Ramond Holdings: Bước chuyển chiến lược hướng tới vai trò nhà phát triển dự án

Hành trình mới phản ánh khát vọng hiện thực hóa các triết lý đã được kiến tạo, đồng thời mở ra một giai đoạn tăng tốc với tầm nhìn phát triển dài hạn và nhất quán.

Ramond Holdings kiến tạo dòng thương hiệu bản sắc

Thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng cạnh tranh. Khách hàng ngày nay xem bất động sản không chỉ là nơi để ở mà là tài sản có bản sắc, một triết lý sống được định hình rõ rệt. Những dự án có bản sắc riêng biệt sẽ đủ sức chinh phục nhóm khách hàng khó tính và trở thành điểm sáng trên thị trường.

Ramond Holdings xuất hiện trong bối cảnh đó với tầm nhìn khác biệt, hội tụ những bộ óc chiến lược dày dạn kinh nghiệm, am hiểu thị trường và giàu tinh thần kiến tạo. Mục tiêu theo đuổi tham vọng đưa bất động sản thoát khỏi cách định danh đại trà, thiết lập những dòng sản phẩm có cá tính rõ rệt và hệ giá trị riêng, đáp ứng kỳ vọng của tệp khách hàng đặc thù.

Tư duy này tiếp tục được cụ thể hóa khi Ramond Holdings nhận diện làn sóng “thức giấc” của các đô thị tỉnh như một chu kỳ phát triển mang tính bước ngoặt. Trên nền tảng đó, dòng sản phẩm Ramond Urbaniz được kiến tạo như một chiến lược nhằm đón đầu giai đoạn tăng trưởng mới và mở ra những cộng đồng đô thị mang bản sắc rõ nét tại các vùng đất đang chuyển mình.

Ramond Urbaniz đón đầu giai đoạn tăng trưởng mới tại các vùng đất đang chuyển mình (Ảnh: Ramond Holdings).

Ramond Urbaniz: Mũi nhọn chiến lược mở lối những vùng đất tiềm năng

Giá trị cốt lõi của Ramond Urbaniz không nằm ở quy mô, mà ở sự phù hợp với bối cảnh phát triển từng địa phương - từ nếp sống cư dân, tiến độ hạ tầng cho đến tầm nhìn bền vững dài hạn. Theo đó, các đô thị vệ tinh không chỉ đóng vai trò giãn dân, mà từng bước trở thành những điểm an cư mới với bản sắc riêng.

Với nội lực tài chính và sự chuẩn bị bài bản, trong nửa cuối năm 2025, Ramond Holdings đã liên tiếp công bố chuỗi lễ động thổ - khởi công tại các địa phương trọng điểm như Hải Phòng, Thanh Hóa và Bắc Ninh. Ngay trong khuôn khổ sự kiện, Ramond Holdings cũng ký kết hợp tác với các đại lý phân phối chiến lược cho từng dự án.

Theo đó, TTD Group trở thành đại lý phân phối chiến lược của Ramond Urbaniz Sầm Sơn; BHS Group đồng hành cùng Ramond Urbaniz Đồ Sơn; và Công ty Cổ phần dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc là đại lý phân phối chiến lược của Ramond Urbaniz Bắc Ninh. Nhịp triển khai này cho thấy quyết tâm mở rộng bản đồ phát triển của Ramond Holdings, đồng thời đặt nền móng cho giai đoạn tăng tốc tiếp theo của doanh nghiệp.

4 dự án khởi đầu cho hành trình Ramond Urbaniz đặt chân tới những vùng đất tiềm năng (Ảnh: Ramond Holdings).

Trong đó, Ramond Urbaniz Hải Phòng được lựa chọn làm dự án khởi đầu quan trọng. Lấy cảm hứng từ tinh thần và văn hóa người đất Cảng, dự án được định hình như một khu đô thị đề cao “chất sống” trọn vẹn, hết mình với công việc, gia đình; “chất gắn kết” chân thành, đặt con người là trung tâm của mọi giá trị; “chất bản lĩnh” tiên phong như sóng vươn khơi, sẵn sàng nắm bắt cơ hội và “chất sang” thể hiện ở gu sống tinh tế và riêng biệt, tầm nhìn dài hạn và sự chọn lọc trong từng chi tiết.

Dự án còn sở hữu lợi thế kết nối nổi bật khi chỉ cách vài phút di chuyển tới Ga Nam Hải Phòng - điểm trung chuyển chiến lược trên tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, và khoảng 15 phút tới khu vực 1 của khu thương mại tự do. Hệ thống hạ tầng này không chỉ tạo thuận lợi cho giao thương và di chuyển, mà còn mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn trong bối cảnh Nam Hải Phòng đang bước vào chu kỳ phát triển mới.

Ramond Urbaniz Hải Phòng kiến tạo giá trị an cư và đầu tư song hành trong một không gian tinh tế và bền vững (Ảnh: Ramond Holdings).

Từ những nền tảng chiến lược đã được kiểm chứng đến các dự án đang dần hiện hữu, Ramond Holdings cho thấy một hướng phát triển nhất quán: lấy bản sắc làm gốc, lấy tính phù hợp làm kim chỉ nam và lấy giá trị dài hạn làm thước đo.

Bước chuyển sang vai trò nhà phát triển dự án không chỉ mở ra một chương mới cho Ramond Holdings, mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của từng vùng đất bằng những mô hình đô thị được kiến tạo có chiều sâu, có cá tính và có khả năng bền vững theo thời gian.

Trong năm 2026, Ramond Holdings cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển các dự án cao cấp tại Hà Nội, góp phần định hình những chuẩn mực sống mới cho các cộng đồng đô thị tương lai.