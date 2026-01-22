Rose Residence hướng đến kiến tạo cộng đồng cư dân năng động tại Hải Phòng

Khát vọng kiến tạo chất sống mới

Hải Phòng hôm nay không chỉ là thành phố của những bến cảng và xưởng tàu. Theo báo cáo của Cục Thống kê, thành phố liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP, phản ánh một đô thị đang chuyển mình về chất lượng sống và cấu trúc kinh tế. Trong hành trình ấy, Tập đoàn Hoàng Huy góp phần, kiên định kiến tạo những dự án mang tính bước ngoặt cho diện mạo đô thị Đất Cảng.

Minh chứng cho hành trình ấy chính là Hoang Huy Commerce (giai đoạn 1). Đây không còn là lời hứa trên mặt giấy, mà là một thực tế hiện hữu: Ánh đèn đã thắp sáng các ô cửa, những nụ cười đã rạng rỡ tại khu vui chơi, và một cộng đồng cư dân tinh hoa đã hình thành.

Thế nhưng, giới tri thức trẻ và chuyên gia quốc tế hiện khát khao nhiều hơn về một hệ sinh thái sống năng động và kết nối không giới hạn. Vừa qua, dự án Hoang Huy Commerce tiếp tục triển khai giai đoạn 2 mang tên Rose Residence hứa hẹn là câu trả lời thuyết phục cho những tâm hồn trẻ khao khát an cư.

Sảnh lễ tân theo chuẩn khách sạn 5 sao chào đón những gia chủ nhân ưu tú tại Rose Residence (Ảnh: CĐT).

Sức hút của Rose Residence đến từ sự thấu hiểu tâm lý giới trẻ thành đạt. Tọa lạc tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Thiên Lôi, dự án sở hữu tọa độ kết nối trực tiếp với nhịp sống kinh tế và dòng chảy phát triển phồn vinh của thành phố Hải Phòng.

Sau đợt bàn giao giai đoạn 1 vào tháng 1/2024, Rose Residence giai đoạn 2 ghi điểm khách hàng bằng hệ tiện ích hiện hữu, có thể "nhìn tận mắt, chạm tận tay" - điều mà ít dự án có được.

Hiện nay, cánh cửa gia nhập cộng đồng ưu tú đang rộng mở với giải pháp tài chính tối ưu. Từ 2,6 tỷ đồng cùng tiến độ thanh toán 2% mỗi tháng (tương đương từ 30 triệu đồng), thế hệ cư dân mới có thể dễ dàng sở hữu căn hộ đẳng cấp tại quỹ đất trung tâm. Rose Residence không chỉ là nơi an cư, mà còn là tấm vé ghi danh vào cộng đồng năng động bậc nhất thành phố cảng.

Rose Residence - Nâng tầm chuẩn sống người Hải Phòng tại Hoang Huy Commerce

Không gian tích hợp thương mại, dịch vụ kiến tạo nhịp sống sôi động tại Rose Residence (Ảnh: CĐT).

Dự án thiết lập chuẩn mực sống mới với hồ bơi vô cực truyền âm dưới nước. Công nghệ âm thanh truyền dẫn chân thực ngay cả dưới mặt nước, mang lại trải nghiệm thư thái độc đáo cho cư dân.

Hệ sinh thái tại đây được nối dài bởi chuỗi tiện ích hiện đại gồm phòng gym, yoga, sân golf mini, khu BBQ và vui chơi trẻ em. Smart Building được ứng dụng sâu rộng thông qua công nghệ Face ID, hệ thống đỗ xe thông minh và khóa cửa an ninh đa lớp. Bên cạnh đó, không gian Coworking (làm việc) sang trọng tại dự án đóng vai trò như một "văn phòng tại gia", giúp kết nối cộng đồng chuyên gia và doanh nhân toàn cầu.

Từ nền tảng của Hoang Huy Commerce, Rose Residence hứa hẹn sẽ kiến tạo cộng đồng cư dân sôi động hàng đầu tại thành phố Hải Phòng trong tương lai. Được quản lý bởi đơn vị vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, Rose Residence không chỉ là căn hộ mà còn là tấm danh thiếp khẳng định vị thế và tầm nhìn của những chủ nhân ưu tú trong cộng đồng tinh hoa đất cảng.

Liên hệ: Rose Residence - Hoang Huy Commerce

Địa chỉ: Giao lộ Võ Nguyên Giáp - Thiên Lôi, phường Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.93.6666

Website: hoanghuy-commerce.vn/