Phú Thọ chuyển gần 600ha rừng làm khu đô thị, nghỉ dưỡng

UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt kế hoạch giao, cho thuê rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng tại xã Lương Sơn trong năm 2026. Theo đó, gần 600ha đất rừng dự kiến được chuyển đổi để triển khai 3 dự án khu đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn trên địa bàn.

Khu vực xã Lương Sơn (Ảnh: BHB).

Đầu tiên là dự án khu đô thị sinh thái Hòa Sơn với quy mô gần 262ha, trong đó diện tích rừng chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 80% là rừng sản xuất và phần còn lại là rừng phòng hộ. Toàn bộ diện tích đất rừng này sẽ được chuyển mục đích sử dụng trong năm nay. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 4.200 tỷ đồng, định hướng phát triển các hạng mục như nhà ở thấp tầng, khu nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ và tiện ích đồng bộ.

Dự án thứ hai là khu đô thị sinh thái Lâm Sơn với tổng diện tích khoảng 273ha. Trong đó, diện tích đất rừng cần chuyển đổi là 260ha, chủ yếu là rừng sản xuất (chiếm 97%) và một phần nhỏ là rừng phòng hộ (3%). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 4.300 người, hướng tới hình thành một khu đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng.

Thứ ba là dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái Scenic Valley, với khoảng 75ha rừng trồng sản xuất dự kiến được chuyển đổi mục đích sử dụng. Dự án tập trung phát triển các sản phẩm lưu trú như nhà thấp tầng, khách sạn nghỉ dưỡng cùng hệ thống dịch vụ, tiện ích phục vụ du lịch.

Theo kế hoạch, UBND xã Lương Sơn được giao nhiệm vụ xác định ranh giới, diện tích cụ thể và lập hồ sơ để thực hiện việc giao đất, cho thuê rừng cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng theo đúng quy định. Các chủ đầu tư dự án có trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế nhằm đảm bảo cân bằng sinh thái theo quy định của pháp luật.