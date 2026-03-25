Quảng Ngãi: Từ thủ phủ công nghiệp miền Trung đến phát triển đô thị, du lịch

Điểm sáng hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ

Cuối tháng 3, công trường tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh nhộn nhịp với hàng trăm công nhân và máy móc thi công hoàn thiện các giai đoạn IIa và IIb. Tại khu vực cửa sông Vệ và sông Phước Giang, hai cây cầu mới thuộc tuyến đường đã hoàn thành, nối xã Long Phụng với xã Tư Nghĩa.

Công trình giúp rút ngắn quãng đường di chuyển khoảng 20km so với trước đây khi người dân phải đi vòng lên quốc lộ 1. Việc kết nối trực tiếp giữa các khu vực ven biển phía nam với trung tâm thành phố Quảng Ngãi cũ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao thương, du lịch và phát triển đô thị.

Vị trí dự án Coastal Quảng Ngãi nằm bên vùng đất từng là phố cổ Thu Xà (Ảnh: Minh Phương).

Ngay phía Bắc cây cầu qua Cửa Lở là công trường giai đoạn một của dự án đô thị Coastal Quảng Ngãi. Dự án có diện tích 94ha với tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng - được xem là một trong những khu đô thị quy mô lớn nhất từng triển khai tại tỉnh. Hiện chủ đầu tư đang tiến hành san lấp mặt bằng theo giai đoạn.

Khu đô thị nằm bên vùng đất từng là phố cổ Thu Xà - thương cảng sầm uất của miền Trung trong thế kỷ XVII - XIX. Vị trí dự án tiếp giáp ba dòng sông Vệ Giang, Phước Giang và Phú Thọ, hướng ra biển.

Dự án Coastal Quảng Ngãi góp phần thay đổi diện mạo đô thị, du lịch Quảng Ngãi (Ảnh: CĐT).

Theo quy hoạch, dự án gồm các loại hình nhà ở như shophouse, nhà phố, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và căn hộ chung cư, dự kiến phục vụ khoảng 4.000 cư dân. Khi hoàn thành, khu đô thị này được kỳ vọng sẽ hình thành một trung tâm đô thị mới ở phía đông thành phố Quảng Ngãi cũ.

Từ khu vực này, cư dân có thể di chuyển theo tuyến ven biển về phía nam đến Sa Huỳnh và tỉnh Bình Định, hoặc đi ra phía bắc qua cầu Cổ Lũy để tiếp cận các điểm du lịch như bãi biển Mỹ Khê, đảo Lý Sơn và sân bay Chu Lai.

Cầu trên đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh nối xã Nghĩa Hòa, dự án Coastal Quảng Ngãi với Cửa Lở - nơi sông Vệ đổ ra biển (Ảnh: Minh Phương).

Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh là tuyến giao thông chiến lược của tỉnh Quảng Ngãi, kết nối Khu kinh tế Dung Quất với chuỗi đô thị và điểm du lịch ven biển phía Nam. Dự kiến toàn tuyến sẽ thông trước năm 2030.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, ngoài dự án Coastal Quảng Ngãi, dọc tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, tỉnh đang ưu tiên thu hút các thương mại, dịch vụ và đô thị quy mô lớn với tổng diện tích khoảng 7.700ha ở các xã Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ. Thực tế cho thấy khi các tuyến đường ven biển miền Trung hình thành, đã tạo ra quỹ đất lớn thu hút các nhà đầu tư khu đô thị, dự án bất động sản, du lịch, dịch vụ về phía Đông.

Phía Nam sông Trà Khúc nhìn về tượng Quan Âm và chùa Minh Đức (Ảnh: Bùi Thanh Trung).

Một điểm nhấn khác ở Quảng Ngãi trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ là mở lại hai khu phố đi bộ bên bờ sông Trà Khúc và bên bờ biển Mỹ Khê, làm phong phú thêm dịch vụ ở bãi biển nổi tiếng bậc nhất Quảng Ngãi, nâng cao chất lượng sống và mức độ hưởng thụ văn hóa của người dân.

