Quy trình 7 bước thực hiện dự án nhà ở xã hội không dùng vốn công ở TPHCM

Theo quy định mới từ TPHCM, đối với các dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp có quyền sử dụng đất thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất hợp pháp, phù hợp với quy hoạch. Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính tối đa là 132 ngày, gồm 7 bước.

Cụ thể, bước 1 là chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về nhà ở, thời gian thực hiện 18 ngày.

Bước 2 là thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500. Quy hoạch chi tiết được lập theo quy trình rút gọn theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, với thời gian tối đa 22 ngày.

Bước 3 là thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, thời gian 7 ngày.

Bước 4 là cấp giấy phép xây dựng, thời gian thực hiện 15 ngày.

Bước 5 gồm các bước nội bộ của chủ đầu tư từ 5A đến 5C, trong đó bước 5B và 5C có tổng thời gian tối đa 40 ngày.

Bước 6 là kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương, tối đa 15 ngày.

Bước 7 là kiểm tra giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội, thời gian 15 ngày.

Một dự án nhà ở xã hội tại TPHCM (Ảnh: NL).

Đối với các dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn đầu tư công, quy trình thực hiện gồm 8 bước với tổng thời gian tối đa 122 ngày, không bao gồm bước đăng ký kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn theo chương trình kỳ họp của HĐND TPHCM.

Trong đó, bước 1 là giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư với thời gian 12 ngày.

Bước 2 là lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án nhóm A hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B, C, sau đó trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Thời gian thực hiện 17 ngày đối với dự án nhóm B, C; riêng dự án nhóm A thực hiện theo chương trình kỳ họp của HĐND TPHCM.

Bước 3 là đăng ký kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn. Theo đó, chủ đầu tư gửi văn bản đăng ký kế hoạch vốn tới Sở Tài chính để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, sau đó tham mưu UBND TP trình HĐND TP phê duyệt.

Bước 4 là lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư, với thời gian lần lượt là 23 ngày đối với dự án nhóm A, 18 ngày đối với nhóm B và 13 ngày đối với nhóm C.

Bước 5 là lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán dự án, trình thẩm định và phê duyệt. Thời gian thực hiện là 22 ngày đối với công trình cấp I và cấp đặc biệt, 17 ngày đối với công trình cấp II và III.

Bước 6 là thực hiện thủ tục cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công, thời gian 15 ngày.

Bước 7 là kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương, tối đa 15 ngày.

Bước 8 là lập và trình phê duyệt giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội, thời gian thực hiện 18 ngày.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục đầu tư theo đúng quy định.

Các dự án nhà ở xã hội cũng được đưa vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ phân công chuyên viên có kinh nghiệm hướng dẫn, xem trước hồ sơ theo đề nghị của nhà đầu tư nhằm đảm bảo hồ sơ và thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời hạn.

UBND TP.HCM cũng giao Văn phòng UBND thành phố đăng tải quy trình này trên Cổng thông tin điện tử của UBND TP, đồng thời Sở Xây dựng đăng tải trên trang thông tin điện tử của sở.

Ngoài ra, Văn phòng UBND TP chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra thời gian giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.