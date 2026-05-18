Quốc Cường Gia Lai, Vạn Phúc và loạt dự án chật vật vì pháp lý

Theo báo cáo bổ sung của Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) gửi UBND TPHCM và Sở Tài chính, nhiều doanh nghiệp tiếp tục phản ánh hàng loạt dự án tồn đọng kéo dài do vướng mắc pháp lý, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai, cấp giấy chứng nhận cho người dân và dòng vốn doanh nghiệp.

Trong đó, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai có nhiều dự án đang gặp khó khăn ở các khâu chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận và xử lý thủ tục xây dựng.

Một trong những dự án đáng chú ý là Cao ốc căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ Tân Thuận (Lavida Plus) quy mô 21.895m2, tổng vốn đầu tư hơn 1.210 tỷ đồng. Công ty đã xây dựng hoàn thành chung cư Block B cao 33 tầng, khối thương mại dịch vụ Block C cao 6 tầng. Riêng chung cư Block A cao 33 tầng chưa thể triển khai xây dựng do chưa hoàn tất xử lý pháp lý còn lại của dự án.

Doanh nghiệp cho biết dự án đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 2/2021, người dân đã vào ở ổn định, nhưng đến nay cư dân Block B vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Công ty đã nhiều lần gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng nhưng việc kiểm tra hiện trạng và hoàn tất thủ tục cấp sổ vẫn chưa được giải quyết.

Đối với phần diện tích còn lại của dự án tại Block A, đến nay công ty vẫn chưa được tiếp nhận để triển khai hoàn thiện công trình theo quy hoạch được duyệt.

Nhiều doanh nghiệp gửi kiến nghị tháo gỡ pháp lý dự án (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Dự án khác cũng thuộc Quốc Cường Gia Lai là Khu dân cư lô số 4 - Khu 6B - Khu chức năng số 6 Khu đô thị mới Nam Thành phố tại xã Bình Hưng. Quy mô hơn 33.197m2 với tổng vốn đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng.

Dự án này đang vướng tranh luận pháp lý liên quan quyết định chuyển nhượng dự án năm 2014. Theo cơ quan chuyên môn, thời điểm cho phép chuyển nhượng thì Luật Đất đai 2013 đã có hiệu lực trong khi dự án chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho rằng hồ sơ đã được nộp trước thời điểm luật mới có hiệu lực nên cần áp dụng theo quy định cũ.

Doanh nghiệp đề nghị UBND TP xem xét công nhận tính ổn định pháp lý của việc đã chuyển nhượng dự án và cho phép công ty tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai cũng nêu hàng loạt vướng mắc như xác định nghĩa vụ tài chính của dự án, đề nghị điều chỉnh Quyết định giao đất, về thủ tục đầu tư và tiến độ triển khai dự án, việc chuyển đổi quỹ nhà ở xã hội cho thuê sang nhà ở xã hội để bán...

Ngoài Quốc Cường Gia Lai, Tập đoàn Vạn Phúc cũng phản ánh nhiều dự án quy mô lớn bị đình trệ kéo dài.

Trong đó, dự án công viên chuyên đề - khu vui chơi giải trí thế giới nước tại phường Hiệp Bình, TPHCM có diện tích khoảng 6,41ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, dự án đã được chấp thuận chủ trương chuyển đổi công năng từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất pháp lý để triển khai. Chủ đầu tư cho biết đã đầu tư nhiều hạng mục công viên ven sông, cây xanh theo yêu cầu của thành phố nhưng các thủ tục tiếp theo vẫn chưa được tháo gỡ. Công ty xin được đầu tư hạng mục công viên chuyên đề thuộc dự án.

Bên cạnh đó, các dự án nhà ở Vạn Phúc 1, Vạn Phúc 2, Vạn Phúc 3, Đại Nhân và Đông Nam tại khu vực Hiệp Bình cũng đang gặp khó khăn liên quan đến việc điều chỉnh chức năng nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại.

Tuy nhiên, việc xác định nghĩa vụ tài chính được giao cho các sở ngành đề xuất, đến nay vẫn chưa có phương án thực hiện. Doanh nghiệp xin được thực hiện nghĩa vụ nộp tiền hạ tầng bổ sung hoàn thành nghĩa vụ nhà ở thu nhập thấp theo quy hoạch chi tiết 1/500 là nhà ở xã hội.

Đặc biệt, dự án Khu nhà ở Vạn Phúc 2 quy mô khoảng 21,6ha và Vạn Phúc 3 rộng hơn 30ha bị vướng khâu xác định nghĩa vụ tài chính do có điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Doanh nghiệp đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghĩa vụ này.

Ngoài các doanh nghiệp trên, HoREA còn bổ sung vướng mắc của nhiều chủ đầu tư khác trên địa bàn, ngoài danh sách 838 dự án đã được Sở Tài chính tổng hợp trước đó.

Ví dụ Tập đoàn CT Group có văn bản đề nghị bổ sung nội dung “văn bản pháp lý của dự án” đối với dự án nhà ở xã hội Sài Gòn Venice tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh cũ do danh mục 838 dự án trước đây ghi nhầm thông tin pháp lý của dự án liền kề.

Công ty Địa ốc Hoàng Quân đề nghị bổ sung 9 dự án trên địa bàn TPHCM vào danh mục các dự án tồn đọng kéo dài cần được xử lý. Công ty TNHH Lan Anh kiến nghị bổ sung 5 dự án do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ vào danh mục các dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài để được xem xét tháo gỡ.