Quốc Cường Gia Lai chờ cơ chế thí điểm dự án liên quan bà Trương Mỹ Lan
(Dân trí) - Dự án Bắc Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai đang được rà soát để đảm bảo đủ điều kiện thí điểm chuyển đất nông nghiệp sang nhà ở thương mại theo quy định mới.
HĐND TPHCM vừa thông qua danh mục 64 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhận đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại (đợt 3) theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội. Cùng với đó, 12 khu đất chưa đáp ứng tiêu chí, điều kiện cần rà soát lại cũng được công bố.
Đáng chú ý, danh sách có dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, diện tích hơn 91ha tại xã Nhà Bè của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Dự án này có gần 35ha đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất.
Lý do đề nghị rà soát lại là các tài sản bất động sản của công ty gồm 301 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất trong dự án đang bị kê biên liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Trong vụ việc liên quan, Quốc Cường Gia Lai có trách nhiệm hoàn trả cho bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát - gần 2.883 tỷ đồng để nhận lại dự án. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp cho biết đã xoay xở thanh toán được 1.100 tỷ đồng thông qua nguồn thu ứng trước từ chuyển nhượng thủy điện và các khoản vay cá nhân.
Mới đây, cổ đông công ty này đã thống nhất các phương án thu xếp tài chính trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan để thu hồi dự án.
Ngoài dự án trên, khu vực TPHCM trước sáp nhập còn có 10 khu đất khác cần rà soát, ở các phường Phú Thuận, Tân Thuận, Tân Hưng, Hiệp Bình, Cát Lái, Phú Thạnh...
Các lý do đề nghị rà soát lại như cần đánh giá sự phù hợp của Đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; đánh giá khả năng kết nối giao thông, hạ tầng của dự án theo quy hoạch; chưa đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và thống nhất giữa các số liệu liên quan khu đất...
Theo HĐND TPHCM, UBND thành phố cần chỉ đạo xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung đảm bảo quy định pháp luật. Trường hợp đảm bảo việc bổ sung đầy đủ pháp lý theo quy định, UBND TPHCM báo cáo cụ thể từng dự án, lập danh mục và trình lại HĐND thành phố.
Nghị quyết 171 của Quốc hội cho phép thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với một, một số hoặc các loại đất như đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, đất ở và đất khác trong cùng thửa đất đối với trường hợp thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất.
Tiêu chí lựa chọn dự án thí điểm đáp ứng các điều kiện như được thực hiện tại khu vực đô thị hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị.
Tổng diện tích đất ở trong các dự án thí điểm (bao gồm đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở) không vượt quá 30% của phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch (so với hiện trạng sử dụng đất ở) theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 đã được phê duyệt.
Ngoài ra, các dự án này không thuộc các dự án quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Đất đai. Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết này, khu đất thực hiện dự án thí điểm phải không thuộc danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất được HĐND cấp tỉnh thông qua theo quy định tại khoản 5 Điều 72 của Luật Đất đai.
UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm đồng thời với việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 5 Điều 72 của Luật Đất đai.
Đối với diện tích đất quốc phòng, đất an ninh đã được quy hoạch đưa ra khỏi đất quốc phòng, đất an ninh đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết này mà chưa bàn giao về cho địa phương quản lý thì ưu tiên giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thực hiện dự án thí điểm để ưu tiên bán, cho thuê, cho thuê mua đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật.
Việc thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công là đất quốc phòng, đất an ninh, tài sản trên đất quốc phòng, đất an ninh quy định tại khoản này thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều 83 của Luật Đất đai.