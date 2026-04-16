Quỹ đất vàng Ciputra - Tây Hồ Tây đã khép lại, lộ diện những dự án hàng hiệu cuối cùng

Khi giá trị thật bắt đầu từ sự khan hiếm

Khu vực Tây Hồ Tây từ lâu đã được xác định là trung tâm hành chính, văn hóa mới của Thủ đô. Đặc biệt, sau khi quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm về kế hoạch giãn dân lịch sử được công bố, vị thế độc tôn của khu vực này càng được khẳng định mạnh mẽ. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển vũ bão về hạ tầng là thực tế quỹ đất đang vơi đi nhanh chóng.

Quỹ đất lớn gần như đã hết và khi đất hết, thị trường bắt đầu thay đổi bản chất. Cuộc chơi không còn là sự mở rộng về lượng mà là sự chắt lọc khắt khe về chất, chuyển dịch từ những sản phẩm đại trà sang những tài sản mang tính sưu tập.

Quan sát diễn biến này, bà Đinh Thị Ngọc Thơ, chuyên gia bất động sản hàng hiệu cao cấp, Founder & CEO MDG Holdings, nhận định, ở thời điểm hiện tại, có thể khẳng định rằng quỹ đất tại Ciputra - Tây Hồ Tây, đặc biệt là các khu đất đủ chuẩn để phát triển dự án hàng hiệu, gần như đã khép lại. Điều này khiến những dự án đã và đang triển khai trở thành những mảnh ghép cuối mang tính quyết định trong việc định hình chuẩn mực khu vực.

Ảnh phối cảnh toàn khu Ciputra (Ảnh: Sunshine).

Theo bà Thơ, các dự án cuối cùng này hội tụ những yếu tố cốt lõi không thể sao chép là vị trí lõi trung tâm, quy mô đủ lớn để hình thành cộng đồng tinh hoa và khả năng phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đồng quan điểm về sự chuyển dịch của thị trường, ông Bùi Minh Thái, chuyên gia tư vấn chiến lược và dòng tiền bất động sản phân tích: “Khi đất còn nhiều, thị trường chạy theo số lượng. Nguồn cung quyết định cuộc chơi. Nhưng khi đất hết và nguồn cung cạn dần, thị trường chọn lọc bằng chất lượng. Bất động sản không còn là hàng hóa để giao dịch mà trở thành tài sản để nắm giữ, giá trị bắt đầu lên tiếng”.

Anh Nguyễn Hoàng Nam, nhà đầu tư hơn 15 năm kinh nghiệm tại Hà Nội, nêu nhận định, hiện giờ, nhà đầu tư cầm tiền tỷ đi săn quỹ đất lớn hay dự án mới ở lõi Tây Hồ Tây khó như mò kim đáy bể, vị trí đẹp ven hồ hầu như đã có chủ. Chính thực tế khan hiếm này khiến giới đầu tư thay đổi chiến lược: “Chúng tôi không còn lướt sóng khu vực này nữa, mà chuyển sang cạnh tranh sở hữu những căn hộ hàng hiệu cuối cùng để tích lũy dài hạn, vì mua rồi rất hiếm khi có người bán lại”.

Thị trường tái cấu trúc: Cạnh tranh bằng giá trị độc bản

Khi đất còn nhiều, thị trường cạnh tranh bằng giá. Khi đất hết, thị trường cạnh tranh bằng giá trị. Bức tranh bất động sản thượng lưu Hà Nội đang được định nghĩa lại. Ở đó, câu chuyện không còn nằm ở việc tăng giá bao nhiêu phần trăm, mà xoay quanh 3 từ khóa cốt lõi: sự khan hiếm, vị thế chủ nhân và cộng đồng tinh hoa.

Đó là lúc bất động sản bước lên một nấc thang mới. Giá trị thật của một bất động sản không nằm ở lúc bạn xuống tiền mua, mà nằm ở việc sau bạn còn ai có thể mua được vị trí đó nữa hay không.

Làm rõ hơn về xu hướng này, bà Đinh Thị Ngọc Thơ cho biết, khi quỹ đất lớn cạn kiệt, thị trường chắc chắn sẽ bước vào một giai đoạn tái cấu trúc. Tuy nhiên, đây không phải là sự thu hẹp, mà là sự chuyển dịch về chiều sâu.

Theo bà, các dự án trong tương lai sẽ có quy mô nhỏ hơn, tập trung mạnh vào cá nhân hóa và đề cao trải nghiệm sống. Việc khan hiếm quỹ đất vàng sẽ tạo ra một lớp tài sản lõi, tương tự như các khu vực thượng lưu trên thế giới. Trật tự thị trường sẽ chuyển từ đa cực cạnh tranh sang lõi - vệ tinh, trong đó Tây Hồ Tây chính là lõi định giá.

Hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ thành phố hơn 1000 năm tuổi. (Ảnh: Lê Hoàng Vũ).

Tiếp nối góc nhìn này, ông Bùi Minh Thái nhấn mạnh, giá trị thật của bất động sản bắt đầu khi không còn để mua. Tây Hồ Tây đang bước vào đúng giai đoạn đó. Chất lượng tạo ra khác biệt. Ở giai đoạn này, người ta không mua nhà, họ chọn tài sản để giữ lâu dài. Không phải dự án tốt là đủ, phải là dự án không thể thay thế. Thị trường không thiếu sản phẩm, chỉ thiếu sản phẩm đáng để giữ lâu dài.

Sự chuyển dịch này cũng là lúc triết lý phát triển bất động sản thực chất lên ngôi, đó là không bán kỳ vọng, chỉ bán giá trị. Triết lý này được xây dựng vững chắc trên 5 trụ cột không thể tách rời, bao gồm vị trí thật, chất lượng thật, ở thật, giá thật và dòng tiền thật.

Lộ diện những "mảnh ghép" hàng hiệu cuối cùng

Trong bối cảnh quỹ đất khép lại, thị trường không còn tìm kiếm số lượng dự án mới, mà tập trung vào những mảnh ghép cuối cùng có thể đại diện cho chuẩn mực giá trị của toàn khu vực.

Những dự án được thị trường đón nhận trong giai đoạn này đều có một điểm chung là sở hữu vị trí lõi không thể thay thế, chất lượng đủ tầm để hình thành một cộng đồng khép kín riêng biệt, và khả năng vận hành quốc tế tạo ra dòng người ở thực.

Tại Tây Hồ Tây, xu hướng này đang được thể hiện rõ nét qua một số dự án hiếm hoi còn sót lại trong lõi Ciputra. Trong nhóm này, thị trường đang đổ dồn sự chú ý vào các dự án mang thương hiệu Noble cùng hệ sinh thái các công trình do Sunshine Group phát triển. Bên cạnh các dự án đã đi vào vận hành quen thuộc, khu vực đang chứng kiến sự xuất hiện của những tổ hợp siêu sang trên các quỹ đất vàng cuối cùng.

Giá trị của Tây Hồ Tây được xác lập từ vị trí đắt giá, tiện ích toàn diện và cộng đồng cư dân văn minh (Ảnh: Hữu Nghị).

Đáng chú ý nhất là dự án vừa chính thức khởi công đầu năm nay - Noble West Lake Ha Noi. Nằm đối diện Lotte Mall, đây được xem là một trong những quỹ đất hiếm hoi còn lại đủ quy mô để phát triển một tổ hợp lớn với 12 tòa tháp cao 40 tầng.

Với định hướng trở thành tổ hợp căn hộ hàng hiệu dẫn đầu phân khúc Branded Residences và sự tham gia của các đơn vị vận hành toàn cầu thuộc top 5 thế giới, dự án này phản ánh rõ cách thị trường đang chuyển dịch từ phát triển sản phẩm vật lý sang kiến tạo trải nghiệm sống xa xỉ mang tính cá nhân hóa.

Cùng nằm trong vành đai này là Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, dự án tiên phong cho mô hình Branded Residences 5.0. Tổ hợp gồm 5 tòa tháp cao 40 tầng hiện đã cất nóc 3 tòa, gây ấn tượng khi gần 90% sản phẩm là căn hộ Sky Mansion thông tầng, mang đến tầm nhìn panorama ra sông Hồng và Hồ Tây. Sự góp mặt của các thương hiệu quản lý như WorldHotels hay Sunset Hospitality Group (Dubai) càng củng cố thêm vị thế quốc tế của dự án.

Bên cạnh các tòa tháp cao tầng, khu vực này còn có sự hiện diện của Noble Palace Tay Ho, quần thể thấp tầng mang kiến trúc châu Âu uy nghi, tích hợp giao thông ngầm và công nghệ AI bảo mật. Tại dự án đắt giá bậc nhất này, Sunshine Group hiện đang đóng vai trò là đơn vị thi công xây dựng, khẩn trương hoàn thiện đồng bộ cảnh quan và tiện ích.

Có thể thấy, khi quỹ đất lõi không còn, những dự án được phát triển trên các vị trí chuẩn pháp lý cuối cùng không chỉ đơn thuần là nguồn cung mới. Chúng đang trực tiếp góp phần xác lập lại mặt bằng giá trị của toàn khu vực, nơi bất động sản không còn được định giá bằng mức giá bán, mà bằng khả năng giữ giá và tính khan hiếm trong dài hạn.