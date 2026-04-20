“Quản gia công nghệ” riêng của bộ sưu tập Lusso d’Arte

Công nghệ Smart Home tại bộ sưu tập Lusso d’Arte (Ảnh: CĐT).

Để chủ nhân tận hưởng nghệ thuật sống trọn vẹn

Theo đại diện nhà phát triển dự án, việc áp dụng món quà công nghệ Smart Home vào bộ sưu tập Lusso d’Arte sẽ giúp các thao tác được giản lược, trải nghiệm cá nhân hóa, chủ nhân được tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, có gu và có chiều sâu hơn.

Hệ thống Smart Home được lập trình đồng bộ theo kịch bản trải nghiệm xuyên suốt trong ngày. Vào buổi sáng, trước khi đi làm gia chủ có thể tắt đèn, điều hoà, đóng rèm và kích hoạt an ninh trước khi ra khỏi nhà chỉ với một nút chạm. Chiều trước khi về nhà 15 phút, gia chủ có thể bật điều hoà phòng khách, mở đèn chiếu sáng, mở rèm sẵn sàng để tận hưởng.

“Quản gia Smart Home” đóng vai trò giản lược thao tác cho chủ nhân của BST Lusso d’Arte (Ảnh: CĐT).

Đặc biệt, cửa chính căn hộ được tích hợp hệ thống cảm biến an ninh, tích hợp thông báo qua điện thoại. Song song, Lusso d’Arte cũng được thiết lập hệ thống an ninh đa lớp từ sảnh, thẻ từ định danh cùng đội ngũ an ninh, lễ tân vận hành tiêu chuẩn khách sạn 5 sao.

Hoà cùng dịch vụ theo chuẩn khách sạn 5 sao của WorldHotels Residences

Nếu “quản gia công nghệ” đóng vai trò đảm bảo lịch sinh hoạt tối ưu thì WorldHotels Residences thực hiện vai trò “quản gia dịch vụ” chăm chút chủ nhân theo chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế, đồng bộ với hệ thống Branded Residences của WorldHotels trên toàn cầu.

Sảnh chờ như khách sạn 5 sao tại Lusso d’Arte (Ảnh: CĐT).

Chủ nhân của bộ sưu tập (BST) Lusso d’Arte sẽ được phục vụ lên đến 16 giờ mỗi ngày với đội ngũ Concierge chuyên nghiệp, thực hiện mọi yêu cầu của khách, cùng hệ thống A-La-Carte cá nhân hóa như đặt lịch spa, phương tiện di chuyển, nhà hàng…, đều được chuẩn bị và nhắc lịch như trợ lý riêng.

Song song, hệ thống quản lý MYBOS tích hợp hơn 50 tính năng giúp cư dân dễ dàng đặt tiện ích, thanh toán, kết nối trực tiếp với ban quản lý và theo dõi toàn bộ vận hành căn hộ.

Khi tài sản được vận hành theo chuẩn quốc tế, tất yếu, chủ sở hữu không cần phải quá bận tâm vào câu chuyện cho thuê. Tất cả căn hộ ủy thác đều được vận hành chuẩn chỉnh, quản lý các đơn vị thuê ngoài nghiêm ngặt theo chuẩn khách sạn 5 sao đảm bảo thời gian thuê dài hạn cùng giá và lợi suất thuê đều đặn.

Mặt tiền đại lộ thương mại rộng 60m, trạm Metro trước nhà là một trong những lợi thế đắt giá của BST Lusso d’Arte (Ảnh: CĐT).

Bộ sưu tập Lusso d’Arte sở hữu lợi thế hạ tầng đắt giá khi vừa nằm trên mặt tiền đại lộ thương mại mới rộng 60m (quốc lộ 13) của TPHCM, vừa có quy hoạch trạm dừng Metro trước nhà. Đoạn mặt tiền đại lộ trước dự án đã hoàn thành và toàn tuyến dự kiến mở rộng vào giai đoạn 2027-2028, trùng thời điểm bàn giao nhà. Đây cũng là sản phẩm bất động sản thừa hưởng lợi thế trung tâm thương mại Lusso Plaza ngay trong nội khu.

BST Lusso d’Arte với bộ giá trị nội tại từ vị trí, định vị Branded Residences (căn hộ được quản lý vận hành theo chuẩn quốc tế), quy hoạch tiện ích "All-in-One" (tất cả trong một), kết hợp cùng tâm huyết chăm chút tỉ mỉ không gian sống dành cho chủ nhân, sẽ là nơi an cư và thuê lý tưởng của cộng đồng chuyên gia nước ngoài, lao động chất lượng cao làm việc tại các doanh nghiệp FDI xung quanh. Từ đó, góp phần bảo toàn giá trị tài sản, tạo dòng tiền khai thác và tính thanh khoản cho nhà đầu tư.