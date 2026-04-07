Quỹ ngoại giải mã dòng tiền "săn" tài sản thực, chọn chủ đầu tư uy tín

Giải mã "gu" đầu tư của dòng vốn ngoại

Tọa đàm “Dòng vốn ngoại đổ bộ - Cơ hội cho bất động sản Việt Nam” vừa được tổ chức tại Vincom Mega Mall, số 161 Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh, TPHCM.

Nhiều quỹ đầu tư quốc tế đã giải mã tiêu chí lựa chọn bất động sản tại Việt Nam trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu dịch chuyển, nhấn mạnh các tiêu chí quan trọng như uy tín và thương hiệu chủ đầu tư, tiến độ và khả năng vận hành dài hạn.

Ông Đỗ Chí Hiếu - Tổng giám đốc Công ty VinaLiving (thành viên Tập đoàn VinaCapital), đơn vị quản lý nhiều quỹ đầu tư quốc tế và trong nước với danh mục tài sản gần 4 tỷ USD - cho biết khối ngoại ưu tiên “chọn mặt gửi vàng” vào uy tín chủ đầu tư.

Năng lực triển khai và kế hoạch kinh doanh rõ ràng là những tiêu chí then chốt, làm cơ sở để đảm bảo khả năng thu hồi vốn và lợi nhuận tương lai.

Dòng vốn này ưu tiên lựa chọn các dự án gắn với nhu cầu thực của thị trường, thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn. Các dòng sản phẩm hưởng lợi từ tăng trưởng du lịch và hạ tầng, đặc biệt là bất động sản đô thị ven biển hữu hạn - nằm trong “tầm ngắm” của nhà đầu tư ngoại.

Ông Ngô Thành Huấn - Tổng giám đốc Công ty Quản lý tài sản FIDT - nhấn mạnh Việt Nam vẫn có cơ hội thu hút vốn ngoại bởi nhiều lợi thế về triển vọng tăng trưởng vĩ mô, chính trị ổn định và hạ tầng giao thông ngày càng được hoàn thiện.

Họ không chỉ tìm kiếm tài sản đơn lẻ mà hướng đến hệ sinh thái phát triển, tham gia vào các lĩnh vực như khu đô thị, khu công nghiệp, logistics hay hạ tầng dữ liệu. Dòng vốn sẽ tập trung vào các trục giá trị cốt lõi như bất động sản phục vụ nhu cầu thực, bất động sản công nghiệp và các khu vực có hạ tầng đồng bộ.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ - “Đích ngắm” của dòng vốn ngoại

Các chuyên gia trong hội thảo đều chỉ ra đô thị biển đang dần trở thành điểm đến mới sinh lời trong dòng chảy đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho biết, nhà đầu tư quốc tế tập trung nhu cầu vào các đô thị trọng điểm như TPHCM, Hà Nội và đặc biệt có sở thích đầu tư vào các thành phố biển có lợi thế hạ tầng, du lịch.

Phân tích chi tiết hơn về các tiêu chuẩn đầu tư, ông Stephen Higgins - Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn, Cushman & Wakefield Nhật Bản nhấn mạnh, ESG đang trở thành yếu tố then chốt.

Các nhà đầu tư và cả khách thuê quốc tế ngày càng ưu tiên các dự án đáp ứng tiêu chí bền vững nhằm cải thiện tỷ lệ lấp đầy, nâng cao giá trị dài hạn của tài sản.

Trước các chuyển động mới của dòng vốn ngoại, ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Kinh doanh miền Nam CTCP Vinhomes, phụ trách dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ khẳng định thị trường đang có sự thay đổi lớn.

Khi các nhà đầu tư tập trung vào các dự án có giá trị sử dụng thực, khả năng khai thác lâu dài và tạo dòng tiền ổn định thì buộc các chủ đầu tư phải chuyển hướng phát triển sang các dự án quy mô lớn, quy hoạch bài bản và tích hợp đa chức năng.

Trong đó, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ hội tụ đầy đủ các yếu tố thu hút dòng vốn ngoại đang dịch chuyển, bởi sở hữu những lợi thế nổi bật về vị trí, quy mô, mô hình phát triển và khả năng tạo dòng tiền.

Với vị trí tiếp giáp biển dài hơn 13km và kết nối trực tiếp với TPHCM - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, dự án có lợi thế đặc biệt trong việc thu hút cả cư dân lẫn du khách.

Đồng thời, quy mô gần 2.870ha cho phép chủ đầu tư phát triển một đại đô thị hoàn chỉnh, thay vì chỉ là một dự án đơn lẻ. Dự án đón đầu xu hướng khi phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, tích hợp tiêu chuẩn ESG++, kết hợp du lịch, thương mại và lưu trú tạo nguồn thu ổn định trong dài hạn.

Ông Nguyễn Thanh Tâm cho rằng, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang trở thành “đích ngắm” của dòng vốn ngoại cho chu kỳ tăng giá mới. Điều này cũng buộc nhà đầu tư trong nước phải thay đổi cách tiếp cận, từ tư duy “mua để chờ tăng giá” sang lựa chọn các sản phẩm có giá trị sử dụng thực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sống.