hưởng từ vị trí đắc địa, cộng đồng cư dân hiện hữu và uy tín hơn 30 năm của tập đoàn Hoàng Huy, Rose Residence không chỉ là một nơi an cư tinh tế mà còn là tài sản có tiềm năng tăng giá theo từng nhịp phát triển của Hải Phòng.

