Đông đảo người dân, du khách trải nghiệm Q’Terra Sky Fest trong 3 ngày diễn ra lễ hội (Ảnh: Phát Đạt).

Những quả khinh khí cầu cao hơn 10m, với nhiều màu sắc nổi bật, trở thành tâm điểm tại Q'Terra Sky Fest, thu hút các gia đình và nhóm bạn có mặt từ sớm để chụp hình lưu niệm.

Không gian tô tượng thu hút các em nhỏ tham gia tại Q’Terra Sky Fest (Ảnh: Phát Đạt).

Không khí ngày hội càng thêm rộn ràng với các trò chơi tương tác như bách phát bách trúng, thảy vòng bắt sóng, ném bóng trúng cầu. Không chỉ trẻ nhỏ, đông đảo bạn trẻ và người lớn cũng hào hứng nhập cuộc, thử vận may và nhận những phần quà thú vị.

Pháo hoa rực sáng bầu trời trung tâm Quy Nhơn, tạo điểm nhấn ấn tượng cho lễ hội. (Ảnh: Phát Đạt).

Khi màn đêm buông xuống, sân khấu Acoustic và những màn pháo hoa rực sáng tiếp tục khuấy động không khí, khép lại một ngày hội đầy màu sắc.

Sự kiện cũng thu hút sự chú ý của những vị khách quốc tế đang lưu trú tại Quy Nhơn. Nastia, du khách đến từ Nga, cho biết chị cùng người bạn Andrey chọn thành phố biển làm nơi lưu trú trong hai tháng vì yêu thích khí hậu, cảnh quan, con người và ẩm thực địa phương.

“Chúng tôi tình cờ nhìn thấy những chiếc khinh khí cầu nổi bật khi đi dạo qua quảng trường trung tâm nên ghé vào. Chúng tôi đã chụp ảnh tại photobooth và cảm nhận không khí rất náo nhiệt. Chúng tôi cũng rất mong chờ màn pháo hoa tại sự kiện”, Nastia chia sẻ.

Người dân và du khách hào hứng lưu lại khoảnh khắc bên những chiếc khinh khí cầu rực rỡ sắc màu (Ảnh: Phát Đạt).

Với người dân địa phương, ngày hội mang đến thêm một trải nghiệm mới ngay giữa trung tâm Quy Nhơn. Bạn trẻ Nguyễn Trần Yến Nhi (phường Quy Nhơn) mong muốn địa phương có thêm nhiều sự kiện tương tự để quảng trường thêm đông vui, thu hút du khách và tạo không gian vui chơi, trải nghiệm cho người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Anh Nguyễn Đức Toàn (phường Quy Nhơn) cho biết, việc Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 với nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch đang thu hút nhiều du khách đến địa phương. Những sự kiện như Q'Terra Sky Fest không chỉ làm phong phú trải nghiệm cho du khách mà còn mang đến không khí vui tươi, nhộn nhịp, khiến người dân địa phương như anh cảm thấy phấn khởi.

Những phản hồi này cũng cho thấy vai trò của các hoạt động cộng đồng trong việc tạo thêm sức hút cho điểm đến. Đại diện Phát Đạt cho biết, tổ chức Q'Terra Sky Fest là một trong những cách doanh nghiệp mong muốn đồng hành cùng địa phương quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch.

“Việc tổ chức Q'Terra Sky Fest cũng là cách chúng tôi thể hiện sự đồng hành với địa phương trong phát triển du lịch. Khi du lịch phát triển, Gia Lai thu hút được nhiều du khách hơn sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường, nhất là tại một miền đất giàu bản sắc như Quy Nhơn”, đại diện Phát Đạt chia sẻ.

Toàn cảnh Q’Terra Sky Fest rực rỡ sắc màu, góp thêm điểm nhấn cho du lịch Quy Nhơn, Gia Lai (Ảnh: Phát Đạt).

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, những sự kiện văn hóa, giải trí tại khu vực trung tâm góp phần làm phong phú lịch trình khám phá, tạo thêm điểm hẹn và lý do để du khách lưu lại lâu hơn.

Thông qua Q'Terra Sky Fest, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt kỳ vọng đưa dự án Q’Terra đến gần hơn với người dân thông qua hoạt động cộng đồng. Hình ảnh những quả khinh khí cầu rực rỡ, dòng người tham gia náo nhiệt cùng chuỗi trải nghiệm đa dạng đã góp thêm sắc màu cho trung tâm phố biển, đồng thời tạo sự gắn kết giữa dự án với cộng đồng và các hoạt động du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh và gia tăng sức hút của điểm đến Quy Nhơn.