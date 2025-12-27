Quốc Cường Gia Lai chờ cơ chế thí điểm dự án liên quan bà Trương Mỹ Lan

HĐND TPHCM vừa thông qua danh mục 64 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhận đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại (đợt 3) theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội. Cùng với đó, 12 khu đất chưa đáp ứng tiêu chí, điều kiện cần rà soát lại cũng được công bố.

Đáng chú ý, danh sách có dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, diện tích hơn 91ha tại xã Nhà Bè của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Dự án này có gần 35ha đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất.

Lý do đề nghị rà soát lại là các tài sản bất động sản của công ty gồm 301 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất trong dự án đang bị kê biên liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trong vụ việc liên quan, Quốc Cường Gia Lai có trách nhiệm hoàn trả cho bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát - gần 2.883 tỷ đồng để nhận lại dự án. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp cho biết đã xoay xở thanh toán được 1.100 tỷ đồng thông qua nguồn thu ứng trước từ chuyển nhượng thủy điện và các khoản vay cá nhân.

Mới đây, cổ đông công ty này đã thống nhất các phương án thu xếp tài chính trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan để thu hồi dự án.

TPHCM có 12 khu đất chưa đáp ứng tiêu chí thí điểm nhận đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ngoài dự án trên, khu vực TPHCM trước sáp nhập còn có 10 khu đất khác cần rà soát, ở các phường Phú Thuận, Tân Thuận, Tân Hưng, Hiệp Bình, Cát Lái, Phú Thạnh...

Các lý do đề nghị rà soát lại như cần đánh giá sự phù hợp của Đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; đánh giá khả năng kết nối giao thông, hạ tầng của dự án theo quy hoạch; chưa đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và thống nhất giữa các số liệu liên quan khu đất...

Theo HĐND TPHCM, UBND thành phố cần chỉ đạo xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung đảm bảo quy định pháp luật. Trường hợp đảm bảo việc bổ sung đầy đủ pháp lý theo quy định, UBND TPHCM báo cáo cụ thể từng dự án, lập danh mục và trình lại HĐND thành phố.