Cùng với sự phát triển của khu vực ven biển và đô thị trung tâm, Quảng Ngãi sau khi sáp nhập với Kon Tum cũng hình thành thêm một cực tăng trưởng mới ở Măng Đen - nơi được ví như phiên bản của Đà Lạt.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, ba dự án khu đô thị lớn tại xã Măng Đen vừa hoàn tất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư với tổng diện tích gần 790ha và tổng vốn đầu tư khoảng 26.500 tỷ đồng. Các dự án được định hướng thành nơi nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp thể thao, chăm sóc sức khỏe... kỳ vọng tạo diện mạo mới cho Măng Đen.

Động lực mới ở thủ phủ công nghiệp miền Trung

Từng được lựa chọn làm nơi đặt nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam - lọc dầu Dung Quất (quy mô 956ha, công suất thiết kế đến 8,5 triệu tấn dầu thô/năm), cách đây khoảng ba thập niên, Quảng Ngãi dần được định vị là một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng của miền Trung.

Cảng lọc dầu Dung Quất (Ảnh: Bùi Thanh Trung).

Từ nền tảng đó, tỉnh tiếp tục mở rộng hệ thống khu công nghiệp như VSIP, Tịnh Phong giúp kinh tế Quảng Ngãi duy trì đà tăng trưởng cao trong nhiều năm. Thu ngân sách của tỉnh thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước và liên tục vượt dự toán Trung ương giao trong 5 năm gần đây. Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng khoảng 10%, nằm trong nhóm địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước và dẫn đầu khu vực miền Trung.

Những điểm sáng trong mảng đô thị và dịch vụ nêu trên cho thấy Quảng Ngãi đang vượt qua định khung với thương hiệu phát triển công nghiệp để phát triển toàn diện, cân bằng hơn.

Thực tế phát triển tại nhiều địa phương cho thấy công nghiệp thường là động lực mở đường cho đô thị hóa và sự phát triển của dịch vụ. Khi các khu công nghiệp hình thành, dòng vốn đầu tư cùng lực lượng lao động và chuyên gia đổ về, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế và các tiện ích đô thị.

Quy luật này từng diễn ra rõ nét tại Bình Dương và Bắc Ninh. Nhờ phát triển mạnh các khu công nghiệp và thu hút các tập đoàn lớn như Samsung, hai địa phương nhanh chóng chuyển mình từ tỉnh nông nghiệp thành trung tâm sản xuất lớn, đồng thời thúc đẩy quá trình đô thị hóa và sự phát triển của hệ thống thương mại - dịch vụ.

Tại Quảng Ngãi, mảng dịch vụ đang chiếm 29% GRDP, cùng với công nghiệp và xây dựng đóng góp hơn 70% vào cơ cấu GRDP của tỉnh và tiếp tục được chính quyền tỉnh quan tâm trong những năm tới.

Theo UBND Quảng Ngãi, năm 2026, một trong những nhiệm vụ được địa phương đặt ra là phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp gắn kết chặt chẽ với phát triển mạng lưới đô thị, các trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng đa trung tâm tạo mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa các địa phương.

Quảng Ngãi đẩy mạnh phát triển đô thị, du lịch bởi sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi (Ảnh: Bùi Thanh Trung).

Trong phát triển công nghiệp, tỉnh đang tìm các nhà đầu tư lớn, dự án FDI quy mô để chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và khoa học công nghệ. Về mảng đô thị và du lịch, Quảng Ngãi tập trung phát triển Khu du lịch Mỹ Khê thành khu du lịch quốc gia; Măng Đen thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược để đầu tư tổ hợp khu đô thị - dịch vụ - du lịch nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn, chất lượng cao thuộc quy hoạch phân khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất, dọc tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, Khu du lịch Thạch Bích - Núi Chúa, núi Cà Đam,...

Ông Nguyễn Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, để mở ra không gian phát triển, Quảng Ngãi cũng đang xây dựng và hoàn thiện thủ tục đầu tư nhiều dự án hạ tầng trọng yếu như tuyến đường Dung Quất - Sa Huỳnh, Hoàng Sa - Dốc Sỏi, mở rộng Quốc lộ 24 nối Quảng Ngãi với Măng Đen, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum…

“Cùng với lợi thế công nghiệp, tỉnh Quảng Ngãi hướng đến trở thành địa phương phát triển toàn diện, đô thị, dịch vụ và những tiện ích phát triển sẽ là bước chuyển mình tiếp theo, mang lại bộ mặt tươi mới cho tỉnh nhà”, ông Nguyễn Công Hoàng chia sẻ.